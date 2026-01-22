Série de mistério e suspense da Netflix, com Jon Bernthal, baseado em livro com mais de 1 milhão de cópias vendidas

Baseado no livro homônimo de Alice Feeney, “Dele & Dela” narra a história de Anna Andrews (Tessa Thompson), uma jornalista que vive em Atlanta e que, no passado, foi âncora do principal jornal matinal da cidade. A morte de sua filha, no entanto, provoca um colapso pessoal e profissional: Anna desaparece da redação por quase um ano, sem dar explicações ou manter contato com colegas e chefes.

Quando um assassinato brutal acontece em sua cidade natal, Dahlonega, Anna vê no caso a chance de retornar ao trabalho com uma reportagem de grande impacto: não apenas para recuperar sua posição no jornal, mas também para reparar o silêncio que marcou seu afastamento e reconquistar a confiança da audiência.

De volta à cidade onde nasceu, Anna passa a investigar o crime paralelamente à polícia local, comandada por Jack Harper (Jon Bernthal), seu marido, de quem está separada desde a tragédia familiar. Enquanto ela tenta lidar com o luto e com a hostilidade velada da comunidade, é Zoe (Marin Ireland), irmã de Jack, quem o ajuda a cuidar dos outros filhos e a manter algum equilíbrio emocional após a perda.

À medida que a investigação avança, o assassinato começa a desenterrar traumas muito mais antigos do que o crime recente. As conexões entre a mulher assassinada e os moradores da cidade, incluindo Anna, Jack, Zoe e outras figuras centrais, revelam-se profundas e perturbadoras. Aos poucos, fica claro que praticamente todos carregam segredos e motivos suficientes para serem considerados suspeitos.

Conforme o passado vem à tona e provas são deliberadamente ocultadas para proteger determinados personagens, a narrativa se expande e se reorganiza. Ainda assim, nada se resolve de forma definitiva até os instantes finais da série, que aposta em uma reviravolta de grandes proporções para desmontar as certezas do espectador que acredita já ter compreendido o quebra-cabeça.

A atmosfera de whodunit é, sem dúvida, instigante e envolvente. No entanto, à medida que os episódios avançam, a série passa a exagerar no uso de cenas de sexo e violência, muitas vezes tratadas de forma banalizada. O efeito é um tom novelesco e artificial que compromete a credibilidade e a plausibilidade da história. Há uma preocupação excessiva em surpreender o público, o que de fato acontece, mas frequentemente à custa de situações forçadas e pouco orgânicas. O que sustenta a experiência são as atuações comprometidas do elenco, que se empenha ao máximo em uma narrativa que, não raro, trabalha contra eles.