Uma lição de vida inesquecível que vai te abraçar como um cobertor quentinho no inverno, no Prime Video

Em “Lições de Liberdade”, dirigido por Peter Cattaneo e com Steve Coogan no papel de Tom, o protagonista desembarca em Buenos Aires para assumir aulas de inglês e rugby na escola St. George’s num país que já sente o cheiro de uma iminente ditadura militar. Tom aceita o posto com receio e ceticismo, acreditando que a rotina acadêmica pode protegê-lo da turbulência política externa; Buckle (Jonathan Pryce), o rígido diretor, reforça essa promessa de neutralidade institucional. A hostilidade entre alunos e professores se torna evidente desde o primeiro dia, com turmas desinteressadas que Tom tenta manter sob controle sem sucesso, e a autoridade de Buckle insiste em silenciar qualquer questionamento, erodindo rapidamente o acesso de Tom à confiança da comunidade escolar. A tensão inicial o deixa isolado e sem aliados próximos.

Quando uma explosão na cidade interrompe as aulas e força um recesso, Tom e o colega Tapio (Björn Gustafsson) viajam ao Uruguai para relaxar. Na praia, o encontro com um pinguim coberto de óleo se transforma em um evento que altera o curso de sua vida: ao resgatar a ave agonizante, Tom decide trazê-la de volta ao hotel para cuidar dela. O ato, inicialmente motivado por um encontro casual com Carina (Micaela Breque), contraria a lógica de isolamento que Tom vinha cultivando, e o obstáculo de devolver o pinguim ao mar após repetidas fugas da ave cria uma pressão temporal, estendendo a posse do animal muito além do esperado. A presença do pinguim, batizado Juan Salvador, produz um efeito mensurável sobre o humor e a rotina de Tom, deslocando-o de seu cinismo habitual.

Transformação na sala de aula

De volta a St. George’s, Tom introduz Juan Salvador à comunidade escolar em segredo, acreditando que a presença do animal pode humanizar a experiência dos alunos. A princípio, Buckle recua diante do risco de desordem e insiste em manter a disciplina tradicional, exigindo que Tom siga o currículo sem distrações. No entanto, conforme os estudantes começam a se engajar genuinamente com o pinguim, alimentando-o e cuidando de suas necessidades, a dinâmica da sala muda. O obstáculo da indisciplina se transforma em progresso educacional visível: provas e participação melhoram, e a escola passa a reconhecer que, mesmo um animal deslocado, pode oferecer uma ponte para a cooperação. A relação entre Tom e os alunos adquire uma autoridade moral inesperada, deslocando a própria autoridade de Buckle.

A política que antes pairava na periferia entra no centro da narrativa quando Sofia (Alfonsina Carrocio), ativista e neta da housekeeper Maria (Vivian El Jaber), é detida por militantes sob a acusação de oposição ao regime. Tom presencia a cena e se vê diante de uma escolha: manter sua neutralidade ou interferir. A pressão de Maria por respostas obriga Tom a confrontar autoridades que impõem silêncio e medo, colocando-o em risco direto de detenção e violência. Ao interceder por Sofia, ele é detido e agredido, abrindo mão de sua posição segura dentro da escola e comprometendo sua autoridade profissional. Esse confronto com o aparato repressivo produz uma consequência mensurável: Tom perde temporariamente sua liberdade e enfrenta nova avaliação de Buckle sobre seu papel na instituição.

Após esse incidente, Tapio intervém para garantir a libertação de Tom, usando sua influência como professor respeitado para negociar sua volta à escola. Buckle, que inicialmente se opunha a qualquer desvio educacional, recua diante da evidência de que Juan Salvador uniu o corpo docente e os alunos, transformando-o em recurso de coesão. A escola então concede ao pinguim um espaço permanente, incluindo momentos em que a ave nada na piscina da instituição, um símbolo visível, e mensurável, da mudança no clima interno. A presença do pinguim torna-se um ponto de acesso para conversas sobre empatia e resistência silenciosa, alterando a posição institucional de Buckle, que passa a ceder pequenas concessões à comunidade escolar.

Âncora de impacto

Ao longo da narrativa, a escola St. George’s cumpre a função de instituição central, espaço de formação e conflito, e a presença constante de Juan Salvador opera como um recurso narrativo que reorienta relações e prioridades, alterando o acesso de Tom a confiança coletiva, desafiando autoridades e produzindo efeitos concretos, tanto na sala de aula quanto na esfera política que invade o cotidiano. A trajetória de Tom culmina num posicionamento menos isolado, com consequências claras no clima interno da escola e nas relações externas com a repressão estatal. O fechamento encontra Tom em posição de continuidade e mudança simultâneas, estabelecendo que sua permanência ali não é apenas uma concessão institucional, mas um pacto tácito com a comunidade que transformou e que continua a influenciar sua vida.

Conforme todos os personagens enfrentam obstáculos externos e internos, “Lições de Liberdade” articula ações e efeitos concretos que alteram posições e recursos de forma mensurável dentro do microcosmo escolar e na maré política mais ampla.