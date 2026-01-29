Jason Momoa e Dave Bautista estrelam thriller de ação explosivo que acaba de chegar ao Prime Video

“Dupla Perigosa” aposta na química improvável entre dois meio-irmãos que nunca aprenderam a funcionar como dupla, mas agora precisam dividir o mesmo problema. Jonny (Jason Momoa) é um policial impulsivo, mais guiado pelo instinto do que pelo manual. James (Dave Bautista), ao contrário, é um militar disciplinado, treinado para seguir regras e conter emoções. A morte inesperada do pai dos dois, vivida como choque e quebra de rotina, força esse reencontro tenso em pleno Havaí.

Algo na morte não fecha, e os irmãos decidem investigar. O problema é que cada um avança à sua maneira. Jonny se mete onde não devia, provoca situações limite e aposta no improviso. James prefere cautela, planejamento e controle. Esse choque constante de métodos vira motor da narrativa, criando conflitos práticos que atrasam, desviam ou colocam a investigação em risco, enquanto a relação entre eles permanece frágil.

Jason Momoa usa bem sua persona carismática para construir um Jonny inconsequente, mas não vazio. Ele erra, insiste, exagera, e muitas vezes paga por isso. Dave Bautista entrega um James mais contido, físico, marcado pelo silêncio e pela postura rígida de quem tenta manter tudo sob controle. A graça do filme nasce justamente dessa fricção: quando um avança demais, o outro precisa conter; quando um trava, o outro força o movimento.

A trama vai além da perda familiar e passa a revelar camadas mais perigosas, sugerindo uma conspiração que envolve figuras influentes e informações que não deveriam vir à tona. A cada nova pista, os irmãos ganham acesso a algo maior, mas também atraem atenção indesejada. Nada vem sem custo. Cada passo adiante implica risco, perseguição ou perda de apoio, o que mantém o ritmo sempre em movimento.

O humor surge de forma orgânica, sem quebrar o clima de ameaça. Ele aparece nas tentativas frustradas de cooperação, nas discussões mal resolvidas e na forma como Jonny e James reagem um ao outro em situações de pressão. Não é uma comédia escancarada, mas uma ironia constante, baseada no contraste entre personalidades que nunca se alinham totalmente.

Temuera Morrison, como o pai cuja morte desencadeia toda a história, funciona como presença simbólica forte. Mesmo ausente, sua figura move decisões, abre feridas antigas e obriga os irmãos a confrontarem não só o que ele deixou para trás, mas o que eles mesmos evitaram resolver ao longo dos anos.

Dirigido por Ángel Manuel Soto, o filme mantém um ritmo direto, sem se perder em explicações longas. A narrativa prefere avançar por ações e consequências, deixando que o público entenda a dinâmica dos personagens pelo que eles fazem, e pelo que deixam de fazer. A investigação nunca é apenas externa; ela pressiona a relação entre os irmãos a cada nova descoberta.

“Dupla Perigosa” funciona melhor quando assume esse equilíbrio entre ação, comédia e drama familiar. Não tenta reinventar o gênero, mas encontra identidade ao explorar a dificuldade de confiar em alguém que compartilha o mesmo sangue, mas não a mesma visão de mundo. O maior desafio não é apenas descobrir a verdade sobre o pai, mas decidir até onde vale a pena ir juntos, e o que cada um está disposto a ceder para isso.