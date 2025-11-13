Filme natalino com Lindsay Lohan, na Netflix, é tão previsível quanto acolhedor — e isso é um elogio

“Nosso Segredinho” é o tipo de filme que nasce sem ambições e, talvez por isso, funcione dentro de sua própria simplicidade. Ele não busca reinventar o gênero natalino, tampouco oferecer surpresas narrativas. O que propõe é um retorno a uma estrutura confortável: reencontros, mal-entendidos, reconciliações e neve. Um roteiro previsível pode ser um problema em muitos contextos, mas em filmes de Natal, previsibilidade é quase um pré-requisito. É o terreno onde o espectador encontra a segurança de uma história que ele já sabe de cor, mas ainda assim deseja revisitar.

O longa se apoia em um enredo mínimo: dois ex-namorados que fingem não se conhecer e, ao longo do fingimento, redescobrem o que os unia. Essa simplicidade, que poderia resultar em tédio, ganha um sopro de vida pelo ritmo leve e pela química dos protagonistas. O filme se recusa a ser mais do que promete, e nisso reside sua honestidade. Ele não tenta parecer sofisticado ou emocionalmente profundo; quer apenas entregar duas horas de conforto, como uma caneca de chocolate quente diante de uma lareira artificial. Dentro dessa proposta, cumpre seu papel com eficiência.

Há uma particularidade, porém, que o destaca do grande rebanho de produções natalinas: o humor. Em geral, esse tipo de filme tenta ser engraçado e falha, produzindo piadas insossas e situações constrangedoras. “Nosso Segredinho” consegue escapar parcialmente desse destino. O humor é mais contido, menos dependente de tropeços e caretas, e há momentos em que o riso vem de fato, não por desespero, mas por graça genuína. Isso se deve, em parte, à presença de Lindsay Lohan, que demonstra uma compreensão precisa do tempo cômico. Depois de anos de ausências e tropeços pessoais, ela retorna com uma performance que lembra por que foi um rosto carismático em tantas produções de sua juventude.

Lohan não tenta ser outra atriz. O que há de mais interessante aqui é sua naturalidade. Ela não força carisma, tampouco tenta disfarçar o peso da própria imagem pública. O resultado é uma atuação que se sustenta pelo charme espontâneo e por uma presença de cena que, mesmo discreta, domina o enquadramento. Sua parceria com Kristi Chenoweth funciona porque ambas compreendem o pacto não escrito desse tipo de comédia: ninguém precisa ser complexo, mas todos devem ser agradáveis de assistir. E são. O restante do elenco apenas orbita em torno delas, sem brilho próprio, mas sem comprometer o conjunto.

O filme não escapa de alguns tropeços óbvios. O início é fraco, sustentado por uma sequência que parece ter sido escrita às pressas, especialmente no rompimento do casal principal. A artificialidade do diálogo quase destrói o que viria depois. No entanto, o roteiro se estabiliza, e a direção, sem requintes, mantém o tom leve. A previsibilidade, paradoxalmente, se torna uma forma de conforto. O espectador não é convidado a pensar, mas a relaxar. E há uma virtude em um filme que conhece seu propósito e não o ultrapassa.

A produção poderia ser mais ousada, é verdade. Mas seria justo exigir ousadia de um filme que nunca prometeu isso? “Nosso Segredinho” existe para ocupar o espaço entre a rotina e o descanso, entre o ruído do mundo e a necessidade de algo inofensivo. É um entretenimento sem cinismo, o que, por si só, já o diferencia de boa parte do catálogo natalino contemporâneo. A honestidade de suas intenções o torna mais simpático do que muitos dramas que pretendem ser complexos e acabam apenas exaustivos.

Longe de ser memorável, o filme cumpre a função de um interlúdio leve. Há momentos em que o humor acerta em cheio e outros em que o sentimentalismo ameaça transbordar, mas o equilíbrio se mantém. “Nosso Segredinho” não exige nada de quem assiste, apenas a boa vontade de aceitar a simplicidade como virtude. E talvez seja exatamente isso o que o público busca quando decide assistir a um romance natalino: a certeza de que, entre luzes piscando e clichês previsíveis, ainda há espaço para uma alegria modesta, sincera e temporária.