Desligue o cérebro e se divirta com aventura épica na Netflix

“Kong: A Ilha da Caveira” nasce da ambição de revitalizar o imaginário colossal do macaco gigante, mas filtrado por uma estética que combina nostalgia, delírio pop e crítica velada à arrogância humana travestida de ciência. Ambientado no fim da Guerra do Vietnã, o longa transfigura o conflito em alegoria: o imperialismo substitui o campo de batalha e a selva se torna espelho de um fracasso coletivo. O resultado é um híbrido curioso entre a aventura pulp e o comentário político, um filme que alterna deslumbre e desvario, consciente de sua própria condição de espetáculo desmedido.

A primeira metade funciona como ritual de passagem. A travessia da tempestade não é apenas literal, mas simbólica: cada personagem entra na ilha movido por uma crença, o soldado pela vingança, o cientista pela glória, o fotógrafo pela verdade, e todos saem reduzidos à condição de intrusos em um território que jamais compreenderão. Jordan Vogt-Roberts filma esse confronto como se estivesse lidando com uma febre coletiva, entre o absurdo e a hipnose. O visual saturado, os ângulos teatrais e a trilha nostálgica não disfarçam a ironia: o heroísmo americano, travestido de missão científica, é novamente engolido por uma natureza que não se submete a nenhum discurso.

Kong, por sua vez, é o eixo moral do caos. O que em outros filmes seria uma criatura a ser vencida, aqui é uma entidade protetora, guardiã de um equilíbrio ancestral que a presença humana insiste em corromper. A ilha, com seus monstros subterrâneos e sua tribo silenciosa, funciona como microcosmo de uma ordem antiga, onde violência e harmonia coexistem em simetria. Ao tentar mapear, bombardear e dominar esse espaço, os homens reproduzem o mesmo ciclo que transformou o Vietnã em ruína, o gesto colonial, travestido de curiosidade científica, revela-se suicida. O filme não precisa explicar isso: basta observar o olhar de Kong, simultaneamente selvagem e lúcido, para entender quem é o verdadeiro invasor.

Mesmo com diálogos por vezes caricatos e personagens moldados em arquétipos, o militar obcecado, o aventureiro estoico, a repórter idealista, o filme encontra força na forma. Vogt-Roberts parece compreender que o excesso é parte da linguagem: o exagero visual, as cores alucinadas e o humor quase cínico funcionam como autocrítica do próprio blockbuster. O tom de quadrinho, longe de empobrecer, reforça a ideia de que estamos diante de uma fábula sobre poder e desmedida, onde o homem sempre se julga protagonista até ser lembrado de que é apenas figurante no palco da natureza.

“Kong: A Ilha da Caveira” não pretende ser um tratado filosófico, mas o caos que organiza é revelador. Em meio a explosões, criaturas gigantes e heroísmos improváveis, há um comentário silencioso sobre a arrogância humana e a fragilidade das narrativas que criamos para justificar a destruição. O filme diverte, sim, e o faz com competência técnica e ritmo pulsante, mas deixa um eco incômodo: talvez o verdadeiro monstro não esteja na selva, e sim em quem insiste em invadi-la acreditando ser o dono do mundo.