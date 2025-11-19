O filme mais estranho e adorável da Netflix para ver sem pensar duas vezes

“Meu Namorado é Um Zumbi” tem a ousadia de sugerir que mesmo o apocalipse precisa de uma história de afeto, ainda que contada por alguém cujo vocabulário se limita a grunhidos ocasionais. A narrativa parte de um ponto improvável, mas irresistível: R, interpretado por Nicholas Hoult, um morto-vivo que vaga pelo aeroporto tomado pelos seus iguais, tenta decifrar suas próprias ruínas internas enquanto observa o mundo dos vivos com uma curiosidade tímida. Ele não lembra quem foi, não entende bem o que sente, mas ainda reconhece que lhe falta algo. Quando cruza com Julie, vivida por Teresa Palmer, durante uma incursão de jovens enviados para buscar suprimentos, alguma fagulha interrompe a rotina de apatia. O ataque do grupo de zumbis acaba provocando a morte de Perry, papel de Dave Franco, cujo cérebro R devora, absorvendo lembranças que acabam ativando emoções que ele já não sabia nomear.

Daí nasce uma relação que se desenvolve em silêncio, dentro de um avião abandonado que funciona como esconderijo e metáfora. Julie, assustada e pragmática, tenta compreender aquele estranho que se esforça para não devorá-la, enquanto R percebe que algo começa a se rearticular nele, como se sentimentos adormecidos procurassem escapatória. A presença de M, interpretado por Rob Corddry, adiciona uma camada curiosa ao conflito. Ele lidera um grupo de zumbis que pressente a mudança, mas teme os Bonies, criaturas descarnadas e hostis que rejeitam qualquer vestígio de humanidade. À medida que R e Julie circulam pela paisagem devastada, essa transformação dos mortos-vivos ganha contornos mais amplos: memórias, sonhos, pequenos gestos que insinuam uma possível reconexão com o mundo perdido.

O filme aproveita essa aproximação improvável para brincar com referências conhecidas e criar paralelos discretos com romances trágicos. A dinâmica entre Julie e o pai, Grigio, interpretado por John Malkovich, reforça a tensão entre sobrevivência e confiança. Ele comanda a cidade murada onde os humanos se protegem, convencido de que qualquer nuance emocional é um risco intolerável. Quando Julie retorna, trazendo notícias de que alguns zumbis estão mudando, a rigidez dele se torna o contraponto necessário para que a narrativa avance em direção a um desfecho que questiona o que realmente separa vivos e mortos.

A graça do filme não está no susto ou no sangue, mas na capacidade de transformar um enredo improvável em um comentário sobre solidão contemporânea. R funciona como espelho de quem tenta se encontrar em meio ao excesso de ruído, alguém que deseja se aproximar, mas não domina a linguagem, literal e figurativamente. A atuação de Nicholas Hoult ajuda a sustentar essa fragilidade, equilibrando humor discreto com uma dose de melancolia. Já Teresa Palmer constrói Julie com firmeza, evitando transformar a personagem em simples função narrativa; ela raciocina, teme, protesta, recalcula. A química entre os dois se estabelece justamente por não insistir em perfeição, mas em hesitação.

O arco dos Bonies levanta questões interessantes sobre perda de identidade, ainda que o efeito visual seja menos convincente do que poderia. As cenas que envolvem a perseguição dessas criaturas funcionam melhor como símbolo do que como espetáculo. Elas lembram o que acontece quando alguém abandona qualquer resquício de sensibilidade, tornando impossível qualquer retorno. A escolha de fazer os zumbis absorverem lembranças ao comer cérebros introduz um mecanismo narrativo curioso, capaz de ampliar a empatia do protagonista sem recorrer a explicações artificiais demais.

A cada avanço, o filme sugere que a cura não acontece por milagre, mas por convivência. Pequenos gestos, conversas truncadas e decisões arriscadas deslocam a narrativa para um território onde violência e ternura se equilibram. Quando humanos e zumbis finalmente se encaram de maneira diferente, o filme alcança seu ponto mais interessante. Não há garantias; há apenas a sensação de que alguma transformação é possível, mesmo no ambiente mais improvável.

O resultado é uma fantasia pós-apocalíptica que abraça o romance sem pedir desculpas por isso. “Meu Namorado é Um Zumbi” combina humor leve, estranhamento e afetos desajeitados para oferecer algo raro no gênero: a ideia de que até o fim do mundo pode servir como palco para a redescoberta da sensibilidade. É um filme que encontra graça e calor onde ninguém esperaria e que, justamente por isso, merece ser lembrado.