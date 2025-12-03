Kate Winslet e Jack Black na comédia romântica que abraça como cobertor e aquece como chocolate quente, na Netflix

Duas mulheres em continentes diferentes chegam ao Natal exaustas de trabalho e de relações amorosas que perderam o encanto. Nesse ponto entra “O Amor Não Tira Férias”, em que Cameron Diaz vive Amanda, publicitária de Los Angeles, Kate Winslet interpreta Iris, jornalista inglesa, e Jude Law encarna Graham, enquanto Nancy Meyers dirige com foco em rotinas saturadas. O conflito central coloca essas figuras diante de uma dúvida prática: trocar de país basta para mudar o padrão afetivo. Quando Amanda decide fugir da cidade e Iris aceita se afastar do ambiente onde ainda orbita o antigo amor, a troca temporária de casas vira aposta calculada, motivada por esgotamento e curiosidade, que desloca as duas para territórios pouco conhecidos e emocionalmente arriscados.

A partir dessa decisão, o filme acompanha o deslocamento físico e emocional das duas. Iris deixa o chalé modesto e nevado no interior inglês para ocupar a mansão envidraçada de Amanda na Califórnia, guiada pela promessa de sol, anonimato e certa fantasia de bastidores de Hollywood. Amanda, por sua vez, aceita viver algumas semanas no vilarejo isolado onde Iris mora, imaginando que o silêncio rural ajudará a recuperar o controle das próprias emoções. O choque de clima, costumes e ritmo de trabalho impõe um obstáculo imediato, mas também abre frestas para encontros improváveis, pequenos incidentes cômicos e mudanças de humor que reposicionam desejos antigos.

Em Los Angeles, Iris decide ocupar de fato o espaço que ganhou, em vez de apenas observar a vida alheia pelas janelas amplas. A proximidade com um compositor simpático e com um roteirista idoso, esquecido pela indústria, nasce de gestos simples: ela se oferece para ajudar, aceita convites, insiste em conversas que poderiam morrer na cortesia. A motivação inicial é aliviar a solidão, mas o contato com esses homens expõe um obstáculo antigo, uma dificuldade de se colocar em primeiro lugar que sempre a empurrou para relações desequilibradas. Ao reconhecer isso, Iris ajusta rotinas, recusa tarefas humilhantes e experimenta um tipo diferente de lealdade, que começa a reorientar decisões sentimentais.

No chalé de pedra cercado por neve, Amanda percebe rápido que o isolamento desejado cobra preço. Quando Graham, irmão de Iris, bate bêbado à porta numa noite de pub, ela decide recebê-lo, mesmo sabendo que qualquer gentileza pode deslizar para envolvimento romântico. A motivação declarada é preservar a autonomia depois de anos em relações marcadas por controle. O obstáculo é a química imediata e o prazo curto das férias, que transformam cada encontro em risco calculado. Ao aceitar ficar, cozinhar, sair e negociar regras improvisadas para a convivência temporária, Amanda diminui a distância afetiva, mas também torna mais difícil cumprir a volta marcada, agora carregada de expectativas mútuas.

O cruzamento dessas rotas se intensifica quando a montagem alterna um jantar na cabana inglesa com uma festa em Los Angeles ou um telefonema aflito de uma com o silêncio calculado da outra. Ao decidir ocultar detalhes da relação com Graham para Iris, Amanda tenta evitar interferências e medir até onde consegue conduzir a própria história sem pedir conselho. Iris, ao ouvir a amiga à distância, reconhece brechas parecidas nas próprias escolhas e passa a recusar ligações do ex, a demorar mais para responder mensagens profissionais, a reservar tempo para acompanhar o vizinho idoso em homenagens tardias. As decisões de cada uma, desenhadas em espaços distintos, funcionam como espelho imperfeito que provoca deslocamentos discretos na outra linha de vida.

Boa parte do humor nasce de gestos banais. A porta que emperra. O controle remoto incompreensível. O choro que Amanda tenta reprimir e não consegue. O tropeço de Iris diante de um tapete vermelho. Cada uma precisa decidir o que faz com esses pequenos vexames. Transforma em piada. Finge que não aconteceu. Usa como desculpa para se aproximar de alguém. A motivação é simples: sobreviver ao constrangimento. O obstáculo é o orgulho. O efeito, quase sempre, é um relaxamento tímido, que abre espaço para conversas menos automáticas e cria laços improváveis.

Quando os dias restantes se contam nos dedos, as decisões ganham peso diferente. Amanda avalia romper o próprio combinado e prolongar a estada, aceitando que a ligação com Graham talvez não caiba em um romance passageiro. Iris, por sua vez, encara a chance concreta de dizer não ao homem que a manipulou durante anos e de aceitar outra forma de afeto, mais atenta ao cotidiano. O prazo das passagens aéreas, as festas de fim de ano e as expectativas familiares aparecem como obstáculos exteriores que pressionam escolhas já difíceis. Quando uma delas age de maneira improvável, a consequência imediata é um deslocamento de cenário capaz de alterar a configuração dos vínculos criados até ali.

Nancy Meyers administra tudo com olhar atento para cozinhas iluminadas, sofás cheios de mantas, ruas estreitas cobertas de neve e carros nas avenidas californianas. Cada escolha de cenário responde a uma decisão das personagens: Iris precisa aprender a ocupar espaços grandes demais, Amanda precisa admitir que cabe em ambientes pequenos, onde crianças, parentes e compromissos atrapalham qualquer ideal de perfeição. A motivação das duas é parecida, ainda que mal formulada; querem seguir adultas sem abrir mão de algum encantamento. O obstáculo permanente é o mundo concreto, com contratos, horários e geografia. O filme aparenta suspender um pouco essa gravidade sem apagar o esforço necessário para sustentar, após as férias, os vínculos criados sob a proteção temporária do recesso de fim de ano.