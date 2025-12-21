Sem tiros, só tensão: Willem Dafoe no suspense que prende até o fim (e deixa um final no ar) chegou ao Prime Video

Um homem surge em Hamburgo sem documentos, com marcas de tortura, e a cidade escolhe o que fazer com ele. Em “O Homem Mais Procurado”, Anton Corbijn coloca Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams e Grigoriy Dobrygin no centro de uma trama em que a caça ao terrorismo depende de decisões tomadas longe da rua e executadas em silêncio. O refugiado Issa Karpov tenta recuperar uma herança ligada ao pai; a advogada Annabel Richter aceita defendê-lo; o agente Günther Bachmann enxerga na chegada dele uma chance de alcançar um alvo maior antes que a política do pânico feche as portas.

Issa toma a primeira decisão que pesa: procurar ajuda em vez de se diluir na cidade. Ele chega frágil, desconfiado, e insiste que não quer caridade; quer apenas o que acredita ser seu por direito. Annabel, movida por um senso de justiça que ainda não foi esmagado pelo expediente, escolhe acolher o caso e mantê-lo longe do olhar policial. O obstáculo não é só jurídico. É íntimo. Issa teme qualquer autoridade; Annabel teme errar o juízo e empurrar um inocente para o moedor do Estado. O efeito é imediato: ao tentar protegê-lo, ela o torna visível para quem vive de rastros.

Bachmann reage como alguém que já viu esse tipo de chegada por dentro. Decide vigiar Issa de perto, mas não para prendê-lo de saída; prefere deixá-lo respirar, observar quem se aproxima, anotar quem oferece dinheiro e quem cobra lealdade. A motivação é estratégica: chegar aos financiadores, não ao peão. O obstáculo vem de cima, e chega rápido. Chefias cobram resultado, e a presença americana no entorno, representada por Martha Sullivan, transforma qualquer hesitação em risco de intervenção. O efeito é duro: o agente precisa negociar o próprio plano com quem não pretende esperar.

Herança, banco e rastros de dinheiro

Para avançar, Annabel precisa de um nome e de uma porta. Ela encontra o banco de Tommy Brue, guardião de uma conta antiga e nebulosa que Issa diz ter herdado. Brue, interpretado por Willem Dafoe, decide ouvir a história para preservar a reputação do negócio e medir o perigo que entrou pela porta. O obstáculo é que dinheiro, ali, nunca é só dinheiro. Qualquer transferência levanta suspeita, qualquer assinatura vira prova. Quando serviços de inteligência se aproximam do banco, Brue passa a escolher entre proteger o cliente e proteger a si mesmo, e cada escolha deixa um rastro novo.

O cerco aperta em torno de Annabel, porque ela é a ponte e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade. A equipe de Bachmann quer cooperação sem rasgar de vez a confiança de Issa; ela quer garantias mínimas, um documento, um horizonte que não seja deportação. A decisão que ela adia, e depois assume, é entrar num jogo em que tudo é condicional. A motivação segue sendo proteger o cliente. O obstáculo é aceitar que proteger, ali, pode significar expor: colocar Issa sob observação, limitar movimentos, submeter cada passo a um “sim” de alguém que não a conhece. O efeito é um pacto desconfortável, que não dá segurança, só tempo.

O tempo morto da vigilância

Há momentos em que o filme desacelera até o limite do incômodo, e essa desaceleração vira dado. Uma equipe observa. Anota. Espera. Telefones tocam e ninguém atende de primeira. Portas fecham. Portas abrem. O espectador entende que, nesse tipo de guerra, o gesto mais comum é adiar. E adiar é escolher. O prazo não aparece escrito em lugar nenhum, mas está ali: a cada reunião, alguém ameaça “resolver” tudo do jeito mais simples, que quase sempre é o mais bruto.

Philip Seymour Hoffman constrói Bachmann com cansaço e cálculo no mesmo rosto, sem glamour de espião. Ele não quer simpatia; quer manter a operação sob controle, e isso o torna vulnerável quando o controle vira disputa entre instituições. Corbijn acompanha essa tensão com olhar seco, num mundo em que ninguém levanta a voz porque todo mundo tem algo a perder. Em cada conversa, o agente decide se revela uma peça do plano ou se guarda para mais tarde, ou melhor, para um “mais tarde” que talvez nem exista. O obstáculo não é falta de inteligência; é excesso de interesse cruzado.

A escolha de Issa e o risco do plano

Quando o plano enfim se desenha, ele exige que Issa faça uma escolha que fere orgulho e memória. Bachmann tenta convencê-lo a abrir mão da herança e permitir que o dinheiro siga um caminho capaz de expor uma rede maior ligada ao filantropo Abdullah, figura respeitada que a equipe alemã suspeita estar na borda do financiamento ao extremismo. Annabel, ao lado, tenta garantir que a promessa de segurança não seja frase dita no calor da negociação. O obstáculo é a desconfiança dos três lados: Issa não confia no Estado, Annabel não confia em garantias vagas, Bachmann não confia nos “parceiros” que podem entrar na última hora. O efeito é uma armadilha montada com fios finos, em que qualquer puxão errado arrebenta tudo.

“O Homem Mais Procurado” insiste numa pergunta sem conforto: quantas pessoas podem ser gastas para que uma instituição pareça eficiente. O suspense nasce menos de perseguições e mais da diferença entre observar e agir, entre provar e capturar. O filme avança até o ponto em que bastaria um telefonema para mudar a direção da noite e deixa no ar a sensação de que, nesse jogo, a moral costuma ser escrita por quem chega com mais força. Em Hamburgo, a chuva cai, e o resto é papel carimbado, devolvido.