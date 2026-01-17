As 50 cidades não capitais mais amadas do Brasil (ranking do Índice de Amor Digital)

O Índice de Amor Digital (IAD-2025) analisou publicações e referências públicas na internet para identificar quais cidades brasileiras receberam mais manifestações de afeto em 2025, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. O ranking considera apenas municípios não capitais; capitais estaduais e o Distrito Federal ficaram fora do levantamento. Para o índice, a menção é classificada como afeto quando reúne elogio explícito — como orgulho, saudade ou encanto — e recomendação associada, vinculada a vivência do lugar: relato de visita, experiência, moradia ou intenção de retorno. Na lista final, as primeiras posições foram ocupadas por Gramado (RS), Ipojuca (PE), Porto Seguro (BA), Foz do Iguaçu (PR) e Armação dos Búzios (RJ).

Coleta e filtros

As referências em redes sociais e mídia online foram consolidadas por ferramentas de monitoramento de menções (Talkwalker, Brandwatch, Meltwater e Sprinklr), com recorte por período e idioma e classificação automática de sentimento. As buscas partiram de um dicionário municipal padronizado, com nome oficial, UF e variações de uso, e aplicaram regras para separar cidades com o mesmo nome e descartar casos em que o termo tinha outro sentido.

A pesquisa foi organizada em três frentes: direta, contextual e afetiva. Na direta, entram combinações de “cidade + UF” e variações. Na contextual, entram registros em que o município aparece ligado a termos de localização ou turismo, como “moro em”, “visitei”, “turismo”, “roteiro” e “o que fazer”. Na afetiva, entram padrões de elogio e indicação. Para reduzir erros, foram aplicados filtros contra ironia e sarcasmo e bloqueios para spam, replicações automáticas e campanhas com texto idêntico repetido em grande volume. A limpeza também retirou duplicações por conteúdo e por URL, tratou republicações e reduziu a influência de supercontas, perfis que publicam em volume muito alto sobre o mesmo tema.

Pontuação e checagem

Com a base final, o IAD-2025 calcula cinco componentes que formam a nota: Densidade de Amor, Volume de Amor, Consistência, Desejo e Hospitalidade. A Densidade de Amor mede a proporção de menções afetivas dentro do conjunto de referências válidas do município. O Volume de Amor soma essas ocorrências, com ajuste para reduzir o efeito do tamanho da cidade e dar mais peso à diversidade de autores. A Consistência observa a presença do afeto ao longo dos 12 meses, com menor peso para picos isolados. O Desejo reúne sinais públicos de intenção de viagem e buscas por hospedagem associadas ao município. A Hospitalidade considera premiações e avaliações verificadas do setor de viagens.

Em caso de empate, a classificação é definida por maior Densidade de Amor, depois maior Consistência e, por fim, maior Desejo. Antes do fechamento, foi feita checagem humana por amostragem nas primeiras posições e na faixa de corte do Top 50 para confirmar o sentido elogioso das publicações e evitar confusão com cidades de mesmo nome.

1 — Gramado (RS)

Destino de serra no Sul do país, conhecido por clima mais frio em parte do ano, paisagismo caprichado e uma sensação de “cidade-cenário” que favorece fotos e vídeos. A experiência costuma girar em torno de gastronomia, passeios a pé, hospedagens confortáveis e uma agenda de eventos que movimenta diferentes temporadas. Funciona bem para casais e famílias por combinar organização, segurança percebida e programação previsível. É o tipo de lugar que vira recomendação imediata porque entrega exatamente o que promete: atmosfera, conforto e bom serviço.

2 — Ipojuca (PE)

Município litorâneo com forte apelo visual, associado a mar calmo e águas claras em períodos favoráveis, além de estrutura turística ampla. A viagem costuma ser fácil de planejar: há boa oferta de hospedagem, passeios e gastronomia, o que reduz fricção e aumenta satisfação. O destino tende a gerar conteúdo espontâneo porque a paisagem “se vende sozinha” em foto e vídeo. Também é lembrado por funcionar bem para famílias e para viagens a dois, com ritmo de descanso e sensação de retorno garantido.

