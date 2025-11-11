Trágico e bruto, o filme ganhador do Oscar que Denzel Washington considera sua melhor atuação está na Netflix Divulgação / Paramount Pictures

Amanda Silva
Por Amanda Silva
Em um bairro operário dos anos 1950, um catador de lixo luta por reconhecimento após uma juventude truncada e vê o filho disputar espaço dentro de casa e na cidade. “Um Limite Entre Nós” constrói esse embate a partir da rotina de Troy Maxson, homem orgulhoso que volta do trabalho, conversa no quintal, bebe com o melhor amigo e cobra de Cory disciplina e obediência. Denzel Washington dirige e interpreta o protagonista; Viola Davis vive Rose, esposa que sustenta a casa e mede o peso das exigências do marido. A obra adapta a peça “Fences”, de August Wilson, recuperando seus diálogos e sua ambientação doméstica sem esconder a origem teatral, agora explorada pela câmera com proximidade e respiros calculados.

O conflito central aparece cedo: o pai teme que o filho repita frustrações que ele associa ao racismo institucional e às chances negadas em sua juventude. Cory, por sua vez, deseja aproveitar uma oportunidade esportiva que pode abrir novas portas. Rose tenta arbitrar, lembrar acordos e manter as contas em dia. A casa, o quintal e a cerca em construção tornam-se marcos de território, proteção e controle. O roteiro, assinado a partir do texto de August Wilson, mantém os embates verbais como motores de mudança. Cada conversa desloca fronteiras afetivas e mostra que o poder de decisão de Troy se ancora tanto no cansaço do trabalho quanto em um orgulho ferido que não admite revisão.

A direção escolhe o quintal como palco principal, onde a presença de cadeiras, garrafas e a própria cerca materializa ritmos de aproximação e afastamento. Washington posiciona a câmera em alturas discretas, muitas vezes à altura do olhar, para registrar a pressão que cresce com frases interrompidas e pausas que expõem ressentimentos antigos. Quando o protagonista encara o filho, o enquadramento se fecha e o fundo some; quando o amigo Bono aparece, abre-se espaço e o tom relaxa até a próxima investida. A montagem respeita tempo de fala e silêncios, sem cortes acelerados, deixando que mudanças de humor se imponham pelo corpo e pela voz.

Viola Davis constrói Rose com gestos contidos e olhos sempre atentos às tarefas, da cozinha ao varal. A interpretação se concentra em ouvir, calcular o momento de intervir e, quando decide falar, estabelecer limites que ressoam pelos cômodos. Denzel Washington imprime em Troy um misto de bravata e fadiga; as histórias que ele repete sobre a juventude e a relação com o pai não servem apenas para se afirmar, mas para impor regras. Essas escolhas de atuação sustentam a lógica do lar: a autoridade masculina tenta cobrir qualquer fenda, e a resistência surge em olhares prolongados e frases que cortam o circuito da imposição.

O som destaca conversas, risos e discussões sem trilha que adoce a cena. O ruído do caminhão de lixo, a batida dos objetos no quintal e os diálogos em fluxo contínuo criam a sensação de vigília diária. A fotografia privilegia tons terrosos e interiores pouco iluminados, o que reforça a ideia de um ambiente apertado, com vida organizada em torno de tarefas e contas. Quando o céu abre, o quadro registra respiros, mas a cerca em construção volta a impor bordas. O desenho de produção coloca em evidência móveis gastos, ferramentas, uma mesa sempre pronta, um boné surrado; cada objeto indica prioridades e limitações financeiras.

A adaptação preserva longos blocos de fala e, ao mesmo tempo, busca o movimento que o cinema permite. A câmera acompanha deslocamentos pelo corredor, pela sala e pelo quintal, como se desenhasse o perímetro do poder de Troy. Essa insistência espacial fortalece a leitura do título: a cerca protege e aprisiona. A cada avanço de Cory para fora do que o pai considera seguro, o ambiente reage. A proximidade do portão vira sinal de chance e de risco. O ritmo do drama se mantém médio, com breves respirações para que os personagens recalcularem a rota antes de outra cobrança.

A relação entre trabalho e casa pesa nas decisões. Como funcionário de coleta, Troy cobra promoção e questiona a distribuição de funções. A luta por reconhecimento, contudo, não se traduz em abertura ao filho. O que vem de fora como conquista possível volta para dentro em forma de proibição. A narrativa explicita essa contradição quando o protagonista exige respeito enquanto nega, na prática, a possibilidade de o jovem escolher outro caminho. A direção contrasta essas posições colocando os personagens em planos diferentes do quintal, com o pai próximo à cerca e o filho encostado ao fundo, separado por cadeiras ou ferramentas.

Os coadjuvantes ampliam leituras sobre masculinidade, lealdade e memória. Bono observa, aconselha e tenta conter excessos, lembrando que promessas precisam de prova. Lyons, filho mais velho de Troy, músico, vive entre pequenos empréstimos e entusiasmo, abordando outra forma de buscar espaço. Gabriel, irmão do protagonista, carrega marcas da guerra e oferece um ponto de vista alheio às regras de produtividade e controle. Cada presença revela um aspecto do protagonista que ele tenta esconder: o medo de se ver ultrapassado pelos mais jovens, o ciúme de oportunidades que não teve e a necessidade de permanecer referência a qualquer custo.

Rose sustenta a espinha moral da casa. Sua fala afiada, em determinado momento, altera o eixo de autoridade e obriga Troy a ouvir. A cena não depende de música nem de truques de câmera; resolve-se na firmeza do olhar e na precisão das palavras. A interpretação de Viola Davis faz dessa virada um marco na dinâmica familiar, porque explicita o trabalho invisível que mantém a casa de pé. A partir daí, a convivência passa a depender de novos pactos. Os gestos mudam, e a montagem se permite pausas mais longas entre as falas, como se o ar ficasse mais pesado a cada tentativa de recomposição.

A peça de August Wilson dá ao filme uma base de diálogo que aposta na repetição com variação. Histórias voltam, expressões retornam, e o público aprende a ler sinais: uma garrafa esvaziada, uma ferramenta largada, o toque no ombro que antecede a ordem. A mise-en-scène se organiza para que esses sinais produzam efeito direto na relação entre pai e filho. Quando Cory hesita, a câmera o acompanha até o limite do pátio; quando avança, a cerca se insinua como fronteira de autoridade. Há coerência espacial nessa progressão, e a escolha de manter o drama concentrado em poucos ambientes faz cada deslocamento importar.

O tempo histórico importa, mas não vira aula. A segregação limita trajetórias e alimenta o rancor do protagonista. Ainda assim, a casa abriga tentativas de alegria e pequenos acordos diários. A narrativa registra jogos de conversa, visitas, cobranças e pagamentos. Nada disso é tratado como detalhe ilustrativo; são fatos que moldam caráter e decisão. Ao final, as posições se redefinem menos por discursos e mais por atos, seja quem chega para ficar, seja quem decide atravessar a rua sem pedir bênção. As últimas imagens resguardam o cotidiano como campo de disputa em que palavras viram regra e a regra cobra pedágio no portão.

Filme: Um Limite Entre Nós
Diretor: Denzel Washington
Ano: 2016
Gênero: Drama
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
