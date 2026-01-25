Falar de amor não é chover no molhado

Que delícia de chuva lavando a minha égua, aguando a minha horta, articulando os meus desejos, enxaguando a lembrança dos caminhos lamacentos da minha meninice, num disse-me-disse com o sol em segundo plano, a saldar os homens com um arco-íris dependurado no céu, chuviscando cores no horizonte, num esforço concentrado de desmonte da tristeza, com a destreza de renascer a esperança por dias melhores, por noites melhores, por homens melhores, suscitando uma pausa no desencanto como consequência da chuva branda, suave e ininterrupta que corrompe o silêncio ao gotejar dos beirais das casas sobre latas, lutos e outros objetos deixados no quintal da solitude, a despir os sentidos, a lavar a roupa suja no de-dentro do peito, a levar a sério a premissa de felicidade ainda que tardia, germinando sementes no fofo da terra e candura no coração das pessoas, na misteriosa missão humana de ir tocando a vida em frente, com café no bule, biscoitos na mesa, poesia no prato e, sobretudo, o amor a bulir com o solidário da gente, juntando a fome com a vontade de comer, devorando a solidão pelas beiradas, em artimanhas de acarinhar e de ser acarinhado, na compreensão mútua dos fenômenos primitivos da natureza, para nunca mais se maldizer a chuva como uma calamidade pública abominável, como uma espécie de estorvo à misteriosa saga do ser humano sobre a face da Terra, pois, a chuva chegou primeiro do que o homem, portanto, a chuva tem sempre razão.