3 — Porto Seguro (BA)

Município do litoral baiano com perfil turístico versátil, combinando praia, história e entretenimento em um mesmo roteiro. A experiência costuma alternar dias de mar com passeios culturais, gastronomia regional e programação noturna, atendendo públicos diferentes. Também serve como base para explorar praias e vilas próximas, o que amplia a variedade de cenários e aumenta a produção de conteúdo. Por oferecer um “pacote completo” e memórias fáceis de contar, tende a ser muito recomendado e compartilhado, com forte repercussão em veículos locais e páginas de viagem.

4 — Foz do Iguaçu (PR)

Destino de fronteira com apelo internacional, marcado por experiências de natureza de grande impacto e infraestrutura turística consolidada. A visita costuma render sensação de “algo inesquecível”, o que impulsiona elogios espontâneos e recomendações diretas. Além dos passeios ao ar livre, há variedade cultural e gastronômica associada à região, criando um roteiro completo. Funciona bem para viagens curtas ou mais longas, com logística eficiente e serviços bem distribuídos. É um daqueles lugares em que a experiência vira conversa automaticamente — e conversa vira repercussão.

5 — Armação dos Búzios (RJ)

Destino costeiro associado a charme, variedade de praias e boa oferta de gastronomia e hospedagem. A experiência normalmente combina dias de mar com caminhadas em áreas de comércio e restaurantes, o que funciona bem em fins de semana e feriados. Por ter enseadas com perfis diferentes, atende tanto quem busca tranquilidade quanto quem prefere movimento. O visual — mar, rochas, pôr do sol e ruas agradáveis — favorece conteúdo com alta taxa de compartilhamento. É frequentemente indicado como viagem “sem erro” para quem quer praia com estrutura.

6 — Maragogi (AL)

Município litorâneo conhecido por águas claras e turismo de descanso, com paisagens que costumam render imagens muito compartilháveis. Em períodos de maré adequada, a transparência do mar e a sensação de “piscina natural” elevam a percepção de paraíso e impulsionam recomendações. A estrutura turística atende bem perfis variados, de casais a famílias, com boa oferta de hospedagem e serviços. O roteiro tende a ser simples e direto — praia e passeios leves — e exatamente por isso funciona tão bem no boca a boca. É um destino que vira elogio fácil.

7 — Campos do Jordão (SP)

Destino de montanha no Sudeste, associado a clima frio em parte do ano e atmosfera de refúgio. A viagem costuma reunir gastronomia, passeios urbanos agradáveis, parques e mirantes, com hospedagens voltadas ao conforto. Em épocas mais frias, o imaginário romântico ganha força; em outras, o destino funciona como descanso em meio ao verde. O conteúdo se destaca por estética de serra: neblina, paisagens e clima de “viagem especial”. Por ser fácil de encaixar em fim de semana, aparece muito em recomendações e listas de roteiro.

8 — Bonito (MS)

Referência em ecoturismo no Brasil, associado a águas muito transparentes e experiências ao ar livre que costumam ser bem organizadas. O roteiro geralmente combina atividades guiadas, banhos em rios, trilhas e atrações naturais, o que aumenta a segurança percebida e a satisfação. Essa previsibilidade faz o visitante virar “divulgador” espontâneo, com relatos detalhados e recomendações práticas. O apelo visual é forte e consistente em foto e vídeo, gerando alto desempenho em redes. É um destino lembrado por unir natureza, estrutura e sensação de cuidado — combinação perfeita para afeto público.

9 — Jijoca de Jericoacoara (CE)

Município associado a um dos cenários litorâneos mais reconhecidos do país, com paisagens de dunas, lagoas e pôr do sol que rendem conteúdo de alto impacto. A experiência costuma incluir passeios em veículos apropriados, paradas em pontos de água e uma rotina de fim de tarde voltada à contemplação, além de oferta sólida de hospedagem e gastronomia. Funciona bem para casais e grupos por combinar visual forte e “clima de férias”. Por ser fotogênico e ter narrativa simples, gera elogios consistentes e segue entre os destinos mais recomendados quando o assunto é litoral no Nordeste.

10 — Arraial do Cabo (RJ)

Município costeiro conhecido por mar muito claro e paisagens que costumam surpreender em foto e vídeo. A experiência tende a ser direta: passeios de barco, paradas para banho, mirantes e dias de praia com forte apelo visual, o que impulsiona compartilhamentos espontâneos. Por funcionar bem em viagens curtas, aparece frequentemente em recomendações de fim de semana, com alta recorrência de visitas. O destino costuma receber elogios pela estética “naturalmente bonita”, sem exigir roteiro complexo. Essa combinação de facilidade e impacto explica por que o nome circula tanto em listas e guias.

