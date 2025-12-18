As 50 cidades brasileiras mais citadas nas redes sociais em 2025 (sem capitais)

Não existe hoje uma base aberta, padronizada e auditável que consolide, para todos os municípios brasileiros, uma contagem anual de menções em redes sociais por cidade. Plataformas profissionais de monitoramento conseguem fazer esse tipo de mensuração, mas as bases completas costumam ser pagas, variam conforme a cobertura de cada rede e não são publicadas integralmente em formato comparável. Diante dessa lacuna, esta reportagem não apresenta “contagens oficiais de posts” por município. Em vez disso, publica um ranking estimado com base em sinais públicos verificáveis que, na prática, se correlacionam com atenção e circulação digital de nomes de cidades ao longo do ano.
O ponto de partida é que a conversa digital sobre cidades costuma ser puxada por dois motores. O primeiro é estrutural: lugares mais populosos e com maior centralidade econômica e de serviços geram conversa contínua — notícias locais, mobilidade, consumo, agenda cultural, trabalho e debates públicos que circulam além das fronteiras municipais. O segundo motor é episódico e visual: destinos de viagem e cidades associadas a experiências compartilháveis produzem picos de interesse e de publicações, especialmente em feriados, férias e temporadas.
Como o ranking foi calculado
A lista foi construída por um Índice Composto de Atenção Digital (ICAD-2025), com janela de 1º de janeiro a 15 de dezembro de 2025 e recorte exclusivo de municípios não capitais. O ICAD combina quatro eixos: base demográfica como proxy de volume cotidiano de conteúdo; intenção de viagem e turismo como proxy de picos de atenção; experiências e atrações com alto potencial de recomendação e compartilhamento como proxy do que tende a viralizar; e regras de limpeza para padronizar nomes, evitar duplicidades e excluir capitais estaduais e o Distrito Federal.
Na prática, a camada demográfica puxa para cima grandes polos urbanos não capitais, em especial regiões metropolitanas e centros regionais. Já os eixos de turismo e experiência funcionam como aceleradores: elevam cidades que, apesar de menores em população, concentram procura sazonal e grande produção de conteúdo visual, sobretudo em redes de vídeo curto.
Ferramentas de referência e por que elas importam
Ferramentas internacionais de social listening como Talkwalker, Brandwatch e Meltwater são o padrão de mercado para medir menções a termos geográficos em redes sociais e em mídia online, aplicando filtros por período, idioma, país e deduplicação. Na prática, elas permitem transformar “nome de cidade” em séries históricas de citações e comparar participação relativa na conversa ao longo do tempo. Como esses dados completos são proprietários e não ficam disponíveis publicamente de forma integral, o ICAD foi desenhado para aproximar o mesmo objetivo com fontes abertas: ele reproduz a lógica de cruzar volume estrutural com gatilhos de pico, sem afirmar acesso a bases fechadas.
O que aparece no topo e o que isso sugere
O topo do ranking é dominado por grandes municípios não capitais, sobretudo em áreas metropolitanas e em polos regionais consolidados. Isso é coerente com a dinâmica da conversa cotidiana: são cidades em que temas locais aparecem diariamente nas redes, de serviços públicos a trânsito, de vida cultural a consumo. A presença de vários municípios do entorno de São Paulo e do Rio de Janeiro reforça o peso da rotina metropolitana. Ao mesmo tempo, polos regionais fora do eixo Sudeste entram por centralidade econômica e de serviços, funcionando como referência para grandes áreas do interior.
A partir do meio do ranking, o padrão se mistura. Cidades grandes seguem presentes, mas destinos turísticos e municípios de lazer ganham espaço por causa do componente de picos. Em redes sociais, o efeito “temporada” pesa: uma cidade pode ter menos volume cotidiano do que um polo industrial, mas concentrar semanas inteiras de publicações quando vira destino de férias, feriado prolongado ou tendência de viagem.
O papel do turismo, do litoral e das experiências em 2025
Esta versão do ranking dá mais peso ao que costuma render conteúdo visual e ser recomendado em cadeia: praias, montanhas, cidades históricas, parques aquáticos e experiências ao ar livre. Por isso, destinos como Gramado, Campos do Jordão e Foz do Iguaçu aparecem com posição alta no bloco final, junto de lugares associados a turismo de sol e mar e a roteiros curtos de fim de semana.
