Perfeito para um dia chuvoso: romance com Amanda Seyfried no Prime Video que você vai querer ver abraçadinho com seu amor

Helena Oliveira
Por Helena Oliveira
em Filmes

“Querido John” acompanha John Tyree (Channing Tatum), um jovem soldado que vive entre duas lealdades difíceis de conciliar: o compromisso com o Exército e a responsabilidade constante com o pai, vivido por Richard Jenkins. Durante um período de licença, ele conhece Savannah Curtis (Amanda Seyfried), uma universitária dedicada ao voluntariado, de postura reservada e valores bem definidos. O encontro não nasce como fantasia romântica, mas como uma aposta consciente em algo que já começa com data para terminar.

John se aproxima com franqueza, oferecendo o pouco tempo que tem. Savannah aceita, mas impõe limites claros. Desde o início, a relação carrega um prazo, e o filme nunca esconde isso. O romance se constrói em dias contados, encontros planejados e promessas feitas sob a pressão do calendário militar. O obstáculo não é um vilão externo, mas a própria rotina que John não controla.

Quando a distância se impõe, cartas passam a ser o principal elo entre eles. John escreve para manter presença, Savannah responde para preservar o vínculo. A troca funciona enquanto o ritmo se mantém, mas qualquer atraso pesa. O filme é honesto ao mostrar como a espera desgasta mais do que o conflito direto. Amar, aqui, exige paciência prática, não apenas sentimento.

O pai de John ocupa um espaço central nessa equação. Interpretado com contenção e afeto por Richard Jenkins, ele exige cuidados constantes e limita a liberdade do filho. Savannah se aproxima desse cotidiano e entende, na prática, que amar John também significa aceitar essa responsabilidade. O filme ganha força nesses momentos domésticos, quando o romance precisa dividir espaço com obrigações reais.

A cada retorno de John em novas licenças, a relação tenta se reorganizar. Nada recomeça do zero. Decisões tomadas durante a ausência cobram preço nos reencontros, e o tempo nunca joga a favor. A direção de Lasse Hallström opta por não dramatizar excessivamente esses intervalos, deixando claro que o que importa são as consequências acumuladas.

Channing Tatum entrega um John contido, mais vulnerável do que heroico, enquanto Amanda Seyfried constrói uma Savannah firme, que não romantiza a espera. A química entre os dois funciona justamente porque não promete soluções fáceis. “Querido John” entende que o amor, quando atravessado por dever, distância e família, depende menos de intensidade e mais de escolhas difíceis feitas no silêncio.

O filme se sustenta por essa honestidade emocional. Não vende ilusões nem atalhos. Mostra um romance possível, mas caro, em que cada gesto tem peso e nenhuma decisão vem sem custo.

Filme: Querido John
Diretor: Lasse Hallström
Ano: 2010
Gênero: Drama/Guerra/Romance
Avaliação: 8/10 1 1
★★★★★★★★★★