11 — Ubatuba (SP)

Município do litoral norte paulista com grande diversidade de praias e áreas de natureza, o que permite roteiros variados para perfis diferentes. A viagem costuma alternar mar, trilhas leves, mirantes e passeios complementares, gerando muitos registros e aumentando a chance de recomendação. Funciona bem no verão, mas também pode render em meia-estação, dependendo do objetivo. A presença de trechos de mata atlântica reforça a estética “verde + mar”, que performa muito bem em redes. É um destino citado como “sempre tem uma praia certa”, e isso vira dica recorrente.

12 — Ilhabela (SP)

Destino insular que combina praias e natureza em um roteiro que pode ser simples ou mais exploratório, conforme o viajante. A experiência costuma alternar mar, trilhas, banhos em água doce e passeios de barco, com boa oferta de gastronomia e hospedagem. Essa variedade aumenta o tempo de permanência e multiplica oportunidades de conteúdo. A estética de vegetação intensa junto ao mar rende imagens consistentes e “com cara de viagem grande”, mesmo em escapadas. Por entregar sensação de aventura moderada com conforto, costuma ser recomendada com entusiasmo, especialmente para quem busca natureza sem abrir mão de estrutura.

13 — Caldas Novas (GO)

Destino termal com foco em lazer e descanso, especialmente popular entre famílias. A proposta é simples e clara: piscinas aquecidas e entretenimento, o que torna a viagem fácil de planejar e com alto índice de satisfação. A estrutura turística é ampla e preparada para grandes fluxos em férias e feriados, reforçando previsibilidade da experiência. Por oferecer um benefício imediato — relaxar em água quente — o boca a boca se espalha rápido, alimentando recomendações em redes e grupos. É o tipo de destino “certeiro” para quem quer descanso sem depender de clima de praia.

14 — Olímpia (SP)

Município conhecido por turismo de lazer com forte presença de parques aquáticos e hospedagens voltadas a famílias. A experiência costuma ser previsível, bem estruturada e fácil de organizar, o que aumenta a satisfação e gera recomendações repetidas. Funciona bem em períodos de férias e feriados, quando o público busca entretenimento “garantido”. Além do lazer, a cidade sustenta calendário de eventos e atividades sazonais que mantêm o destino em evidência. Por entregar um roteiro objetivo e de alta aceitação, costuma aparecer em listas de viagem familiar e em conteúdos de serviço com bom desempenho.

15 — Mata de São João (BA)

Município do litoral norte baiano associado a praias de coqueiral e infraestrutura turística robusta. A experiência tende a ser de descanso com conforto: boa hotelaria, restaurantes e serviços que reduzem fricções e aumentam a percepção de qualidade. O visual clássico de litoral — areia clara, mar convidativo e vegetação — favorece fotos com estética “limpa”, muito valorizada em redes e no Discover. Por estar em rota bem conectada, é visto como escolha prática para viagens curtas e também para férias. Em geral, recebe elogios por combinar beleza, organização e sensação de experiência completa.

16 — Urubici (SC)

Destino de serra associado a clima frio em parte do ano, paisagens amplas e roteiros voltados à contemplação. A experiência normalmente envolve mirantes, estradas cênicas, quedas d’água e hospedagens aconchegantes, com gastronomia de conforto. Funciona bem para casais, mas também atrai famílias e grupos que buscam natureza com estrutura. A estética de montanha e neblina rende imagens fortes e costuma circular com tom emocional, favorecendo “amor digital”. Por oferecer sensação de viagem “diferente” dentro do Brasil, vira recomendação frequente quando o tema é inverno e paisagem.

17 — São Bento do Sapucaí (SP)

Destino de montanha no Sudeste com apelo para natureza e vistas panorâmicas, procurado por quem quer trilhas, mirantes e clima de refúgio. A experiência combina aventura leve com descanso, permitindo roteiros para diferentes níveis de disposição. Hospedagens acolhedoras e boa gastronomia reforçam a sensação de viagem confortável, sem exigir grandes deslocamentos. O visual de serra tem alta performance em redes por transmitir “escapada” e bem-estar. Por ser uma opção prática para fins de semana, aparece com frequência em recomendações e listas de roteiro, especialmente para quem busca natureza sem abrir mão de estrutura.