A camada de “experiências” foi pensada para capturar o que costuma virar vídeo curto e guia de recomendação. Quando uma atividade entra no radar do público, o nome da cidade tende a acompanhar: em títulos, legendas, descrições, comentários e listas do tipo “o que fazer”. Esse mecanismo ajuda a explicar por que municípios médios conseguem entrar no Top 50 mesmo sem ter o peso demográfico dos grandes centros.
Limitações e como ler a lista
O ranking não é uma auditoria direta de posts por município. Ele é uma estimativa transparente de atenção digital, útil para comparar cidades não capitais sob uma lógica que combina volume urbano e gatilhos de viralização. A principal limitação é que “citação” pode ocorrer sem texto — por geolocalização, imagem ou contexto — e isso não é capturado de forma uniforme em dados abertos. Outra limitação é que o acesso às plataformas muda com políticas e formatos de publicação, o que impede uma contagem pública anual completa e padronizada.
A leitura recomendada é jornalística: o Top 50 aponta os municípios não capitais que, em 2025, reuniram condições mais fortes para aparecer com frequência na conversa digital, seja por densidade urbana e centralidade regional, seja por turismo e experiências altamente compartilháveis. Para uma contagem direta de menções em redes, seria necessário um relatório proprietário de social listening, com critérios de coleta e cobertura explicitados.
- 1GuarulhosSP
- 2CampinasSP
- 3São GonçaloRJ
- 4Duque de CaxiasRJ
- 5Nova IguaçuRJ
- 6OsascoSP
- 7Santo AndréSP
- 8São Bernardo do CampoSP
- 9SorocabaSP
- 10Ribeirão PretoSP
- 11São José dos CamposSP
- 12UberlândiaMG
- 13ContagemMG
- 14JoinvilleSC
- 15LondrinaPR
- 16NiteróiRJ
- 17Jaboatão dos GuararapesPE
- 18Feira de SantanaBA
- 19Caxias do SulRS
- 20Juiz de ForaMG
- 21SantosSP
- 22Praia GrandeSP
- 23MaringáPR
- 24Ponta GrossaPR
- 25BetimMG
- 26Montes ClarosMG
- 27Governador ValadaresMG
- 28BlumenauSC
- 29São JoséSC
- 30CanoasRS
- 31Vitória da ConquistaBA
- 32CamaçariBA
- 33CaruaruPE
- 34Juazeiro do NorteCE
- 35Aparecida de GoiâniaGO
- 36AnápolisGO
- 37GramadoRS
- 38Porto SeguroBA
- 39Campos do JordãoSP
- 40Foz do IguaçuPR
- 41MaragogiAL
- 42Poços de CaldasMG
- 43Caldas NovasGO
- 44OlímpiaSP
- 45IpojucaPE
- 46ParatyRJ
- 47TiradentesMG
- 48Arraial do CaboRJ
- 49BoituvaSP
- 50BrotasSP
Guarulhos (SP)SP
Guarulhos integra a Região Metropolitana de São Paulo e concentra grandes fluxos de deslocamento diário. A cidade abriga o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, um dos principais do país, o que a mantém associada a viagens, logística e notícias de infraestrutura. Também aparece em debates sobre serviços urbanos, mobilidade e economia local.
Campinas (SP)SP
Campinas é um grande polo urbano do interior paulista, com forte presença de universidades, pesquisa e serviços especializados. A cidade costuma ser citada em conteúdos sobre tecnologia, saúde, negócios e mobilidade regional. Sua posição estratégica em rodovias e a proximidade com a capital ajudam a explicar a recorrência do nome em buscas e conversas digitais.
São Gonçalo (RJ)RJ
São Gonçalo faz parte da área metropolitana fluminense e mantém intensa conexão cotidiana com Niterói e a cidade do Rio. O município aparece com frequência em temas de transporte, serviços públicos, segurança e desenvolvimento urbano. Por ter grande população e vida econômica ativa, tende a gerar volume constante de conteúdo local e repercussões regionais.
Duque de Caxias (RJ)RJ
Duque de Caxias é um município de grande relevância econômica na Baixada Fluminense, com áreas industriais e logística ligada às principais vias da região. O nome costuma surgir em pautas sobre emprego, transporte metropolitano, políticas públicas e segurança. A cidade também aparece em conteúdos de cotidiano urbano, serviços e mobilidade entre municípios vizinhos.
