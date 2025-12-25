Discover
Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal na Netflix: um romance para ver hoje e fechar o dia em paz Divulgação / 20th Century Fox

Marcelo Costa
em Filmes

Nos últimos anos da década de 1990, na Carolina do Norte, Jamie Randall sai do balcão de uma loja para os corredores de hospitais e consultórios. Em “Amor e Outras Drogas”, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway e Josh Gad entram sob a direção de Edward Zwick, e o conflito central aparece quando o vendedor, treinado para converter desejo em vantagem, se envolve com uma mulher que impõe limites rígidos para não ser reduzida à própria doença.

Jamie aposta na indústria farmacêutica porque ela oferece dinheiro rápido e uma entrada para um tipo de prestígio que ele persegue há tempos. Aprende a ler o humor do médico, a contornar secretárias, a deixar a amostra certa no lugar certo e a sair antes que o papo azede. O obstáculo é um mercado apinhado, com representantes farejando a mesma brecha, e com pacientes que não têm paciência para propaganda. A cada visita, ele pesa risco e recompensa, e esse cálculo contamina o resto: até a sedução vira método.

Maggie Murdock surge fora do roteiro corporativo. Ela escolhe conduzir a vida amorosa com regras secas, sem promessa, sem explicação longa, sem telefonema que se alonga, porque precisa economizar energia e preservar autonomia. Jamie aceita, movido por atração e por uma vaidade que ele mal nomeia, mas esbarra num obstáculo inesperado: Maggie lê intenções com rapidez e encerra conversas no instante em que percebe controle. O efeito é uma relação que cresce por cláusulas tácitas, sempre a um passo de ser interrompida por decisão dela.

Metas, prazos e o custo de medir a vida por números

Enquanto isso, o trabalho puxa Jamie para um relógio próprio. Ele trata a próxima meta como prova de caráter e passa a medir a semana por números, não por gente, sobretudo quando surge a chance de vender um medicamento que vira febre entre colegas e médicos. O obstáculo é o preço desse ritmo: reuniões, viagens e jantares de aproximação ocupam o espaço onde a intimidade poderia se firmar. Quando ele desmarca um encontro para perseguir uma assinatura, não há término, mas um aviso prático de Maggie sobre o que ela não tolera.

Maggie também vive sob prazo, só que o prazo muda de formato. Ela esconde sintomas em público. Antecipar saídas vira hábito. Ri quando a mão falha. Não pede carona. Curto. Limpo. O obstáculo é o corpo insistindo em aparecer: na fila da farmácia, no ateliê, num jantar improvisado. Quando a rotina escapa do controle, a consequência é um medo que se mascara de ironia e um silêncio que deixa Jamie do lado de fora.

Quando o cuidado vira controle e a escolha precisa ser pública

Sob esse cerco, Jamie recorre ao movimento que conhece: tentar consertar. Ele caça informações, se aproxima de médicos, rastreia tratamentos, desenha o futuro do casal como território a ser ganho, ou melhor, como se disciplina pudesse domesticar o imprevisível, embora o filme deixe claro que a pressa dele mistura cuidado real e vontade de vencer. Maggie reage porque, para ela, a ameaça maior não é o sintoma do dia, é perder o direito de administrar o próprio tempo; a insistência dele, ainda que bem-intencionada, começa a apertar o espaço dela.

Quando o relacionamento exige uma escolha pública, o custo aumenta. Jamie precisa decidir se mantém Maggie como capítulo separado do currículo ou se assume uma presença que interfere na carreira e na imagem de vencedor. A motivação é direta: ele quer ficar, quer ser necessário, quer provar que não vende apenas promessas. O obstáculo vem em dobro, a empresa que premia disponibilidade total e a própria Maggie, que teme ser amarrada por piedade. A consequência aparece rápido, em perdas concretas e numa conversa em que nenhuma desculpa se sustenta.

O ritmo de Zwick e a imagem que fica no bolso

Edward Zwick mantém essa corrida com um ritmo que alterna e comprime espaços. As passagens de consultório cortam depressa, como se cada frase tivesse prazo, e isso faz a ambição de Jamie parecer automática, quase reflexo. Já as cenas em que Maggie expõe suas regras desaceleram e deixam o silêncio trabalhar, entregando informação sem discurso. O humor nasce do atrito desses tempos: Jamie fala demais, Maggie interrompe com uma frase curta; o constrangimento vira obstáculo social, porque o casal precisa decidir o que diz, para quem diz e em que momento.

Hoje, circulando sem alarde em catálogos e reprises, a história soa menos como fantasia e mais como retrato de negociação afetiva num ambiente de consumo. Depois de escolher permanecer ali, entre portas e corredores com cheiro de desinfetante, Jamie encara o obstáculo de uma rotina que não se curva ao entusiasmo, e Maggie mede o próximo passo com a mesma frieza que a protege. Fica uma imagem concreta: a mão que apalpa um frasco no bolso e hesita antes de abrir, como se naquele gesto coubessem promessa e limite.

Filme: Amor e Outras Drogas
Diretor: Edward Zwick
Ano: 2010
Gênero: Comédia/Drama/Romance
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