18 — Gonçalves (MG)

Destino da Mantiqueira mineira associado a clima de serra, pousadas charmosas e turismo de descanso com toque gastronômico. A experiência costuma alternar paisagem, estradas cênicas e banhos de natureza com programas de conforto, como cafés e restaurantes. O conteúdo gerado tende a ser afetivo e “aconchegante”, o que favorece compartilhamento: cenário, frio, refeição e calma. Funciona muito bem para casais e grupos pequenos por ter ritmo mais lento e boa hospitalidade. Por entregar sensação de refúgio sem grandes pretensões, costuma receber elogios consistentes e recomendações do tipo “vai e você vai entender”.

19 — Camanducaia (MG)

Município serrano associado a turismo de clima frio, atmosfera de vila de montanha e hospedagens voltadas ao conforto. A experiência normalmente reúne caminhadas, mirantes e programas gastronômicos, com estética que remete a destinos clássicos de serra. O visual de altitude e a sensação de “viagem especial” rendem fotos e vídeos com alto apelo, especialmente em épocas frias. O roteiro é fácil de organizar e funciona bem em fim de semana, o que aumenta recorrência e circulação do nome. Em geral, é indicado como opção romântica e aconchegante, com boa taxa de satisfação.

20 — Cunha (SP)

Destino de interior com paisagem rural, clima de serra e uma cena criativa ligada a experiências locais. A viagem costuma envolver estrada bonita, mirantes, natureza e programas tranquilos, com gastronomia que valoriza produtos regionais. Em determinadas épocas, o apelo visual do campo cresce e favorece fotos com estética forte, impulsionando compartilhamento. O ritmo mais lento e o clima de “descoberta perto” aumentam a chance de recomendação, sobretudo para quem quer fugir do óbvio sem ir longe. É frequentemente lembrado como viagem charmosa e autêntica no eixo Sudeste, com bom custo-benefício emocional.

21 — Resende (RJ)

Município do sul fluminense com vocação para roteiros de serra e natureza na região, frequentemente usado como base para viagens de descanso. A experiência tende a combinar clima mais fresco, paisagens verdes e programas ao ar livre, com oferta de hospedagem e gastronomia que sustenta o roteiro em diferentes épocas do ano. Por estar em corredor rodoviário importante, aparece como escolha prática para escapadas curtas. O conteúdo costuma ter tom de “surpresa positiva”: tranquilidade, vista e sensação de refúgio. É recomendado por quem quer variar o roteiro sem complicação, com boa relação entre acesso e experiência.

22 — Praia Grande (SC)

Destino do extremo sul catarinense associado a paisagens de interior e natureza, com roteiros voltados a contemplação e atividades ao ar livre. A experiência costuma envolver trilhas, mirantes e passeios que destacam relevo e vegetação, atraindo quem busca “viagem de cenário” e clima mais calmo. A logística tende a ser simples para quem gosta de natureza, e a sensação de estar em um lugar diferente do litoral clássico aumenta a força de recomendação. O conteúdo gerado costuma performar bem por trazer imagens amplas e “instagramáveis”. Em geral, é indicado como alternativa para quem quer natureza com baixa pressa.

23 — Pomerode (SC)

Município do Vale do Itajaí conhecido por herança cultural marcante, sensação de organização e experiências voltadas a tradição e gastronomia. O roteiro costuma incluir passeios a pé, eventos culturais e visitas a áreas rurais com estética muito reconhecível, o que rende fotos de alto apelo. A experiência é frequentemente percebida como familiar e “caprichada”, favorecendo avaliações positivas e compartilhamentos. Por oferecer identidade clara e boa estrutura para visitantes, aparece como destino recomendado para viagens curtas no Sul. O elogio costuma vir do conjunto: cultura, ambiente agradável e serviços que funcionam bem.

