Crime, romance e risadas: Margot Robbie no golpe mais charmoso que acaba de chegar à Netflix

A narrativa apresenta um veterano do estelionato que cruza o caminho de uma iniciante ambiciosa no circuito de furtos discretos e golpes de oportunidade. Ele seleciona alvos, mapeia hábitos, calcula coberturas e rotas de fuga. Ela quer aprender rápido, improvisa, falha, insiste e se aproxima do dinheiro sem chamar atenção. O encontro gera parceria instável que precisa funcionar sob pressão e sob vigilância constante. “Golpe Duplo” coloca Will Smith e Margot Robbie no centro dessa dinâmica e usa a presença dos atores para sustentar aproximações e recuos. Dirigido por Glenn Ficarra e John Requa, o filme arma situações de proximidade física e relógio apertado, em que um pequeno desequilíbrio de informação vale mais que força.

No primeiro bloco, o roteiro reduz a moral a uma operação logística: escolher a mesa, dividir tarefas, saber quando recuar. O veterano demonstra um repertório de abordagem em locais cheios, espalha a equipe por corredores e saídas, treina a parceira para distinguir distração útil de risco. A direção registra mãos, bolsos, relógios e bolsas com precisão quase didática. A câmera alterna planos abertos que situam a circulação com close-ups que isolam o objeto decisivo. A montagem acelera para sugerir fluência do grupo, mas preserva a leitura dos movimentos. O desenho de som privilegia passos, toques de vidro, fechos de metal e sinais curtos que marcam o compasso de cada aproximação. Essa clareza inicial prepara o terreno para quando as cifras realmente entram em jogo.

O filme organiza a tensão pelo fluxo de informação: quem sabe o quê, quando e com que certeza. O veterano controla o ritmo das revelações e administra o entusiasmo da parceira, que às vezes avança além do combinado e, em outras, hesita quando a execução pede frieza. A partir daí, o romance deixa de ser adorno e vira variável de risco. Beijos, confidências e promessas alteram rotas, deslocam prioridades e abrem margem para contragolpes de terceiros. O interesse nasce do impacto concreto desses gestos sobre as operações: um olhar dado na hora errada denuncia presença, uma ausência num ponto de encontro desmonta cobertura, uma palavra fora de lugar entrega pista a um segurança atento.

Will Smith constrói um profissional que parece sempre meio passo à frente, mas cuja autoconfiança cobra preço quando a mesa vira. A atuação explora ironia medida e gentileza estratégica, útil para se aproximar de alvos e recrutar cúmplices. Margot Robbie compõe a parceira com elasticidade: curiosa, rápida para ler ambientes e suficiente ousadia para testar limites. A química não depende de declarações; apoia-se em olhares e respostas corporais, reforçando a ideia de que ambos trabalham com sinais. Quando a relação esquenta, o filme pressiona a dupla com tarefas em que proximidade afetiva e precisão técnica se chocam.

A sequência em Nova Orleans, durante um jogo de futebol americano em estádio lotado, condensa a proposta. A multidão ruidosa cria abafamento, cifras trocam de mãos em minutos e a vaidade pesa tanto quanto a prudência. A direção mantém a câmera ligeiramente afastada para exibir a amplitude do evento e retorna ao detalhe para guiar a leitura: dedos, bilhetes, pequenos acenos, o tempo exato do sussurro ao ouvido. Não há celebração vazia da esperteza; há demonstração de que confiança demais abre brechas e que superstição empurra profissionais treinados para escolhas ruins.

A fotografia valoriza superfícies brilhantes, vidros e reflexos que duplicam pessoas divididas entre persona pública e intenção real. Quartos de hotel, corredores de serviço e varandas altas criam zonas de vigilância e exposição. Figurinos apostam em cortes limpos e cores que destacam a dupla no meio do luxo sem quebrar a camuflagem necessária. A trilha alterna leveza nas circulações com pressão quando o tempo encurta, sem sublinhar viradas. Há humor em acidentes operacionais, no improviso de cúmplices e na colisão entre técnica e egos turbinados pelos espaços frequentados.

Quando a trama migra para Buenos Aires e entra no universo do automobilismo, o filme amplia a escala sem perder o foco em decisões miúdas. Executivos defendem segredos de telemetria, seguranças vigiam acessos laterais e o casal precisa operar em campo menos conhecido. A narrativa trabalha com duplos e aliados duvidosos, planta pistas para desviar atenção e usa o passado comum da dupla para levantar dúvidas sobre lealdade. Rodrigo Santoro surge como peça que reúne dinheiro, vitrine e paranoia, forçando os protagonistas a recalibrar a parceria. A presença de capangas e consultores técnicos aumenta o ruído e exige maior rigor para manter clara a logística dos encontros e trocas, algo que funciona melhor quando as cenas permanecem ancoradas em objetos e rotas definidas.

Algumas escolhas flertam com o exagero e pedem economia. Em trechos que explicam viradas, os diálogos se estendem além do necessário e atrasam a progressão. Quando a direção retorna ao essencial — dois profissionais tentando ler um ao outro enquanto trabalham — a cena respira. A montagem volta a favorecer encaixe de ações, e a plateia acompanha causa e efeito sem atalhos verbais. A força dos melhores momentos vem da clareza com que pequenas decisões alteram o tabuleiro.

O romance não ocupa o posto de prêmio moral, e sim de ponto cego. A proximidade dá acesso e cria atalhos, mas também expõe rotinas e hábitos que adversários atentos podem copiar. A ideia se traduz em detalhes: códigos que deixam rastro, presentes que viram marca registrada, encontros repetidos em horários reconhecíveis. Quando a suspeita entra, a negociação muda de chave e gestos que antes funcionavam como senha se tornam prova de vulnerabilidade. Essa dinâmica sustenta o interesse sem recorrer a explosões ou perseguições prolongadas, mantendo a pressão centrada em leitura de sinais e controle de tempo.

“Golpe Duplo” rende melhor quando investe em clareza espacial e procedimentos de trabalho. A alternância entre espaços abertos e corredores apertados ajuda a distinguir fases de operação; a equipe distribuída em pontos de cobertura cria sensação de rede; e a câmera paciente ao seguir mãos e bolsos evita confusão nas trocas. Quando o roteiro se apoia nessa gramática, o suspense encontra ritmo constante. Ao privilegiar o efeito prático das escolhas e a observação de ambientes, o filme coloca sedução e engano lado a lado no mesmo ofício e encerra com a imagem fria do dinheiro contado sobre a mesa, lembrando que o erro mais caro nasce de um gesto confiante demais.