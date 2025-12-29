Filme que atravessa gerações segue como uma das comédias mais inteligentes do cinema — e está no streaming

Os anos 1980 e 1990 foram realmente preciosos para as comédias. É difícil encontrar algo no mesmo patamar, que consiga transmitir aquela despreocupação, magia e nostalgia nos dias atuais. “Esqueceram de Mim”, no Disney+, é uma comédia familiar indicada a dois Oscars. Inacreditável, né? A maioria de nós o assistiu na Sessão da Tarde e nunca pensou que um filme desse tipo poderia estar entre os aclamados da Sétima Arte. Hoje a gente entende. É sua capacidade de permanecer único e atual, independentemente do tempo em que se assiste.

Escrito por John Hughes (responsável pela maioria dessas comédias daquela geração) e dirigido por Chris Columbus, o longa-metragem revelou Macaulay Culkin e o transformou em um fenômeno global. Daí para o clipe “Black or White”, de Michael Jackson, “Meu Primeiro Amor”, “O Anjo Malvado” e “Riquinho” foi um pulo. Foram anos em evidência, até que o menino virou adolescente e a fama prematura cobrou seu preço na saúde mental de Culkin. Mas lembrar de uma infância nos anos 1990 sem lembrar dele é praticamente impossível. Ele foi o rosto da nossa geração.

Receita ideal

“Esqueceram de Mim” é o filme principal que o tornou tão especial para os millennials. O roteiro, nascido de maneira tão despretensiosa por Hughes (ele planejava uma viagem e se preocupava com as coisas que não queria esquecer), acabou trazendo à vida um filme que se tornou um clássico. Todos os anos, até hoje, as pessoas ainda o assistem no Natal. O sentimento trazido por cada símbolo do filme é de pura nostalgia. A casa com móveis de cores vivas, escadas largas, uma cozinha gigante nos lembra de família unida, infância com os primos, ambientes familiares cheios, caóticos, mas muito amorosos.

Hoje, quem é da minha idade já quase não tem avós, perdeu alguns tios, a família já não é mais a mesma coisa. Cada um foi para um canto. Tudo bem, faz parte da vida. Hughes e Columbus parecem ter combinado de maneira perfeita e sinérgica a fantasia de um passado que é melhor que o presente. Assistir a “Esqueceram de Mim” traz essa sensação, embora ela quase nunca seja verdade.

Joe Pesci e Daniel Stern vivem Harry e Marv, respectivamente, a dupla de bandidos que planeja roubar a casa da família de Kevin (Culkin) durante uma viagem de Natal para a Europa. Para sua infelicidade, Kevin é esquecido depois de uma noite caótica e uma queda de energia que desligou todos os aparelhos eletrônicos, fazendo com que os despertadores não tocassem. Apressados, todos saíram sem prestar muita atenção aos detalhes, e a confusa presença de um vizinho na van que levaria parte da família para o aeroporto faz com que pensem que Kevin está no grupo.

Adormecido no sótão após a mãe oferecer seu quarto ao tio Frank e à tia Leslie, que estão hospedados na casa, Kevin acorda sem ter a menor ideia de onde está sua família. Acreditando tê-los feito desaparecer depois de uma briga na noite anterior, Kevin encara a solidão como uma verdadeira anarquia. Agora ele come besteiras no almoço, assiste a filmes violentos e dita suas próprias regras na casa. Mas a saudade da família não vai demorar a aparecer depois que seus medos mais primitivos voltarem a surgir, como o pavor do forno do porão, do vizinho assustador e dos dois criminosos que pretendem invadir sua casa, Harry e Marv.

Enquanto Kevin sabota bravamente os planos dos criminosos com diversas armadilhas minuciosamente plantadas pela casa, sua mãe, Kate (Catherine O’Hara), se desespera e tenta a todo custo voltar para Nova York, saindo de Paris, mas a burocracia dos aeroportos arrasta seu retorno.

“Esqueceram de Mim” poderia ser um filme de terror ou uma história de drama, mas Hughes e Columbus o transformaram em uma das melhores comédias da década, equilibrando uma história absurda, mas possível, atuações incríveis, cenas icônicas e uma trilha sonora digna de Oscar. O longa-metragem ganhou duas sequências e continua a cativar gerações de crianças que sonham em ficar em casa sozinhas, sem a autoridade dos pais.