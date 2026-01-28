Fantasia sombria no Prime Video, com Kate Beckinsale e Bill Nighy, é fuga da realidade por 140 minutos

“Anjos da Noite: A Evolução” retoma a história exatamente onde o primeiro filme parou e deixa claro, desde cedo, que a aposta agora é ampliar o conflito. Dirigido por Len Wiseman, o longa acompanha Selene (Kate Beckinsale) e Michael (Scott Speedman) em fuga constante, tentando entender não apenas quem os persegue, mas por que essa guerra entre vampiros e lobisomens existe há tanto tempo.

Selene segue como o motor da narrativa. Kate Beckinsale mantém a personagem rígida, direta e sempre em estado de alerta, mas agora menos obediente às regras que antes aceitava sem questionar. Sua busca não é movida por curiosidade histórica, e sim por sobrevivência: entender o passado virou a única maneira de não ser descartada no presente. Cada pista que ela encontra abre uma possibilidade e fecha outra, geralmente com consequências imediatas.

Michael, vivido por Scott Speedman, ganha mais espaço e importância. Ele deixa de ser apenas alguém arrastado pelos acontecimentos e passa a lidar com o peso real do que representa. Há uma tensão constante entre o desejo de controlar suas próprias escolhas e a pressão de forças que tentam transformá-lo em arma ou troféu. O filme acerta ao tratar essa insegurança de forma prática, ligada a decisões concretas, e não como drama abstrato.

A entrada de Viktor, interpretado por Bill Nighy, reorganiza o tabuleiro. Ele surge como a personificação da tradição vampírica, alguém que administra o passado como se fosse propriedade privada. Nighy constrói um personagem frio, calculista e claramente mais interessado em manter o controle do que em buscar justiça. Sempre que Viktor aparece, o filme deixa evidente que informação, ali, vale mais do que força bruta.

A narrativa se apoia em perseguições, alianças frágeis e documentos antigos que ninguém quer ver circulando novamente. O ritmo é ágil, mas menos misterioso do que o filme anterior. Aqui, a história prefere mostrar causas e efeitos com mais clareza, mesmo que isso sacrifique parte do clima de descoberta. Ainda assim, funciona, porque cada avanço dos protagonistas gera uma reação imediata do outro lado.

Visualmente, Wiseman mantém o estilo sombrio e urbano, com cenas de ação bem coreografadas e uma atmosfera que mistura fantasia e suspense sem exageros. A técnica nunca chama mais atenção do que o necessário; ela serve para acelerar decisões, encurtar o tempo de resposta dos personagens e manter a sensação de perigo constante.

“Anjos da Noite: A Evolução” é menos sobre surpresas e mais sobre aprofundamento. O filme entende que, para sustentar uma franquia, é preciso mostrar o custo das escolhas e o peso da história que esses personagens carregam. Selene e Michael não avançam porque querem, mas porque ficar parado deixou de ser uma opção. E isso, por si só, já mantém o interesse até o fim.