24 — Japaratinga (AL)

Município litorâneo associado a mar calmo e atmosfera tranquila, procurado por quem busca descanso e ritmo lento. A experiência tende a ser pé-na-areia, com hospedagens acolhedoras e passeios simples, o que gera sensação de refúgio e aumenta o tom afetivo nas recomendações. O visual de litoral claro e coqueirais rende conteúdo com estética “limpa”, que costuma performar muito bem em redes. Por estar em uma rota turística com outros destinos próximos, é comum aparecer em roteiros combinados, ampliando a relevância. Em geral, recebe elogios por tranquilidade, beleza e experiência sem excesso de agito.

25 — Trairi (CE)

Município do litoral cearense associado a praias com clima de vila, pôr do sol bonito e uma experiência de descanso com boa relação entre tranquilidade e estrutura. A viagem costuma render conteúdo espontâneo por causa da paisagem simples e fotogênica: coqueiral, mar e céu. Funciona bem para quem quer desacelerar, mas também atrai quem gosta de esportes de vento em épocas adequadas. Por ser alternativa a destinos superconcorridos, aparece muito como “dica” e tende a gerar recomendações rápidas em redes e grupos. O elogio geralmente vem com a sensação de “achado”, o que impulsiona compartilhamentos.

26 — Bombinhas (SC)

Município costeiro associado a praias de boa qualidade e vocação para atividades no mar. A experiência costuma incluir várias enseadas com perfis diferentes, trilhas curtas e mirantes, o que aumenta a variedade de registros e mantém o público por mais tempo. A infraestrutura turística é forte em temporada, com opções amplas de hospedagem e gastronomia. O conteúdo fotográfico tende a performar bem quando as condições do mar favorecem transparência, gerando elogios diretos e recomendações. É frequentemente indicado para quem quer combinar descanso e mar, com possibilidade de passeios ao ar livre e roteiros de curta duração.

27 — Balneário Camboriú (SC)

Destino urbano de praia com entretenimento e serviços em alta, conhecido por orla movimentada e variedade de programas além do mar. A experiência costuma incluir passeios em mirantes, atrações de lazer, gastronomia e vida noturna, mantendo relevância durante boa parte do ano. O visual urbano à beira-mar gera alto volume de conteúdo e engajamento, o que amplia circulação do nome. Por oferecer “sempre tem o que fazer”, é recomendado para grupos e viagens rápidas. O elogio geralmente se concentra em infraestrutura, variedade e sensação de conveniência, fatores que alimentam repercussão e compartilhamento.

28 — Canela (RS)

Destino de serra com apelo de natureza e passeios ao ar livre, além de clima acolhedor em épocas frias. O roteiro costuma incluir parques, mirantes e trilhas leves, com gastronomia regional e hospedagens voltadas ao conforto. Funciona bem para famílias e para viagens a dois por oferecer variedade sem exigir longas distâncias. A estética de serra — verde, neblina e paisagens de altitude — rende fotos consistentes e boa performance em redes. Por combinar organização, serviço e ambiente “caprichado”, costuma receber elogios e ser indicado como complemento natural de viagens pela região.

29 — Bento Gonçalves (RS)

Destino associado ao turismo gastronômico e a experiências em áreas rurais, com forte presença de roteiros ligados a bebidas e culinária. A viagem costuma envolver visitas guiadas, degustações e almoços longos, além de paisagens de interior que rendem imagens elegantes. Funciona bem em diferentes épocas do ano, alternando clima de inverno e temporadas de experiências agrícolas, o que mantém relevância e recorrência. O conteúdo gerado tem apelo “premium” e costuma ser compartilhado com tom de recomendação. Em geral, é indicado por quem busca viagem sensorial, com boa hospitalidade e narrativa cultural.

30 — Poços de Caldas (MG)

Destino tradicional do sul de Minas associado a clima ameno, paisagem de montanha e roteiros de descanso. A experiência costuma combinar parques, passeios urbanos tranquilos, mirantes e uma cena de cafés e gastronomia que reforça o ritmo lento. Funciona muito bem para viagens curtas e feriados, com boa oferta de hospedagem e sensação de cidade “fácil”. O conteúdo tende a ser afetivo e nostálgico: passeio, comida e calmaria. Por entregar conforto e previsibilidade, é frequentemente recomendado para quem quer desligar sem enfrentar logística complexa, o que sustenta elogios consistentes.

