Quer um filme pra desligar do estresse? Jennifer Aniston entrega ação e risada na medida — na Netflix

Em uma Nova York de audiências rápidas e dívidas acumuladas, Milo Boyd tenta sobreviver com capturas pequenas e apostas que voltam para cobrar. Em “Caçador de Recompensas”, Andy Tennant escala Gerard Butler como esse caçador de recompensas em baixa e coloca Jennifer Aniston como Nicole Hurley, repórter investigativa, com Jason Sudeikis como Stewart, colega que disputa a atenção dela. O conflito central surge quando Milo aceita capturar Nicole por uma recompensa e precisa conduzi-la ao tribunal enquanto ela tenta sustentar uma apuração que atrai gente disposta a tirá-la de circulação.

Nicole falta à audiência porque recebe uma dica sobre um caso tratado como suicídio que pode esconder assassinato, e troca o protocolo do tribunal pela corrida até um informante. A ausência vira revogação de fiança, o juiz emite mandado, e o nome dela passa a circular em ambientes onde notícia significa risco. Milo aceita o trabalho oferecido pelo fiador Sid porque o pagamento resolve o mês e porque capturar uma repórter parece tarefa de rotina. Quando ele entra na caçada, porém, a jornalista já está em movimento, e a pessoa que poderia confirmar a história começa a desaparecer, encurtando a janela de ação.

Captura cria logística de guerra

Milo chega até Nicole por atalhos domésticos, incluindo Kitty, a mãe dela, e a encontra em Nova Jersey enquanto a repórter tenta parecer ocupada com trabalho comum. Ele aborda a ex-mulher com o mandado como credencial, algema os pulsos para bloquear fuga e tenta transformar a captura em transporte rápido até Manhattan. Nicole reage com fuga curta, pedidos de ligação e manobras para atrasar o caminho, porque sabe que ser levada encerra a pauta e fecha o acesso ao informante. A escolta improvisada vira uma corrida cheia de paradas, em que cada tentativa de controle produz uma nova chance de escape.

O deslocamento se transforma em uma sequência de acordos quebrados. Milo precisa entregar Nicole para receber e manter o próprio trabalho; Nicole precisa de minutos para checar endereço, insistir em uma conversa e provar que não fugiu por capricho. Quando ela usa astúcia para criar espaço, ele responde com contenção e recuo tático, porque já conhece o repertório de escapes dela. O humor nasce do atrito de dois profissionais que se interrompem e se testam, mas cada disputa também expõe como a intimidade antiga vira ferramenta de controle, de provocação e de defesa, e os dois chegam ao próximo ponto com menos tempo e mais ressentimento ativo.

Três caçadas no mesmo trajeto

A estrada perde a previsibilidade quando outras caçadas se sobrepõem. Milo passa a ser seguido por homens ligados a Irene, uma agiota que cobra suas apostas, e descobre que o mandado não o protege de quem quer o dinheiro dele sem recibo. Nicole percebe que sua apuração esbarrou em Earl Mahler, um policial disposto a intimidar e a apagar rastros antes que a matéria ganhe corpo. Stewart ainda surge como perseguidor por conta própria, tratando Milo como sequestrador e tentando resgatá-la sem medir o tamanho da briga em que está entrando, e esse ruído aumenta a chance de erro.

Sem recursos e com pouco tempo, Milo e Nicole decidem por minuto: esconder, despistar, trocar de rota, atravessar portas que fecham rápido. Ela tenta converter contatos de redação em abrigo e informação, mas encontra silêncio quando a conversa envolve autoridade e violência. Ele usa experiência de rua para manter Nicole perto e para escapar dos cobradores, só que a falta de dinheiro o obriga a improvisar e a aceitar ajudas que cobram em troca. As escolhas curtas custam caro, porque cada desvio reduz a janela para chegar ao tribunal sem se tornar alvo, e a chance de resolver tudo como simples custódia fica cada vez menor.

A pauta cobra coragem e confiança

A apuração de Nicole endurece quando o informante some e o caso ganha cara de encobrimento. Ela insiste em retomar a linha da matéria porque o desaparecimento passa a ser um sinal de que alguém se mexeu para controlar a história. Milo tenta puxá-la de volta ao calendário do tribunal, mas percebe que o perigo já colou nele e que entregar Nicole sem entender quem a caça pode virar erro irreversível. Ele começa a ouvi-la por necessidade prática, e ela aceita a proteção dele como custo para continuar trabalhando, mesmo sabendo que isso desloca o poder entre os dois.

Tennant mantém a comédia romântica presa a decisões que têm preço imediato. Quando Milo escolhe proteger Nicole em um momento de risco, ele perde margem para negociar com seus cobradores e arrisca o próprio sustento. Quando Nicole insiste em mais uma informação, ela entrega a posição para quem está monitorando e reduz as saídas disponíveis. Com Stewart atravessando o caminho e Mahler encurtando a distância, o casal precisa agir antes de conversar e entra na próxima corrida carregando mandado, dívida e uma pauta ainda sem confirmação.