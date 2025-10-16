Os 5 filmes lançados em 2025 mais assistidos no Prime Video (até agora)

Jogo Sujo, 2025, Shane Black

Um ladrão meticuloso aceita planejar um assalto em múltiplas etapas contra um consórcio criminoso que guarda dinheiro vivo e segredos digitais no mesmo galpão. Para executar o plano, monta uma equipe diversa com especialistas em disfarce, explosivos, redes e fuga, sincronizando tempos e redundâncias para cada falha possível. A primeira prova acontece antes do golpe, quando interesses particulares começam a contaminar o objetivo comum e a cobiça altera porcentagens combinadas. Durante a invasão, imprevistos expõem identidades que deveriam permanecer enterradas, obrigando o líder a improvisar rotas e inverter papéis para continuar respirando. Enquanto seguranças reorganizam perímetros, rivais negociam a cabeça de quem ousou tocar no cofre, e o relógio transforma segundos em sentença. Quando a noite finalmente se fecha, o prêmio deixa de ser dinheiro e passa a ser a própria sobrevivência. Vencerá quem antecipar a próxima mentira e escolher a hora certa de abandonar a mesa definitiva.