Um dos melhores filmes disponíveis na Netflix e você pode nem ter visto!

Alguns filmes se interessam por gângsteres, poder e glória. Guy Ritchie prefere acompanhar gente que sequer ambiciona respeito. Seu mundo não é habitado por mafiosos de terno impecável, mas por amadores, trapalhões, negociantes de segunda mão e parasitas do submundo londrino. Em “Snatch: Porcos e Diamantes”, o crime não tem glamour: é logística, ruído, instabilidade e, sobretudo, azar. Cada personagem tenta sobreviver a um sistema que os engole sem notar quem mastigou.

A estrutura narrativa de Ritchie, muitas vezes associada ao legado de “Pulp Fiction”, não é apenas um exercício estilístico. O filme transforma o caos em método: a fragmentação acompanha o funcionamento real dessas economias marginais. Nada se organiza com clareza porque ninguém ali dispõe da ordem que imagina controlar. O diamante gigantesco, suposto motor do enredo, não simboliza riqueza, simboliza a ilusão da riqueza, a crença de que quem o possuirá finalmente deixará de ser irrelevante. É quase cômico como todos o perseguem e, ao mesmo tempo, todos são igualmente incapazes de administrá-lo.

Nesse ecossistema precário, a violência tem dupla função: é linguagem e negociação. Quem domina o soco, o porrete ou o gatilho, por um instante, acredita definir regras, e falha logo depois. Turkish (Jason Statham), o promotor de lutas clandestinas que tenta profissionalizar o caos do pugilismo de rua, descobre que não há organização possível quando a própria economia se sustenta do erro alheio. O personagem não quer poder; quer previsibilidade. Ironia amarga: nenhum setor é mais imprevisível que aquele onde corpos são moeda.

É nesse ponto que entra Mickey (Brad Pitt), o cigano que dissolve toda lógica ao seu redor. Sem compromissos com as hierarquias do crime, ele lembra ao espectador que as instituições paralelas são tão artificiais quanto as oficiais. Sua fala quase incompreensível é metáfora eficaz: ninguém entende ninguém, mas fingem entender para não parecerem fracos. O mundo de Ritchie é constituído de mal-entendidos, de interpretações apressadas e de uma confiança cega na própria esperteza, sempre equivocada.

Há um interesse evidente em expor a engrenagem do capitalismo por seu aspecto menos nobre. Não existe empreendedorismo virtuoso, e sim apostas desesperadas. A busca pelo diamante replica, à sua maneira distorcida, o funcionamento das bolsas de valores: quem tem informação, trapaceia; quem não tem, perde. O humor constante não suaviza a crítica, acentua o ridículo de uma sociedade que transforma ganância em método de sobrevivência.

Entretanto, a força conceitual do filme não seria suficiente sem a forma que a sustenta. O ritmo frenético, a montagem que nunca oferece descanso, os enquadramentos que parecem permanentemente em fuga, tudo isso compõe a sintaxe da instabilidade. A câmera não observa: ela corre junto. Ritchie compreende que, se o submundo não para, o espectador também não deve respirar. A estética impulsiona o pensamento: quem tentar organizar tudo mentalmente falha, exatamente como os personagens.

O elenco numeroso, que poderia resultar em dispersão, ganha nitidez graças ao desenho preciso das relações de poder: há quem mande, há quem obedeça, e há quem acredite mandar sem perceber que já perdeu. Mesmo as figuras mais perigosas, como Brick Top (Alan Ford), revelam fragilidade estrutural. Seu domínio se sustenta apenas enquanto todos temem contrariá-lo, a autoridade é uma farsa que só existe enquanto ninguém ri.

Ritchie não moraliza. Não há redenção, nem queda trágica. O caos permanece, porque ele é a própria regra. Porcos devoram corpos para apagar vestígios, e não há metáfora mais fiel do que essa para representar um sistema que transforma sujeitos em descartáveis. Quando o diamante muda de mãos mais uma vez, o filme encerra sem alarde: nada foi resolvido, apenas realocado dentro da mesma lógica predatória.

“Snatch: Porcos e Diamantes” não celebra bandidos carismáticos; observa a comédia involuntária de um mundo que acredita funcionar por mérito, mas só se movimenta por acidente. Talvez essa seja sua maior virtude: revelar que o crime não é exceção à sociedade, é seu espelho mais sincero.