Nova Iguaçu (RJ)RJ
Nova Iguaçu é um importante centro de comércio e serviços da Baixada Fluminense. A cidade costuma ser mencionada em notícias de mobilidade, saúde, educação e administração pública, além de temas de segurança e infraestrutura. Por concentrar circulação regional, o município aparece com frequência em rotas de transporte, agenda local e cobertura jornalística.
Osasco (SP)SP
Osasco integra a Região Metropolitana de São Paulo e é um polo relevante de comércio, serviços e sedes empresariais. O município aparece com frequência em conversas sobre trabalho, deslocamentos, consumo e infraestrutura urbana. Também é citado em temas de mobilidade metropolitana e em conteúdos ligados a centros comerciais, negócios e vida cotidiana.
Santo André (SP)SP
Santo André é um dos principais municípios do ABC Paulista, com tradição industrial e rede consolidada de serviços. A cidade costuma ser citada em temas de economia regional, mobilidade, políticas urbanas e educação. Também aparece em conteúdos culturais e esportivos locais, além de discussões sobre integração metropolitana e qualidade de vida na região.
São Bernardo do Campo (SP)SP
São Bernardo do Campo é um município do ABC Paulista associado à indústria e à história do setor automotivo. O nome aparece em pautas sobre economia, emprego, mobilidade e política local. A cidade também é lembrada em conteúdos sobre educação, serviços públicos e agenda cultural regional, além de temas ligados ao transporte e à vida metropolitana.
Sorocaba (SP)SP
Sorocaba é um polo regional do interior de São Paulo, com base industrial diversificada e serviços em expansão. A cidade aparece em conteúdos sobre crescimento urbano, mercado de trabalho, mobilidade e desenvolvimento regional. Também é citada em pautas de educação e saúde, além de eventos e iniciativas culturais que repercutem no interior paulista.
Ribeirão Preto (SP)SP
Ribeirão Preto é referência regional em serviços, saúde e educação, além de ter forte ligação com o agronegócio. O município aparece em conteúdos sobre economia do interior, universidades, eventos e mercado imobiliário. Também é citado em notícias de mobilidade e serviços públicos, e em conversas digitais sobre vida cultural e lazer.
São José dos Campos (SP)SP
São José dos Campos é reconhecida como polo tecnológico e industrial do Vale do Paraíba, com presença de empresas e instituições ligadas à inovação. A cidade aparece em conteúdos sobre indústria, ciência, educação e desenvolvimento urbano. Também é mencionada em temas de mobilidade regional, qualidade de vida e serviços especializados.
Uberlândia (MG)MG
Uberlândia é um grande centro econômico do Triângulo Mineiro, com forte atividade de comércio, logística e serviços. O município aparece em conteúdos sobre agronegócio, transporte, oportunidades de trabalho e crescimento urbano. Também é citado em pautas de educação e saúde, além de eventos e debates regionais que ganham alcance estadual.
Contagem (MG)MG
Contagem integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte e tem perfil industrial e logístico marcante. A cidade costuma ser citada em notícias sobre emprego, transporte, expansão urbana e serviços públicos. Também aparece em conteúdos sobre atividades econômicas locais e integração metropolitana, além de pautas de segurança e infraestrutura viária.
Joinville (SC)SC
Joinville é um importante polo industrial e de serviços em Santa Catarina. A cidade aparece em conteúdos sobre economia regional, inovação, educação e mercado de trabalho. Também é lembrada por eventos culturais e esportivos e por temas de mobilidade urbana. Sua relevância regional ajuda a manter o nome recorrente em conversas digitais e notícias.
Londrina (PR)PR
Londrina é um polo urbano do norte do Paraná, com universidades, serviços e ligação histórica com a atividade agropecuária. O município aparece em conteúdos sobre educação, economia regional, cultura e esportes. Também é citado em temas de desenvolvimento urbano, saúde e mobilidade, além de eventos e iniciativas que repercutem no estado.
Niterói (RJ)RJ
Niterói é um município vizinho à capital fluminense, conectado por intensa circulação diária e por serviços regionais. A cidade aparece em conteúdos sobre urbanismo, mobilidade, políticas públicas, cultura e turismo local. Também é citada em debates sobre qualidade de vida, segurança e planejamento urbano, além de agenda cultural e eventos na região.
