6 filmes que estrearam na Netflix na última semana e que vão fazer você cancelar qualquer plano fora de casa

Rotinas longas, trânsito pesado e sensação de cansaço fazem do fim de semana um espaço disputado. Em muitas casas, a sala vira refúgio onde se pode acompanhar novidades sem filas, deslocamentos ou gastos extras. Nesse cenário, a chegada de filmes inéditos em plataformas populares reforça o hábito de ver cinema em casa e amplia o acesso a lançamentos para quem sai menos à noite.
Ao reunir estreias em poucos dias, a plataforma oferece retrato de diferentes países. Aparecem histórias íntimas e tramas amplas sobre desigualdade social, conflitos familiares, crença religiosa, juventude escolar, luto, violência e delitos motivados por necessidade econômica. O interesse não está apenas na novidade, mas na forma como esses filmes dialogam com preocupações de quem sente o peso do custo de vida e administra tensões afetivas.
Para quem alterna trabalho, estudo, cuidados domésticos e presença nas redes, separar algumas horas para ver filmes recentes funciona como suspensão breve do ritmo. Sem promessas de fuga total, essas narrativas permitem observar tensões conhecidas sob outros ângulos e reconhecer situações próximas, ora com humor, ora com desconforto. O sofá deixa de ser apenas lugar de descanso e vira ponto silencioso de observação da vida social, visto a partir de casa.
Uma mãe solteira retorna a Taipei com as duas filhas após anos no interior, buscando recomeço ao abrir uma barraca em um movimentado mercado noturno. Entre vapores de comida, luzes de néon e o barulho constante da cidade, cada mulher enfrenta uma batalha própria: a filha mais velha tenta conciliar responsabilidade, estudos e desejo de independência, enquanto a caçula sofre com o estigma de escrever com a mão esquerda, vista pelo avô como “mão errada”, ligada a superstições e tradições rígidas. As tensões explodem quando antigas feridas familiares, machismo disfarçado de cuidado e expectativas de obediência colidem com sonhos modernos de liberdade. Pequenos gestos cotidianos — um bilhete rasgado, uma refeição compartilhada, um olhar de reprovação — revelam o peso invisível de gerações. Ao acompanhar essa rotina, a narrativa mostra como a conquista de um gesto simples, como poder usar a própria mão, pode simbolizar uma revolução íntima. E resistem.
Na véspera do Natal, uma vendedora sobrecarregada, cansada de acumular jornadas mal pagas, descobre que o mesmo empresário que explora sua equipe também enganou um faz-tudo contratado para instalar o sistema de segurança da loja de departamentos onde trabalha. Juntos, os dois transformam a indignação em plano: organizar um assalto milimetricamente calculado ao cofre do estabelecimento, justamente na noite em que a cidade inteira parece caber entre vitrines iluminadas e músicas festivas. Enquanto estudam pontos cegos das câmeras, rotinas dos colegas e manias do patrão, a parceria improvisada ganha contornos românticos, criando brechas perigosas em um esquema que exige sangue-frio absoluto. Reviravoltas familiares, aliados inesperados e contratempos cômicos colocam o golpe à beira do fracasso repetidas vezes. Entre a tentação do dinheiro fácil e o desejo de justiça, os protagonistas precisam decidir se aquela noite será apenas crime ou também a chance de um recomeço afetivo e profissional. Enfim escolhem.
No início do século 20, um trabalhador das ferrovias cruza o oeste americano derrubando árvores, assentando trilhos e aceitando qualquer serviço pesado que apareça. Órfão desde jovem, tenta construir um lar simples com a esposa e a filha em meio a florestas imensas, rios perigosos e incêndios repentinos. Uma tragédia violenta rompe esse frágil projeto de família e o empurra para uma vida errante entre pequenas cidades, carregando memórias que pesam mais do que a madeira que transporta. Enquanto locomotivas, fábricas e luz elétrica transformam a paisagem, ele envelhece quase invisível, cercado por fantasmas do passado e por trabalhadores tão silenciosos quanto ele. Encontros com forasteiros, indígenas, pregadores e artistas ambulantes misturam realidade e assombro, fazendo sua história oscilar entre crônica histórica e fábula melancólica. A longa travessia, da juventude à velhice, transforma uma existência anônima em reflexão delicada sobre luto, tempo e sobrevivência. Cada passo ecoa como prece contida.
No fim da década de 1980, o exorcista-chefe do Vaticano é enviado a uma abadia espanhola recém-adquirida por uma família em luto, depois que o filho começa a apresentar comportamentos violentos, falar em línguas desconhecidas e manipular objetos sem explicação aparente. Acostumado a separar casos de doença mental de manifestações que considera genuinamente demoníacas, o sacerdote encontra ali sinais que ultrapassam o que já viu em décadas de trabalho. Conforme aprofunda a investigação, ele esbarra na resistência de membros da própria Igreja, receosos de admitir a gravidade do que se passa naquele lugar. Registros antigos descobertos em catacumbas revelam ligações entre a possessão e um capítulo obscuro da história religiosa, sugerindo uma conspiração ocultada por séculos. Entre ataques sobrenaturais, dúvidas de fé e conflitos políticos internos, o protagonista precisa enfrentar tanto o inimigo invisível quanto as omissões humanas que o fortaleceram. Ao enfrentar o mal, descobre que o medo evangeliza.
Na véspera da formatura do ensino médio, duas melhores amigas conhecidas por notas impecáveis e militância estudantil descobrem que os colegas que passaram quatro anos em festas também foram aceitos em universidades de ponta. A revelação implode o orgulho construído à base de noites insones e as convence de que viveram menos do que poderiam. Determinadas a compensar o tempo perdido, elas decidem comprimir todas as experiências proibidas em uma única noite: encontrar a festa perfeita, beber, flertar, quebrar regras e, talvez, se despedir daquilo que foram até ali. A busca frenética vira jornada caótica por mansões, barcos, carros compartilhados e corredores escolares, cheia de mal-entendidos românticos, crises de identidade e confrontos dolorosos com a própria imagem de “exemplo”. Entre declarações tardias e escolhas arriscadas, as duas entendem que crescer significa aceitar mudanças, inclusive na amizade que parecia inabalável. Ao amanhecer, percebem que coragem também significa aceitar quem são verdadeiramente.
Em Seul, uma família desempregada vive espremida num semiporão úmido, contando moedas e roubando wi-fi do vizinho. Quando o filho consegue trabalho como professor de inglês da filha de um casal riquíssimo, abre-se uma brecha para todos respirarem um pouco melhor. A oportunidade vira plano: cada parente assume uma identidade falsa e toma o lugar de antigos empregados na mansão, fingindo não se conhecerem. Entre jantares sofisticados, temporais devastadores e conversas atravessadas, pequenos detalhes de classe — odores, modos, silêncios — revelam o abismo que separa aqueles que mandam e aqueles que servem. Um segredo escondido nas entranhas da casa faz o castelo de mentiras ruir, empurrando as duas famílias para um confronto em que culpa, humilhação e desejo de sobrevivência explodem de forma irreversível. A sátira social se mistura ao suspense para revelar como a desigualdade corrói qualquer possibilidade de convivência justa. Nada permanece oculto quando a chuva cai.