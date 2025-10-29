Ficção científica no Prime Video vai te fazer pensar duas vezes antes de mexer no celular

Existe um gênero à parte dentro da ficção científica russa contemporânea: o blockbuster patriótico que se fantasia de crítica ao imperialismo alheio enquanto reforça, sem pudor, o seu próprio. “Incursão Alienígena”, de Fedor Bondarchuk, continuação direta de “Atração”, é o exemplo mais vistoso dessa tendência. Em sua superfície de titânio, ele é um espetáculo de explosões, naves monumentais e sequências militares que parecem ter sido coreografadas com a precisão de um desfile do Dia da Vitória. Mas, no subtexto, revela um mundo onde o inimigo externo serve ao mesmo objetivo de sempre: unificar a nação sob o comando daqueles que já a governam.

A narrativa segue Yulia, agora portadora de habilidades alienígenas que a transformam numa espécie de heroína híbrida, metade humana vulnerável ao amor, metade ser superior destinado a salvar a Terra. Só que, veja bem, “a Terra” aqui se concentra quase exclusivamente no território russo; o restante do planeta é uma plateia que aplaude ou atrapalha. O suposto romance com Hijken, o extraterrestre desinteressado em política, tenta dar ao filme uma camada emocional. Mas o sentimento é frequentemente sufocado pela necessidade de reafirmar quem realmente manda no jogo geopolítico interplanetário.

Bondarchuk não esconde a intenção de transformar Moscou em capital universal da resistência, e faz isso com orgulho militar. Tanques, helicópteros e tropas armadas tomam o papel de personagens coadjuvantes, reafirmando que a humanidade se defende não pelo afeto, mas pela força organizada do Estado. A mensagem é cristalina: sem o uniforme, somos poeira. Com ele, somos a última fronteira contra o caos.

O visual, é preciso reconhecer, impressiona. Há algo quase sedutor na maneira como a câmera transforma destruição em espetáculo: prédios desmoronam em ritmos elegantes, drones voam em formação como se dançassem para o Kremlin, e a cidade se torna um campo de batalha estilizado, onde ninguém sua, apenas brilha sob luzes azuis. É cinema que acredita na superfície, e, ao acreditar tanto, a transforma em ideologia.

Mas “Incursão Alienígena” quer ser mais do que propaganda. Em seus melhores momentos, pergunta o que significa ser humano quando o contato com o desconhecido exige transcendência. Yulia, dividida entre dois mundos, é também o retrato de um país que se imagina elevado acima dos demais, mas inseguros o bastante para exigir provas constantes de poder. É por isso que o melodrama nunca é apenas melodrama: ele serve para justificar armas cada vez maiores ao fundo do quadro.

O filme, porém, tropeça quando tenta conciliar discurso emocional e ordem militar. A todo instante, cenas que poderiam aprofundar personagens são interrompidas por alarmes, sirenes, comandos. A urgência do combate rouba o ar para qualquer intimidade verdadeira. O próprio amor, claro, é requisitado como ferramenta tática: amar, aqui, é querer lutar pelo seu soberano.

E então chegamos ao dilema final: se há vida além das estrelas, qual humanidade vale a pena defender? A resposta do filme é simples, e assustadora: vale defender aquela que já está instalada no poder. Os alienígenas podem ser melhores, mais evoluídos, mais conscientes. Mas a salvação só terá sotaque russo.

“Incursão Alienígena” é um blockbuster eficiente, visualmente ambicioso e dramaticamente ruidoso. Ao mesmo tempo, é um lembrete sofisticado, talvez involuntário, de como a ficção científica pode servir de verniz para velhas certezas nacionalistas. Se o mundo acabar amanhã, tudo bem: as tropas já estão prontas, as luzes já estão ligadas e o hino já está ensaiado.

O problema é quando o filme termina e percebemos que a verdadeira invasão não vem do espaço. Ela vem das telas, com bandeiras tremulando, pedindo que aplaudamos o espetáculo, e finjamos que ele é universal.