Jaboatão dos Guararapes (PE)PE
Jaboatão dos Guararapes integra a Região Metropolitana do Recife e reúne áreas urbanas densas e zonas litorâneas. O município aparece em conteúdos sobre mobilidade, serviços públicos, segurança e crescimento urbano. Também é citado em pautas de turismo de praia, infraestrutura e eventos locais, além de debates regionais sobre desenvolvimento metropolitano.
Feira de Santana (BA)BA
Feira de Santana é um importante entroncamento rodoviário e polo comercial do interior baiano. A cidade aparece em conteúdos sobre logística, comércio regional, serviços, educação e saúde. Também é citada em pautas de eventos populares e agenda cultural, além de debates sobre mobilidade e infraestrutura que afetam o fluxo entre regiões da Bahia.
Caxias do Sul (RS)RS
Caxias do Sul é um polo industrial da Serra Gaúcha, com destaque para metalurgia, serviços e forte economia regional. A cidade aparece em conteúdos sobre indústria, emprego, imigração e cultura local. Também é citada em eventos tradicionais e debates urbanos, além de temas de mobilidade e desenvolvimento que repercutem no Rio Grande do Sul.
Juiz de Fora (MG)MG
Juiz de Fora é um centro regional da Zona da Mata, com serviços, educação e saúde que atraem moradores de municípios vizinhos. A cidade aparece em conteúdos sobre universidades, cultura, economia e vida urbana. Também é citada em temas de mobilidade entre Minas e Rio, além de notícias locais com repercussão regional.
Santos (SP)SP
Santos combina turismo litorâneo com forte atividade portuária. A cidade abriga o Porto de Santos, frequentemente citado em conteúdos sobre comércio exterior, logística e infraestrutura. Também aparece em conversas sobre praias, lazer, esportes e mobilidade metropolitana na Baixada Santista, além de pautas urbanas e ambientais relacionadas à costa paulista.
Praia Grande (SP)SP
Praia Grande é um destino tradicional de veraneio no litoral paulista e integra a Baixada Santista. O município aparece em conteúdos sobre temporada de praias, trânsito, hospedagem e lazer. Também é citado em discussões sobre crescimento urbano, infraestrutura e serviços públicos, além de notícias locais que ganham destaque em períodos de férias e feriados.
Maringá (PR)PR
Maringá é um polo regional do Paraná com economia diversificada e presença universitária. A cidade aparece em conteúdos sobre urbanismo, desenvolvimento, serviços e agronegócio. Também é citada em temas de qualidade de vida, mobilidade e cultura local, além de eventos e notícias regionais que circulam em veículos estaduais e nas redes.
Ponta Grossa (PR)PR
Ponta Grossa é um centro regional dos Campos Gerais, com papel logístico relevante por sua posição em rotas rodoviárias e ferroviárias. O município aparece em conteúdos sobre indústria, transporte, educação e serviços. Também é citado em turismo natural da região e em debates sobre infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento econômico no interior do estado.
Betim (MG)MG
Betim é um município com forte presença industrial na Região Metropolitana de Belo Horizonte, associado a cadeias automotivas e logística. A cidade aparece em conteúdos sobre emprego, indústria, economia local e transporte metropolitano. Também é citada em pautas de serviços públicos, segurança e expansão urbana, além de notícias regionais de Minas Gerais.
Montes Claros (MG)MG
Montes Claros é o principal polo urbano do norte de Minas, com serviços de saúde, educação e comércio regional. O município aparece em conteúdos sobre desenvolvimento regional, economia, infraestrutura e questões sociais. Também é citado em temas de clima e abastecimento, além de eventos locais e pautas de mobilidade que conectam cidades do interior mineiro.
Governador Valadares (MG)MG
Governador Valadares é um centro regional do leste mineiro, com comércio e serviços e conexão com rotas importantes. A cidade aparece em conteúdos sobre economia local, mobilidade, infraestrutura e temas sociais. Também é citada em discussões sobre migração e relações internacionais de trabalho, além de notícias regionais que repercutem em Minas.
Blumenau (SC)SC
Blumenau é conhecida por eventos culturais e por atividades industriais, especialmente no setor têxtil e de serviços. O município aparece em conteúdos sobre turismo, festividades, economia regional e qualidade urbana. Também é citado em pautas de enchentes e gestão de risco, além de agenda cultural que movimenta visitantes no Vale do Itajaí.
