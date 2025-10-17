Com Denzel Washington na Netflix, um filme inesquecível que você vai querer ver duas vezes Divulgação / Columbia Pictures

Um advogado de defesa idealista enfrenta um sistema que recompensa a pressa e a negociação, e pune hesitações com perda de casos e de espaço. Em “Roman J. Israel”, Denzel Washington interpreta o profissional que tenta manter princípios enquanto a rotina o empurra para atalhos, contradições e risco crescente. A narrativa se passa em Los Angeles e acompanha decisões que encurtam prazos, ampliam a exposição e reordenam o perigo. O elenco principal reúne ainda Colin Farrell e Carmen Ejogo, e a direção é de Dan Gilroy, que conduz o avanço dramático pela cadeia de causa e efeito produzida por cada ato do protagonista.

O ponto de partida é uma pequena banca criminal onde o personagem prepara petições, cruza jurisprudência e sustenta, há anos, um memorial de reforma contra o uso indiscriminado de acordos. Quando o sócio que fazia a ponte com os tribunais sofre um colapso e o escritório fecha, a rotina invisível deixa de existir. O advogado precisa decidir entre insistir no trabalho mal pago, porém alinhado à sua agenda de mudança do sistema, ou aceitar a oferta de George Pierce, ex-aluno do sócio e hoje chefe de uma grande firma voltada a fechar negociações. Ao entrar nesse novo ambiente, o conflito muda de natureza, porque ele passa do bastidor para o contato direto com clientes e promotores, onde cada resposta tardia custa segurança e futuro.

Dentro da firma, o objetivo imediato é proteger um jovem preso preventivamente de um acordo ruim. O advogado tenta impor tese e recusa um acerto considerado padrão. A tentativa não apenas falha como produz consequência direta, o rapaz perde proteção e o perigo à vida dele aumenta. A partir desse baque, a culpa deixa de ser conceito abstrato e vira cálculo concreto, o que reposiciona o protagonista. Ele busca compensar o erro, o relógio encurta e o risco se expande para além de um caso, alcançando reputação e possibilidades de emprego. O tempo dramático passa a ser contado em telefonemas, audiências e compromissos que, somados, empurram o personagem para escolhas cada vez mais custosas.

A entrada de Maya Alston, ativista que enxerga no advogado uma memória viva de lutas, reabre o objetivo maior, tirar do papel o memorial que atacaria a barganha em massa. A relação apresenta um caminho de mobilização, com palestras e reuniões que transformam discurso em tarefas. Só que a pressão do novo emprego e a sedução de um conforto tardio o levam a testar um atalho. Em vez de avançar pelo debate público, ele usa informação privilegiada para obter recompensa financeira. A decisão o torna de imediato vulnerável. De defensor rígido, passa a alguém com algo a esconder, dependente do silêncio alheio e exposto a chantagem. Cada gesto para usufruir do dinheiro, do terno novo ao aluguel mais caro, destaca o contraste entre a figura respeitada pelo rigor e o segredo que corrói essa imagem.

Quando percebe o tamanho da armadilha, ele tenta corrigir a rota. Devolve o ganho indevido, retoma o projeto de reforma e decide informar as autoridades sobre a falta. Essas medidas reconfiguram o tabuleiro, porque limitam a margem de quem poderia explorá-lo e reabrem pontes com Pierce e com Maya. O risco, porém, aumenta. O reconhecimento da falha ameaça carteira, liberdade e legado, e ainda elimina a única proteção concreta que ele possuía, a opacidade da origem do dinheiro. As próximas ações passam a combinar confissão, cálculo jurídico e exposição pública, sempre com consequências imediatas no tratamento que recebe no escritório e nos corredores do fórum.

As escolhas de encenação alteram informação e ponto de vista. Quando o personagem migra do cubículo silencioso para salas envidraçadas, o enquadramento amplia a profundidade e inclui deslocamentos que interferem no diálogo, com prazos e números atravessando a conversa e comprimindo o tempo disponível. Em audiências e chamadas, a câmera cola na escuta do protagonista e restringe o conhecimento do público ao que ele captura, o que torna visíveis equívocos e precipitações. A música de James Newton Howard aparece como som direto nos fones que ele usa, isolando ruídos de corredor e criando bolha auditiva em momentos que exigem cooperação. A montagem acelera transições depois da chegada ao grande escritório, comprimindo dias em blocos de tarefas e explicitando um mundo em que fechar acordo vale mais que sustentar tese diante do juiz.

Os diálogos informam objetivo, obstáculo e virada. Ao contestar a linguagem pragmática de colegas, o protagonista não apenas debate valores, ele revela que a firma mede mérito por número de negociações concluídas, e isso define o obstáculo institucional à sua agenda. Em conversa com a promotoria, a rigidez encurta a reunião e produz recusa, elevando o risco do cliente. Nos encontros com Maya, o idealismo recebe contrapeso prático, transformar a pauta do memorial em mobilização, o que reposiciona o foco para ações possíveis. Com Pierce, embates que começam na filosofia desembocam em logística, prazos, custos e impacto reputacional, e cada rodada altera o passo seguinte do caso e a exposição pública do advogado.

As atuações deslocam o sentido de cena. Denzel Washington compõe um homem de memória prodigiosa e hábitos fixos que tropeça no corpo a corpo e floresce diante de um texto jurídico, o que muda a leitura de cada ambiente. Em salas cheias, a postura fechada reduz sua autoridade social e amplia o obstáculo; no gabinete, o foco obsessivo ilumina detalhes processuais que os demais ignoram e antecipa informação que pesará adiante. Colin Farrell modula George Pierce do cálculo à disposição real de sustentar causas, criando uma janela curta de cooperação na reta final. Carmen Ejogo dá a Maya uma escuta que vira ação, reunião e proposta concreta, convertendo estímulo em direção para o memorial, com efeitos sobre a autoestima do protagonista e sobre a chance de reparar danos.

O avanço da trama coloca o advogado diante de uma encruzilhada sem retórica. Ao escolher encarar em público a consequência do atalho e reconhecer a própria falta, ele reduz proteções e acelera o confronto com quem lucra com o silêncio. O risco deixa de ser apenas institucional e ganha corpo imediato. A consequência factual é a exposição total, com possibilidade real de perda de liberdade, interrupção de carreira e ruptura de alianças. Nesse ponto de maior risco, a pergunta que sustenta o interesse não é se ele vence ou perde, e sim quanto custa preservar algum sentido de coerência quando a reparação exige sacrificar a própria segurança.

O saldo dramático se mede por objetivos claros e rastreáveis. Evitar a injustiça num caso específico, fazer avançar um memorial contra a negociação automática e manter íntegra uma biografia de militância. Cada obstáculo institucional, cultural e financeiro o empurra para atalhos de alto preço. As viradas decorrem de ações verificáveis, aceitar o emprego que exige concessões, insistir em tese contra a maré, violar a própria regra usando informação indevida, tentar reparar e se expor. Decisões visuais, ritmo de montagem e desenho de som entram apenas quando mudam foco, percepção de tempo e volume de informação disponível, sempre subordinados ao encadeamento prático de causa e efeito. No ponto de maior risco, o dilema permanece em aberto, porque reparar o erro pode custar a liberdade, e calar preserva o corpo, mas destrói o projeto que sustentou cada petição escrita até ali.

Filme: Roman J. Israel
Diretor: Dan Gilroy
Ano: 2017
Gênero: Crime/Drama/Suspense
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
