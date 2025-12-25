Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal na Netflix: um romance para ver hoje e fechar o dia em paz

Nos últimos anos da década de 1990, na Carolina do Norte, Jamie Randall sai do balcão de uma loja para os corredores de hospitais e consultórios. Em “Amor e Outras Drogas”, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway e Josh Gad entram sob a direção de Edward Zwick, e o conflito central aparece quando o vendedor, treinado para converter desejo em vantagem, se envolve com uma mulher que impõe limites rígidos para não ser reduzida à própria doença.

Jamie aposta na indústria farmacêutica porque ela oferece dinheiro rápido e uma entrada para um tipo de prestígio que ele persegue há tempos. Aprende a ler o humor do médico, a contornar secretárias, a deixar a amostra certa no lugar certo e a sair antes que o papo azede. O obstáculo é um mercado apinhado, com representantes farejando a mesma brecha, e com pacientes que não têm paciência para propaganda. A cada visita, ele pesa risco e recompensa, e esse cálculo contamina o resto: até a sedução vira método.

Maggie Murdock surge fora do roteiro corporativo. Ela escolhe conduzir a vida amorosa com regras secas, sem promessa, sem explicação longa, sem telefonema que se alonga, porque precisa economizar energia e preservar autonomia. Jamie aceita, movido por atração e por uma vaidade que ele mal nomeia, mas esbarra num obstáculo inesperado: Maggie lê intenções com rapidez e encerra conversas no instante em que percebe controle. O efeito é uma relação que cresce por cláusulas tácitas, sempre a um passo de ser interrompida por decisão dela.

Metas, prazos e o custo de medir a vida por números

Enquanto isso, o trabalho puxa Jamie para um relógio próprio. Ele trata a próxima meta como prova de caráter e passa a medir a semana por números, não por gente, sobretudo quando surge a chance de vender um medicamento que vira febre entre colegas e médicos. O obstáculo é o preço desse ritmo: reuniões, viagens e jantares de aproximação ocupam o espaço onde a intimidade poderia se firmar. Quando ele desmarca um encontro para perseguir uma assinatura, não há término, mas um aviso prático de Maggie sobre o que ela não tolera.

Maggie também vive sob prazo, só que o prazo muda de formato. Ela esconde sintomas em público. Antecipar saídas vira hábito. Ri quando a mão falha. Não pede carona. Curto. Limpo. O obstáculo é o corpo insistindo em aparecer: na fila da farmácia, no ateliê, num jantar improvisado. Quando a rotina escapa do controle, a consequência é um medo que se mascara de ironia e um silêncio que deixa Jamie do lado de fora.

Quando o cuidado vira controle e a escolha precisa ser pública

Sob esse cerco, Jamie recorre ao movimento que conhece: tentar consertar. Ele caça informações, se aproxima de médicos, rastreia tratamentos, desenha o futuro do casal como território a ser ganho, ou melhor, como se disciplina pudesse domesticar o imprevisível, embora o filme deixe claro que a pressa dele mistura cuidado real e vontade de vencer. Maggie reage porque, para ela, a ameaça maior não é o sintoma do dia, é perder o direito de administrar o próprio tempo; a insistência dele, ainda que bem-intencionada, começa a apertar o espaço dela.

Quando o relacionamento exige uma escolha pública, o custo aumenta. Jamie precisa decidir se mantém Maggie como capítulo separado do currículo ou se assume uma presença que interfere na carreira e na imagem de vencedor. A motivação é direta: ele quer ficar, quer ser necessário, quer provar que não vende apenas promessas. O obstáculo vem em dobro, a empresa que premia disponibilidade total e a própria Maggie, que teme ser amarrada por piedade. A consequência aparece rápido, em perdas concretas e numa conversa em que nenhuma desculpa se sustenta.

O ritmo de Zwick e a imagem que fica no bolso

Edward Zwick mantém essa corrida com um ritmo que alterna e comprime espaços. As passagens de consultório cortam depressa, como se cada frase tivesse prazo, e isso faz a ambição de Jamie parecer automática, quase reflexo. Já as cenas em que Maggie expõe suas regras desaceleram e deixam o silêncio trabalhar, entregando informação sem discurso. O humor nasce do atrito desses tempos: Jamie fala demais, Maggie interrompe com uma frase curta; o constrangimento vira obstáculo social, porque o casal precisa decidir o que diz, para quem diz e em que momento.

Hoje, circulando sem alarde em catálogos e reprises, a história soa menos como fantasia e mais como retrato de negociação afetiva num ambiente de consumo. Depois de escolher permanecer ali, entre portas e corredores com cheiro de desinfetante, Jamie encara o obstáculo de uma rotina que não se curva ao entusiasmo, e Maggie mede o próximo passo com a mesma frieza que a protege. Fica uma imagem concreta: a mão que apalpa um frasco no bolso e hesita antes de abrir, como se naquele gesto coubessem promessa e limite.