São José (SC)SC
São José integra a região metropolitana de Florianópolis e tem perfil urbano e econômico ligado a comércio, serviços e indústria. A cidade aparece em conteúdos sobre mobilidade metropolitana, crescimento urbano e mercado de trabalho. Também é citada em pautas de infraestrutura e planejamento regional, além de temas de educação e serviços públicos locais.
Canoas (RS)RS
Canoas é um município importante na Região Metropolitana de Porto Alegre, com atividade industrial e de serviços e grande circulação diária. A cidade aparece em conteúdos sobre transporte, segurança, saúde e administração pública. Também é citada em debates sobre desenvolvimento metropolitano, infraestrutura e eventos locais, além de notícias regionais do Rio Grande do Sul.
Vitória da Conquista (BA)BA
Vitória da Conquista é um polo regional do sudoeste da Bahia, com comércio, serviços e instituições de ensino que atraem municípios próximos. A cidade aparece em conteúdos sobre economia regional, educação, saúde e mobilidade. Também é citada em eventos culturais e debates locais, além de notícias do interior que repercutem em âmbito estadual.
Camaçari (BA)BA
Camaçari é conhecida por seu perfil industrial e por integrar a Região Metropolitana de Salvador. O município aparece em conteúdos sobre indústria, emprego, economia e infraestrutura. Também é citado em temas ligados a mobilidade metropolitana e desenvolvimento urbano, além de pautas ambientais e de serviços públicos associadas ao crescimento e à expansão da região.
Caruaru (PE)PE
Caruaru é um polo do Agreste pernambucano com forte tradição cultural e economia regional. A cidade aparece em conteúdos sobre comércio, educação e serviços, além de grande visibilidade em períodos de festas juninas. Também é citada em pautas de cultura popular, eventos e turismo interno, e em notícias regionais que circulam no Nordeste.
Juazeiro do Norte (CE)CE
Juazeiro do Norte é um centro regional do Cariri, conhecido pelo turismo religioso associado a Padre Cícero. O município aparece em conteúdos sobre romarias, cultura popular, comércio e serviços. Também é citado em debates de mobilidade e desenvolvimento urbano regional, além de notícias sobre eventos e fluxo de visitantes, especialmente em datas religiosas.
Aparecida de Goiânia (GO)GO
Aparecida de Goiânia integra a Região Metropolitana de Goiânia e está entre os maiores municípios de Goiás. A cidade aparece em conteúdos sobre crescimento urbano, indústria e logística, além de serviços públicos e mobilidade. Também é citada em notícias regionais e em debates sobre infraestrutura e planejamento metropolitano, dado o ritmo de expansão urbana.
Anápolis (GO)GO
Anápolis é um polo logístico e industrial do Centro-Oeste, com conexão estratégica por rodovias e atividades de distribuição. A cidade aparece em conteúdos sobre indústria, economia, transporte e oportunidades de trabalho. Também é citada em pautas de desenvolvimento regional, infraestrutura e serviços, além de notícias locais que repercutem no estado de Goiás.
Gramado (RS)RS
Gramado é um destino turístico consolidado na Serra Gaúcha, associado a gastronomia, eventos e turismo de inverno. A cidade aparece em conteúdos sobre viagens, hospedagem e programação sazonal, incluindo festividades ao longo do ano. Também é citada em roteiros regionais e em debates sobre turismo e economia local, especialmente em alta temporada.
Porto Seguro (BA)BA
Porto Seguro é um dos destinos turísticos mais conhecidos do litoral brasileiro, associado a praias, lazer e história ligada ao período colonial. A cidade aparece em conteúdos sobre viagens, feriados, festas e turismo de sol e mar. Também é citada em discussões sobre infraestrutura turística, serviços e preservação ambiental, além de roteiros pela Costa do Descobrimento.
Campos do Jordão (SP)SP
Campos do Jordão é um destino de serra ligado ao turismo de inverno e à Serra da Mantiqueira. A cidade aparece em conteúdos sobre viagens, gastronomia, clima frio e roteiros sazonais, especialmente durante a alta temporada. Também é citada em pautas de eventos culturais e em conversas sobre hospedagem e preços em períodos de grande procura.
