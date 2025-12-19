Nada no cinema foi igual depois deste filme — e ele está na Netflix

Em “Matrix”, de Lana e Lilly Wachowski, Keanu Reeves interpreta Thomas Anderson, um programador que leva uma vida dupla como hacker sob o pseudônimo Neo. A inquietação com a sensação de que há algo errado com o mundo o conduz ao contato com Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), integrantes de um grupo clandestino que tenta libertar as pessoas de uma realidade simulada. O conflito central nasce quando Neo precisa decidir entre continuar vivendo a ilusão confortável do cotidiano ou confrontar o sistema de dominação das máquinas que mantêm a humanidade inconsciente dentro da Matrix.

A premissa, inspirada em debates filosóficos sobre percepção e livre-arbítrio, ganha corpo numa estrutura de ação precisa. O filme alterna fases de descoberta, treinamento e enfrentamento, como se cada passo de Neo abrisse novas camadas de percepção. Desde o momento em que ele escolhe a pílula vermelha, a narrativa se torna uma sequência de tentativas de compreender e, finalmente, romper as leis que regem aquele mundo artificial. A urgência cresce à medida que agentes liderados por Smith (Hugo Weaving) tentam eliminar os rebeldes e impedir que o sistema seja desestabilizado.

“Bullet time” e o novo vocabulário da ação

O impacto de “Matrix” não se resume à sua trama. As Wachowski transformaram o modo como o cinema encenava a ação. O uso do “bullet time”, técnica que desacelera o movimento enquanto a câmera gira em torno da ação, criou um novo vocabulário visual. A partir de 1999, cenas de combate, perseguições e explosões foram filmadas sob a influência direta desse efeito, que unia coreografia marcial, fotografia digital e controle absoluto do tempo fílmico. O corpo do herói deixou de ser apenas ágil; tornou-se elástico, quase abstrato, atravessando o espaço como se dobrasse as leis físicas.

A construção do universo também trouxe uma revolução simbólica. As Wachowski partiram da estética cyberpunk para propor uma cidade fria, coberta de tons esverdeados, em contraste com o mundo “real” das máquinas, árido e metálico. Essa oposição visual reforça a dúvida central: o que é mais humano — o sonho controlado ou o deserto da verdade? A fotografia de Bill Pope dá unidade ao contraste, enquanto a trilha de Don Davis e as canções eletrônicas da época ecoam a sensação de ruptura entre corpo e mente.

O elenco principal sustenta o peso das ideias sem perder a fisicalidade. Reeves encarna um protagonista dividido entre o espanto e o aprendizado, cuja transformação depende de aceitar o impossível. Fishburne faz de Morpheus um guia espiritual que mistura sabedoria antiga e obstinação tática. Moss, como Trinity, une precisão física e intensidade emocional, conduzindo Neo em seus primeiros passos de libertação. Já Hugo Weaving oferece uma frieza calculada que transforma o Agente Smith em uma das personificações mais marcantes do poder autoritário digital.

Decisões, perdas e a fé no impossível

A força dramática do filme está nas decisões. Quando Neo hesita diante da escolha da pílula, a história se abre em dois caminhos possíveis: permanecer na ignorância ou buscar a verdade a qualquer custo. Essa escolha, tão simples e tão definitiva, ecoa por todo o filme e tornou-se uma das imagens mais persistentes da cultura contemporânea. Ao longo da trama, cada avanço implica uma perda: de tempo, de segurança, de identidade. O aprendizado do herói é também o reconhecimento do limite humano frente a um sistema que manipula o próprio conceito de real.

A combinação entre filosofia e entretenimento foi um dos feitos mais discutidos do filme. Referências a Platão, Baudrillard e ao cristianismo convivem com o ritmo das perseguições e tiroteios. Mas o mérito das Wachowski está em integrar essas ideias ao próprio mecanismo da ação. Cada cena de luta é também uma disputa de crenças: a fé no código, na matéria, na vontade. Quando Neo aprende a dobrar as regras da simulação, não se trata apenas de vencer o inimigo, mas de compreender que o poder está no entendimento de que a realidade pode ser reprogramada.

O impacto cultural e técnico que se espalhou pelo cinema

“Matrix” transformou o cinema não apenas pelo espetáculo visual, mas pela reorganização de seus códigos narrativos. Misturou o cinema de artes marciais de Hong Kong, o noir urbano americano e a ficção científica filosófica num mesmo movimento. Essa fusão inspirou incontáveis produções posteriores — de “O Tigre e o Dragão” a “A Origem” — e reconfigurou a forma de pensar o herói digital. Ao mesmo tempo, antecipou debates sobre vigilância, inteligência artificial e simulação que se tornariam centrais nas décadas seguintes.

O filme também redefiniu o modo de filmar o corpo humano na era digital. A coreografia de Yuen Woo-ping levou ao extremo o controle da câmera e do movimento, criando uma dança entre gravidade e tecnologia. Cada salto, cada desvio de bala, cada dobra no espaço evidencia o domínio técnico que sustenta a metáfora filosófica. O resultado é um cinema que pensa com o corpo, em que o gesto é tão importante quanto a ideia.

O legado de “Matrix” permanece visível vinte anos depois. O vocabulário visual que ele inaugurou — câmeras giratórias, casacos longos, lentes escuras, códigos verdes — tornou-se um marco estético. Mas o que o mantém vivo é a inquietação que propõe: e se tudo ao redor for apenas um sistema projetado para impedir que percebamos a verdade? Essa pergunta, formulada com precisão cinematográfica e filosófica, atravessa gerações. No fundo, o filme das Wachowski não fala apenas sobre máquinas; fala sobre a necessidade humana de escolher entre conforto e consciência, entre o sono e o despertar.

Em sua cena final, quando Neo desafia a lógica da Matrix e assume o controle de sua própria percepção, o cinema entra junto com ele nesse novo espaço de possibilidades. O instante em que o tempo se dobra e a câmera o acompanha ainda hoje parece uma porta aberta para o futuro — um futuro que, de algum modo, começou ali.