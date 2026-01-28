Conto de fadas macabro: o terror norueguês que transforma a Cinderela em pesadelo corporal e está na Mubi

“A Meia-Irmã Feia” parte de uma ideia simples e incômoda: e se a história da Cinderela fosse contada pelo ponto de vista de quem nunca teve chance de ser escolhida? Dirigido por Emilie Blichfeldt, o filme acompanha Elvira, vivida por Lea Myren, uma jovem que cresce à sombra da bela meia-irmã Agnes (Thea Sofie Loch Næss) em um reino onde beleza não é detalhe, é regra, moeda e sentença.

Elvira não quer apenas atenção. Ela quer existir dentro de um sistema que só valida quem se encaixa em padrões rígidos e cruéis. O problema é que, para alcançar esse lugar, o caminho exige sacrifícios cada vez mais extremos. A cada tentativa de se aproximar do ideal imposto pela corte e, claro, do príncipe que simboliza esse sonho, Elvira paga um preço físico e emocional que o filme nunca suaviza. Aqui, a dor não é metafórica. Ela é literal, visível, desconfortável.

A dinâmica familiar é parte central dessa engrenagem. Agnes, interpretada com frieza elegante por Thea Sofie Loch Næss, não precisa agir de forma abertamente cruel para exercer poder. Sua simples presença já estabelece uma hierarquia clara, reforçada por olhares, comparações e silêncios. Já a figura materna, vivida por Ane Dahl Torp, opera como agente ativo dessa pressão, empurrando Elvira para decisões que misturam ambição, desespero e autoaniquilação.

O tom do filme oscila com inteligência entre comédia amarga, drama psicológico e horror corporal. Há momentos que provocam riso nervoso, quase imediato arrependimento, seguidos por cenas que deixam claro o quanto esse mundo transforma o corpo feminino em campo de batalha. Blichfeldt não tem interesse em sutileza quando o assunto é violência estética. Cada escolha de Elvira gera uma consequência clara, e o filme insiste em mostrar esse custo sem atalhos.

Lea Myren sustenta o filme com uma atuação corajosa, que evita caricatura e aposta na vulnerabilidade. Elvira não é construída como vítima passiva nem como vilã ambiciosa. Ela é alguém tentando sobreviver em um ambiente que recompensa quem aceita se destruir em silêncio. Essa ambiguidade é uma das maiores forças do longa, porque impede julgamentos fáceis e obriga o espectador a encarar o desconforto da identificação.

O filme usa o universo dos contos de fadas como armadilha. Os palácios, vestidos e salões de baile existem, mas nunca oferecem conforto. São espaços de vigilância, comparação constante e competição aberta. Nada ali parece seguro, e essa sensação de ameaça permanente reforça o aspecto de horror que atravessa toda a narrativa.

“A Meia-Irmã Feia” não quer ensinar uma lição nem atualizar um conto clássico de forma decorativa. O que ele faz é mais cruel e mais honesto: expõe como a busca por aceitação pode se tornar uma corrida sem linha de chegada, especialmente quando o corpo vira requisito de acesso. Sem entregar resoluções fáceis, o filme aposta no incômodo e deixa claro que, nesse reino, ser escolhida nunca é apenas um prêmio, é uma negociação constante com a própria integridade.