Não adie nem mais um minuto: o romance de Natal na Netflix que funciona como um abraço inesperado

Grace é uma designer de interiores em alta, com clientes disputados e pouco tempo para a própria vida pessoal, quando recebe o convite para cuidar da decoração da grande árvore de Natal e de um evento beneficente em Ivy Glen, sua cidade natal. A nova tarefa, que exige deslocamento e imersão nas tradições locais, se complica quando Ryan, ex-namorado da juventude, retorna de Nova York para vender a casa em que a avó morava. “Operação Beijo de Natal” acompanha esse retorno à cidade, o reencontro entre antigos apaixonados e as interferências que a comunidade exerce sobre esse processo.

Dirigido por Bradley Walsh, o filme tem Jen Lilley como Grace, profissional dividida entre ambição e afeto, e Nick Bateman como Ryan, ex-colega de escola que agora lida com herança, memórias e decisões imobiliárias. René Escobar Jr. interpreta Quinn, atual namorado de Grace, figura correta, mas acomodada, enquanto Steve Belford vive Jack, ligado ao cotidiano da cidade, e Lisa Michelle Cornelius assume o papel da prefeita Sami. Não se trata de adaptação literária: o roteiro, escrito por Ansley Gordon, Kathleen Knox e Bob Sáenz, parte de premissa original pensada para o romance natalino.

O conflito central se apoia em três frentes. De um lado, a responsabilidade de Grace com a decoração do evento e com a expectativa da prefeitura, que vê na árvore bem produzida um símbolo da unidade de Ivy Glen. De outro, a volta de Ryan e a necessidade de decidir o destino da casa da avó, imóvel carregado de lembranças para a cidade e para o próprio casal. Entre esses polos, o relacionamento de Grace com Quinn aparece como vínculo estável, porém sem entusiasmo, que se vê testado à medida que o trabalho e os reencontros tomam espaço na rotina.

O romance se desenvolve em meio a tarefas compartilhadas, reuniões de planejamento e visitas a pontos conhecidos da cidade. Grace e Ryan retomam diálogo enquanto escolhem enfeites, revisam caixas de decoração antiga e avaliam o estado da casa à venda. As conversas resgatam promessas de juventude, discutem os caminhos profissionais de cada um e expõem frustrações discretas com a vida atual. Nessas cenas, a intimidade cresce menos por declarações diretas e mais por gestos cotidianos, como uma pausa para café após horas de trabalho ou uma caminhada pela rua principal depois de um dia de ajustes na árvore.

Bradley Walsh mantém ritmo médio, condizente com o romance de fim de ano, e dá à cidade papel central. Ivy Glen aparece com vitrines enfeitadas, moradores que se cumprimentam pelo nome e espaços reconhecíveis, como a praça da árvore, o salão do evento e a casa herdada por Ryan. A encenação privilegia encontros em ambientes fechados, com muitos planos médios que registram decorações em andamento, caixas empilhadas e mesas cobertas de materiais. Essa proximidade reforça a ideia de comunidade atenta, na qual todos acompanham de perto o desenrolar do triângulo afetivo.

Jen Lilley compõe uma Grace que alterna segurança profissional e dúvida íntima. Quando fala de trabalho, a personagem mantém postura firme, explica projetos e toma decisões com rapidez. Já em conversas sobre casamento, mudança definitiva ou venda da casa histórica, o olhar escapa para os enfeites ou para a árvore ainda incompleta, sinal de que usa tarefas como forma de evitar respostas diretas. Nick Bateman interpreta um Ryan dividido entre apego à memória da avó e desejo de simplificar a própria vida com a venda do imóvel. A hesitação fica evidente sempre que ele atravessa corredores cheios de lembranças e ouve relatos da importância daquele espaço para Ivy Glen.

Quinn não é reduzido à função de antagonista. O relacionamento com Grace aparece em ligações, mensagens e encontros que mostram um casal sem grandes brigas, mas também sem demonstrações de entusiasmo. Essa abordagem desloca o foco da intriga clássica para um dilema mais reconhecível: permanecer em uma relação confortável, porém estagnada, ou repensar tudo diante da sensação de que os planos antigos foram abandonados pelo caminho. As dúvidas de Grace surgem em pequenas quebras de rotina, atrasos em respostas e dificuldade em conciliar expectativas de casamento com a vontade de investir em novos projetos.

Visualmente, “Operação Beijo de Natal” adota o repertório típico dos romances de época festiva, mas cuida de dar coerência aos espaços. As cores predominantes da praça se repetem na árvore principal, nas guirlandas da casa de Ryan e nos detalhes do salão do evento. A evolução da decoração acompanha o desenvolvimento emocional dos personagens: à medida que laços são retomados e conflitos se explicitam, novas luzes entram em cena, enfeites são reposicionados e a casa herdada ganha aparência menos abandonada. O cenário registra, em objetos concretos, os movimentos internos daqueles que circulam por ali.

A trilha sonora alterna canções natalinas conhecidas com temas instrumentais discretos. As músicas mais marcadas surgem em momentos de preparação coletiva, reforçando o clima de festividade, enquanto temas suaves aparecem em cenas de conversa mais íntima, nas quais o som ambiente evidencia risadas ao fundo, passos apressados e comentários de moradores curiosos. Essa combinação ajuda a reforçar a presença constante da comunidade, mesmo quando apenas dois personagens estão em quadro, e sublinha as pausas e respirações que revelam indecisões.

“Operação Beijo de Natal” trabalha dentro de convenções claras do gênero, sem buscar grandes surpresas, mas com atenção a detalhes de rotina que sustentam o conflito. Ao relacionar o avanço da decoração ao amadurecimento dos personagens, o filme mostra que cada laço pendurado, cada caixa aberta e cada decisão sobre o futuro da casa diz respeito não só a um evento bem-sucedido, mas à disposição de revisar caminhos pessoais. No momento em que a árvore principal se acende diante dos moradores, os rostos reunidos ao redor indicam o peso concreto das escolhas feitas naquela temporada.