31 — Capitólio (MG)

Destino de natureza associado a paisagens de água doce e roteiros que combinam passeios e contemplação. A experiência costuma render impacto visual imediato, com fotos e vídeos que circulam bem por serem fáceis de entender e “sem filtro”. A estrutura turística cresceu para atender diferentes perfis, o que ajuda na satisfação e na recomendação. Funciona para viagens curtas ou mais longas, dependendo do ritmo, e costuma gerar relatos positivos por entregar cenário marcante em pouco tempo. O elogio geralmente vem com entusiasmo e tom de “vale a viagem”, o que aumenta compartilhamento em redes e em veículos locais.

32 — Cambará do Sul (RS)

Destino de interior voltado a paisagens amplas, turismo de trilhas e contemplação, com clima mais frio em determinadas épocas. A experiência costuma ser centrada em mirantes e caminhadas, com hospedagens que reforçam a sensação de refúgio. O conteúdo gerado tende a performar bem por trazer “horizonte” e estética de natureza grandiosa, frequentemente acompanhada de legenda emocional. É indicado para quem quer sair do roteiro litorâneo e buscar cenário de montanha e campos. Por combinar impacto visual, tranquilidade e uma proposta clara, costuma receber elogios consistentes e recomendações direcionadas a quem gosta de natureza.

33 — Alto Paraíso de Goiás (GO)

Destino de natureza no Cerrado, procurado por trilhas, cachoeiras e experiências ao ar livre que podem ser ajustadas ao perfil do visitante. A atmosfera local costuma valorizar bem-estar, descanso ativo e hospitalidade, o que contribui para avaliações positivas. A paisagem gera conteúdo consistente — água, pedra e céu aberto — e os relatos geralmente vêm com tom de “renovação”, algo que se espalha bem nas redes. Por unir natureza com estrutura e uma proposta clara de viagem, é frequentemente recomendado para feriados e férias, especialmente por quem busca contato com ambientes preservados sem abrir mão de planejamento.

34 — Cavalcante (GO)

Município associado a turismo de natureza no Cerrado, com trilhas e experiências ao ar livre que atraem quem busca lugares menos óbvios. A visita costuma envolver passeios guiados e contato intenso com paisagens naturais, o que reforça sensação de autenticidade e aumenta a força de recomendação. O conteúdo gerado geralmente tem estética marcante e narrativa de “descoberta”, dois gatilhos fortes para compartilhamento. A logística pode exigir planejamento, mas a recompensa tende a ser descrita com entusiasmo, o que alimenta o amor digital. Em geral, é indicado por quem quer natureza com sensação de exclusividade e experiência diferente do circuito tradicional.

35 — Barreirinhas (MA)

Base turística importante para explorar paisagens de dunas e lagoas sazonais, com oferta de serviços e hospedagens que facilitam roteiros. A experiência costuma ser altamente visual: caminhada em dunas, banhos em água clara e pôr do sol, gerando fotos e vídeos com grande potencial de viralização. A logística organizada aumenta satisfação e transforma a viagem em recomendação prática, do tipo “faça assim”. Por concentrar estrutura, é frequentemente escolhida por quem quer viver paisagens únicas com menos complicação. O elogio geralmente vem acompanhado de surpresa com o cenário, o que aumenta compartilhamento e repercussão.

36 — Santo Amaro do Maranhão (MA)

Destino ligado a paisagens de dunas e lagoas, muito procurado por quem busca experiência de natureza com clima mais rústico e silencioso. A viagem costuma render conteúdo de alto impacto por causa da variação constante de cenário e da sensação de “lugar fora do comum”. Como exige mais planejamento, costuma gerar recomendações com tom de descoberta e alto valor de indicação. O ritmo tende a ser mais lento e centrado na paisagem, o que favorece relatos emocionais e elogios. Em redes sociais, costuma performar bem porque combina estética rara com narrativa simples: água, dunas e experiência memorável.

37 — Lençóis (BA)

Base consolidada para roteiros de natureza, com estrutura de vila turística que facilita estadias e organização de passeios. A experiência tende a combinar caminhadas, banhos em água doce, mirantes e trilhas de diferentes intensidades, permitindo personalização do roteiro. A diversidade de cenários aumenta a produção de conteúdo e a permanência do visitante, o que fortalece recomendações. O destino costuma ser elogiado por unir aventura com logística relativamente simples, além de oferecer boa hospitalidade. Em redes, o conteúdo funciona bem porque entrega variedade visual e narrativa de viagem ativa, com fotos e vídeos que se sustentam sem exagero.