Foz do Iguaçu (PR)PR
Foz do Iguaçu é um destino turístico de projeção internacional por abrigar as Cataratas do Iguaçu e integrar uma região de fronteira. A cidade aparece em conteúdos sobre turismo, natureza e passeios, além de temas ligados a mobilidade e integração com países vizinhos. Também é citada em debates sobre meio ambiente, infraestrutura e economia do turismo.
Maragogi (AL)AL
Maragogi é conhecida pelo turismo de praia e pelas piscinas naturais, frequentemente presente em roteiros do litoral nordestino. A cidade aparece em conteúdos sobre viagens, passeios de barco, hospedagem e temporada. Também é citada em conversas sobre preservação ambiental, marés e infraestrutura turística, além de recomendações de destinos em Alagoas e Pernambuco.
Poços de Caldas (MG)MG
Poços de Caldas é uma estância turística tradicional de Minas Gerais, associada a fontes termais, parques e lazer. A cidade aparece em conteúdos sobre viagens, turismo regional e programação de fim de semana. Também é citada em temas de eventos locais, gastronomia e cultura, além de discussões sobre infraestrutura turística e atrações para famílias e casais.
Caldas Novas (GO)GO
Caldas Novas é um destino nacionalmente conhecido por águas termais e parques aquáticos. A cidade aparece em conteúdos sobre turismo familiar, pacotes de viagem e feriados prolongados. Também é citada em discussões sobre hotelaria, lazer e preços de temporada, além de roteiros que incluem municípios próximos e atrações regionais do estado de Goiás.
Olímpia (SP)SP
Olímpia ganhou projeção como destino de parques aquáticos e turismo familiar no interior paulista. O município aparece em conteúdos sobre viagens, lazer, hospedagem e promoções de temporada. Também é citado em roteiros de fim de semana e férias escolares, além de debates sobre expansão turística, infraestrutura e impactos econômicos locais ligados ao setor.
Ipojuca (PE)PE
Ipojuca é o município que abriga o distrito de Porto de Galinhas, um dos destinos de praia mais conhecidos do país. A cidade aparece em conteúdos sobre viagens, resorts, passeios e marés, além de turismo em alta temporada. Também é citada em debates sobre infraestrutura, preservação ambiental e desenvolvimento turístico no litoral sul de Pernambuco.
Paraty (RJ)RJ
Paraty é reconhecida pelo centro histórico, pela paisagem costeira e por eventos culturais que atraem visitantes. A cidade aparece em conteúdos sobre turismo histórico, passeios, gastronomia e roteiros entre Rio e São Paulo. Também é citada em debates sobre preservação do patrimônio, turismo sustentável e infraestrutura, além de recomendações de experiências na Costa Verde.
Tiradentes (MG)MG
Tiradentes é uma cidade histórica de Minas Gerais, conhecida pelo conjunto arquitetônico e pelo turismo cultural e gastronômico. O município aparece em conteúdos sobre roteiros históricos, eventos e restaurantes, além de viagens de fim de semana. Também é citado em pautas sobre preservação patrimonial, economia do turismo e calendário de atrações na região do Campo das Vertentes.
Arraial do Cabo (RJ)RJ
Arraial do Cabo é um destino de praia conhecido por águas claras e atividades como passeios de barco e mergulho. A cidade aparece em conteúdos sobre turismo de natureza, dicas de viagem e temporadas de verão. Também é citada em debates sobre conservação ambiental, capacidade de carga turística e infraestrutura local, além de roteiros pela Região dos Lagos.
Boituva (SP)SP
Boituva é associada ao turismo de aventura, com destaque para atividades como paraquedismo e passeios de balão. A cidade aparece em conteúdos sobre experiências ao ar livre, esportes e roteiros de fim de semana no interior paulista. Também é citada em notícias sobre eventos do setor e em recomendações de atividades turísticas, especialmente em períodos de clima favorável.
Brotas (SP)SP
Brotas é referência em turismo de aventura e ecoturismo, com atividades como rafting e trilhas em áreas naturais. A cidade aparece em conteúdos sobre experiências, esportes ao ar livre e viagens curtas a partir de grandes centros. Também é citada em debates sobre sustentabilidade, preservação e infraestrutura turística, além de recomendações de roteiros no interior de São Paulo.