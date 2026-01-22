Discover
Remake hollywoodiano de thriller francês, sucesso de bilheteria com Johnny Depp chega à HBO Max

Helena Oliveira
Em “O Turista” (2010), dirigido por Florian Henckel von Donnersmarck, Johnny Depp interpreta Frank Tupelo, um professor americano tentando se recompor após uma decepção amorosa. Ele chega à Itália buscando anonimato, dias previsíveis e nenhuma complicação emocional. Esse plano dura pouco. Ainda no início da viagem, Frank cruza o caminho de Elise Ward, personagem de Angelina Jolie, uma mulher elegante, enigmática e visivelmente acostumada a ser observada.

Elise se aproxima de Frank de forma direta, mas nunca totalmente transparente. Ela escolhe onde sentar, quando falar e o quanto revelar. Frank aceita a companhia quase por inércia, mais curioso do que confiante. A partir desse contato, o passeio turístico vira outra coisa. O que parecia um encontro casual passa a atrair atenção demais, de gente demais, no ritmo errado.

Enquanto Frank tenta entender por que está sendo seguido, o inspetor John Acheson, vivido por Paul Bettany, acompanha tudo à distância. Ele lidera uma operação policial que envolve vigilância constante, cruzamento de informações e uma clara disputa por controle. Acheson não age por impulso: observa, espera, testa limites. Isso cria uma pressão contínua sobre Frank, que passa a ser tratado como alguém importante sem saber exatamente por quê.

O charme do filme está nessa assimetria. Frank não domina o jogo, não conhece as regras e claramente não tem preparo para lidar com criminosos, agentes e perseguições. Johnny Depp trabalha bem esse deslocamento, apostando em reações contidas, humor nervoso e uma certa incredulidade permanente. Ele não tenta parecer esperto demais, e isso ajuda o público a se colocar no lugar do personagem.

Angelina Jolie, por sua vez, constrói Elise como alguém que controla o ambiente sem levantar a voz. Ela se move com segurança, sabe quando avançar e quando desaparecer, e nunca entrega tudo de uma vez. A personagem funciona como motor da trama: cada decisão dela empurra Frank para mais perto do perigo, mesmo quando o gesto parece afetuoso ou protetor.

A Itália não é só cenário bonito. Hotéis, trens e ruas apertadas viram espaços de tensão, onde qualquer deslocamento chama atenção e toda escolha tem consequência imediata. O filme usa esses ambientes para encurtar o tempo de reação dos personagens. Não há muito espaço para planejamento, apenas para improviso.

Há também espaço para humor, sempre baseado no contraste entre o turista comum e o mundo sofisticado e perigoso em que ele foi jogado. São momentos rápidos, quase de alívio, que não quebram a tensão, mas ajudam a tornar Frank mais humano e próximo.

Como thriller romântico, “O Turista” não aposta em violência gráfica nem em grandes reviravoltas explícitas. Ele prefere manter o suspense na dúvida, na vigilância constante e no jogo de aparências. Nem tudo é explicado de imediato, e isso faz parte da experiência. O filme confia mais no clima do que no impacto.

O que mantém “O Turista” é essa relação instável entre Frank e Elise, mediada pela ameaça constante representada por Acheson e seus homens. É um filme que talvez não surpreenda pelo enredo, mas funciona pela dinâmica entre os atores, pelo ritmo elegante e pela forma como transforma um simples encontro em uma situação cada vez mais arriscada.

Filme: O Turista
Diretor: Florian Henckel von Donnersmarck
Ano: 2010
Gênero: Ação/Romance/Suspense
Avaliação: 8/10 1 1
★★★★★★★★★★