38 — Paraty (RJ)

Destino que mistura história e litoral em uma experiência fácil de transformar em fotos e recomendações. O roteiro costuma alternar caminhadas em áreas antigas com passeios ligados ao mar, criando variedade sem exigir longos deslocamentos. A cidade também é lembrada por gastronomia e calendário cultural, o que sustenta interesse além de feriados. O visual preservado e o ritmo de passeio a pé favorecem conteúdo consistente e “com cara de viagem”. Por combinar charme, serviços e uma atmosfera própria, costuma receber elogios diretos e gerar repercussão em veículos locais quando entra em rankings de viagem.

39 — Petrópolis (RJ)

Destino de serra com forte apelo histórico e clima mais ameno, muito associado a escapadas de fim de semana. A experiência costuma incluir passeios culturais, áreas arborizadas e uma cena gastronômica que reforça o ritmo tranquilo da viagem. Há também opções ao ar livre, o que amplia o roteiro para diferentes perfis. Por oferecer estrutura e variedade sem exigir logística complexa, costuma ser descrito como “agradável” e “bem organizado”, com boa taxa de recomendação. O conteúdo gerado é diverso — arquitetura, comida e paisagem — e circula bem em redes por transmitir sensação de passeio completo.

40 — Tiradentes (MG)

Destino histórico de pequeno porte associado a charme, caminhada a pé e atmosfera romântica. A experiência costuma unir patrimônio preservado, gastronomia forte e hospedagens confortáveis, gerando sensação de viagem “caprichada”. Por ser compacto, funciona bem em fim de semana e facilita planejamento, o que aumenta recorrência e recomendações. O visual rende fotos consistentes e o conteúdo tende a ter tom afetivo, com elogios à experiência como um todo. O destino também ganha destaque em temporadas culturais e gastronômicas, sustentando interesse ao longo do ano. É frequentemente indicado para quem quer história, conforto e ritmo calmo.

41 — Ouro Preto (MG)

Destino de grande relevância cultural, associado a arquitetura histórica e roteiros que rendem conteúdo explicativo e fotográfico. A experiência costuma envolver caminhadas, visitas e consumo de história, criando relatos que se espalham bem em redes por serem “conteúdo” além da foto. A gastronomia regional costuma reforçar a sensação de viagem completa. Apesar do relevo exigente, a recompensa vem em memória e impacto visual, o que impulsiona elogios. É frequentemente recomendado para quem busca viagem com densidade cultural, e isso ajuda a manter o nome em alta em listas e guias de turismo no país.

42 — Olinda (PE)

Destino histórico-cultural conhecido por personalidade forte, presença artística e paisagem urbana que favorece passeio a pé. A experiência costuma combinar patrimônio, cultura popular, gastronomia regional e um clima de rua que rende registros espontâneos e relatos afetivos. O visual colorido e a atmosfera vibrante geram conteúdo com alta taxa de compartilhamento, especialmente quando a pauta é “cidade com identidade”. O destino também mantém relevância por calendário de festas e eventos ao longo do ano. Em geral, é elogiado por energia, autenticidade e beleza urbana, características que impulsionam repercussão positiva em redes e na imprensa.

43 — Diamantina (MG)

Destino histórico do interior mineiro com atmosfera própria e forte identidade cultural. A experiência tende a envolver caminhadas em áreas preservadas, visitas culturais e programas que destacam tradição local, com possibilidade de combinar natureza nas redondezas. Por não ser tão óbvio quanto outros clássicos, frequentemente é descrito como surpresa positiva, o que aumenta poder de recomendação. O conteúdo costuma ter tom de descoberta: detalhes urbanos, paisagens e relatos de experiência. Em redes, funciona bem porque combina estética histórica com narrativa pessoal. É indicado para quem busca patrimônio, ritmo tranquilo e a sensação de ter encontrado um lugar “especial”.

