O filme mais desconfortável, belo e aterrador do último ano chegou ao Prime Video

O enredo acompanha uma jovem agente do FBI chamada a reabrir uma série de crimes antigos que assombram várias cidades. As vítimas foram encontradas em ambientes fechados, sem sinal claro de invasão e com indícios de motivação ritual. O padrão se repete ao longo de décadas, e o fio que une os casos aponta para um criminoso que parece saber mais sobre as famílias do que qualquer pessoa próxima. O desgaste institucional convive com a sensação de que a investigação exige um olhar para além do arquivo, e é nesse terreno que a protagonista precisa atuar.

Em “Longlegs — Vínculo Mortal”, dirigido por Osgood Perkins, Maika Monroe interpreta a agente que tenta dar forma a esse quebra-cabeça, enquanto Nicolas Cage encarna a figura que dá nome ao título brasileiro. A dinâmica entre os dois define o campo de forças do filme: uma perseguição que se alimenta de crenças particulares, traumas antigos e sinais espalhados por cartas, fitas e fotografias. A interpretação contida de Monroe guia a investigação por caminhos menos óbvios, ao passo que Cage compõe um antagonista que assusta pela maneira como parece deslocado de qualquer lógica familiar.

A decisão de situar a trama nos anos 1990 retira recursos digitais da equação e devolve peso às ferramentas físicas do trabalho policial. Fitas cassetes, relatórios impressos e laboratórios fotográficos conduzem a busca, enquanto ligações e recados registram pequenos avanços. Esse retorno à materialidade dá tempo para observar rostos e ambientes. As viagens de carro, as salas de arquivo, as entrevistas em cozinhas e porões compõem um registro de época que se recusa a fetichizar acessórios. O cenário existe para servir à tensão que cresce a cada documento decifrado.

O filme se interessa pelos conflitos íntimos da protagonista: fé herdada, lembranças que ela preferia manter trancadas, intuições que não cabem nas planilhas de um órgão federal. Maika Monroe trabalha esse conflito sem arroubos, insistindo no cansaço do olhar e na pausa antes de cada pergunta. O comportamento contido não diminui a energia dramática; ao contrário, reforça a impressão de que a personagem escuta algo que o resto da equipe ainda não consegue ouvir. Essa postura dá ao avanço do caso um aspecto de leitura lenta, como quem decifra um texto escrito em língua conhecida, mas com sintaxe enganosa.

No polo oposto, Nicolas Cage aposta em composição que mistura afetos infantis e ameaça constante. A maquiagem pálida e a impostação vocal constroem uma presença que parece paródia de pessoa educada, deslocada da convivência comum. O antagonista não apenas comete crimes; ele encena mensagens e convoca espectadores. Essa estratégia dramatiza uma ideia central do longa: o mal se alimenta de atenção e reverência, e encontra terreno fértil quando a crença pesa mais do que a dúvida. A fotografia registra essa lógica com quadros simétricos e corredores que conduzem o olhar para um centro inquieto.

As participações de Blair Underwood, como o superior da protagonista, e Alicia Witt, como figura-chave no passado de Lee Harker, completam o triângulo dramático entre instituição, família e intuição. A autoridade cobra resultados, a memória familiar impõe deveres e a investigação avança numa costura que nem sempre respeita hierarquias. A partir desse desenho, “Longlegs — Vínculo Mortal” trabalha a hipótese de que a violência simbólica pode preparar terreno para a violência material, e que a linha entre as duas se desloca conforme as pessoas aceitam determinadas narrativas como incontestáveis.

O cuidado sonoro merece atenção. A trilha aparece em doses moderadas e cede espaço a sons de fita, vento, portas, passos e batidas em superfícies. Esse desenho sonoro sustenta a tensão sem recorrer a explosões repentinas. A fotografia de interiores densos e exteriores lavados por luz fria reforça a sensação de um mundo que não acolhe. Há intenção no modo como cada ambiente diminui ou expande a figura humana. Quartos estreitos comprimem movimentos, campos abertos parecem indiferentes, e essa alternância define o ritmo emocional da investigação.

O roteiro evita exposições longas e prefere liberar informações em pequenos blocos. Cada nova pista altera discretamente a leitura das anteriores e levanta dúvidas sobre livre-arbítrio, culpa e destino. A protagonista tenta equilibrar sua formação de agente com um repertório íntimo de crenças, e o caso a obriga a reavaliar o que considera aceitável como explicação. O filme não transforma essa tensão em tese; ele a incorpora como obstáculo prático. Em certas sequências, a necessidade de agir contrasta com a prudência exigida pela natureza dos indícios, e esse descompasso mantém o suspense vivo.

Há um risco calculado quando a narrativa precisa encarar a figura de Longlegs com mais clareza. Revelar demais pode diluir a inquietação que nasce do desconhecido. Osgood Perkins contorna essa armadilha ao concentrar atenção no confronto de presenças, e não na contabilidade de reviravoltas. Quando a protagonista se aproxima do centro do caso, o filme não abandona a linha que vinha seguindo: a investigação continua a ser uma disputa de crenças, memórias e sinais, cujas respostas trazem consequências pessoais. Certas portas, uma vez abertas, alteram a casa inteira.

Como terror policial, “Longlegs — Vínculo Mortal” se apoia em duas escolhas que funcionam em conjunto. A primeira é confiar nos intérpretes. Maika Monroe conduz a história com disciplina, e Nicolas Cage desenha um retrato perturbador que permanece na cabeça depois da sessão. A segunda é rejeitar a saturação de informação. O filme mantém pontos de interrogação onde outros completariam com discursos. Essa recusa não impede a compreensão do caso; ela protege o desconforto que dá sentido à experiência.

O desfecho preserva essa coerência e fecha a etapa visível da investigação sem esvaziar a pergunta que acompanhou cada pista: o que autoriza alguém a agir em nome de uma crença? A resposta não aparece em cartazes ou relatórios. Fica insinuada no modo como a protagonista lida com as marcas do processo e no efeito que a exposição prolongada ao medo tem sobre as pessoas ao redor. “Longlegs — Vínculo Mortal” permanece como estudo de contaminação simbólica e de como instituições, famílias e indivíduos lidam com o que não conseguem nomear por completo, deixando terreno fértil para novas leituras quando outras evidências vierem à luz.