44 — Cabo Frio (RJ)

Destino litorâneo com perfil de praia “clássica”, muito associado a viagens curtas e alta disponibilidade de hospedagem e serviços. A experiência costuma ser direta: dias de mar, passeios leves e infraestrutura urbana que facilita logística de grupos e famílias. Por ser acessível e funcionar bem em diferentes formatos de viagem, aparece frequentemente em buscas e recomendações, gerando alto volume de conteúdo. O visual costeiro rende fotos consistentes, e a recorrência de visitas aumenta a circulação do nome nas redes. Em geral, o elogio vem pela praticidade, pela oferta de estrutura e pela sensação de “viagem rápida que valeu”.

45 — Tibau do Sul (RN)

Município litorâneo associado a paisagens fotogênicas, boa estrutura turística e experiências que combinam praia com passeios leves. A viagem costuma render conteúdo de alto apelo por causa de mirantes, falésias e cenários de litoral que funcionam bem em foto e vídeo. Por ter serviços voltados ao turismo e ambiente amigável para diferentes perfis, costuma ser recomendado para casais, famílias e grupos. Também aparece com frequência em roteiros do estado por permitir combinar praias e programas sem deslocamentos longos. O elogio costuma destacar beleza e sensação de viagem “bem resolvida”, o que favorece compartilhamentos.

46 — São Miguel dos Milagres (AL)

Destino da costa alagoana associado a praias tranquilas e atmosfera de refúgio, muito procurado por quem quer descanso e baixa agitação. A experiência tende a ser simples e confortável: praia, passeios leves e boa gastronomia, com hospedagens voltadas a um ritmo mais reservado. O visual de litoral claro e coqueiral favorece conteúdo com estética “limpa”, de alta performance em redes. Por integrar rotas com outros municípios próximos, aparece bastante em roteiros combinados, aumentando relevância. Em geral, recebe elogios pela tranquilidade e pelo cenário que “parece de outro lugar”, impulsionando recomendações.

47 — Tamandaré (PE)

Município litorâneo com forte apelo de praia e turismo de descanso, frequentemente lembrado por cenários muito compartilháveis. A experiência costuma incluir dias de mar calmo, passeios simples e boa infraestrutura para receber visitantes, o que aumenta satisfação e recomendação. Funciona bem para viagens curtas e para férias, com roteiros fáceis de montar. O conteúdo gerado tende a performar bem por causa de água clara, coqueiral e estética de “paraíso acessível”. Em geral, o elogio vem com tom de certeza: “vai e aproveita”, um tipo de recomendação que se multiplica em redes e páginas locais.

48 — Ilhéus (BA)

Município do sul da Bahia que combina litoral, identidade cultural e sensação de destino com “história para contar”. A experiência geralmente alterna praia com passeios urbanos e gastronomia local, oferecendo variedade sem complicar a logística. Também funciona como base para explorar paisagens e praias na região, ampliando roteiro e produção de conteúdo. Por ser uma Bahia com clima próprio e menos previsível do que os destinos mais óbvios, costuma gerar elogios com tom de descoberta. Em redes sociais, o desempenho vem da mistura de cenários e narrativa: descanso, cultura e comida em uma mesma viagem.

49 — Itacaré (BA)

Destino litorâneo associado a natureza, praias com perfil mais “selvagem” e uma experiência que combina descanso com atividades ao ar livre. A viagem costuma render conteúdo por unir mar e vegetação, com estética forte em foto e vídeo. O roteiro pode ser tanto simples (praia e gastronomia) quanto mais exploratório, o que amplia público e tempo de permanência. Por ter atmosfera jovem e, ao mesmo tempo, opções confortáveis de hospedagem, costuma ser recomendado para diferentes perfis. Em geral, recebe elogios pela sensação de lugar “autêntico” e pela paisagem que entrega impacto sem esforço.

50 — Pirenópolis (GO)

Destino histórico do Centro-Oeste com atmosfera de interior, associado a passeio a pé, gastronomia e roteiros de natureza nos arredores. A experiência costuma combinar ruas antigas, vida cultural e escapadas para áreas naturais, formando um roteiro de fim de semana muito “publicável” e fácil de recomendar. O visual é consistente e rende conteúdo em diferentes épocas do ano, reforçado por calendário de eventos e movimento turístico constante. Por estar relativamente próximo de grandes eixos regionais, tem alta recorrência de visitas, o que aumenta circulação do nome. Em geral, é elogiado por unir charme, praticidade e variedade de programas.