5 dramas na Netflix que vão amolecer qualquer coração de pedra

Poucos gêneros tocam tão fundo quanto o drama. A Revista Bula procurou na Netflix títulos capazes de atravessar qualquer couraça emocional. Nesta seleção, obras que mostram que o poder de uma boa história está menos no espetáculo e mais na verdade que ela carrega. São narrativas sobre perdas e reencontros, coragem e fragilidade, amor e destino. Em comum, todas exploram aquilo que nos torna humanos: a capacidade de sentir, mesmo quando o mundo parece nos empurrar para a apatia.

Esses dramas se movem em ritmos distintos, mas todos compartilham uma mesma essência: o gesto humano de resistir à dor. Da Nova York ferida por uma tragédia global ao cotidiano íntimo de mulheres que se apoiam em meio às convenções sociais, cada história se transforma em um espelho de vulnerabilidade e esperança. Não há sentimentalismo gratuito, e sim emoção genuína, construída por personagens que se desnudam diante do imponderável e aprendem que, às vezes, sobreviver é o ato mais heroico de todos.

A força desses filmes está na sutileza, na pausa entre uma palavra e outra, no olhar que diz mais do que qualquer diálogo. São histórias que nos lembram da beleza de sentir, mesmo quando dói. Da perda que nos faz repensar o amor, da coragem que surge quando o medo domina, da ternura que sobrevive em meio ao caos. Em tempos de distanciamento emocional e ironia excessiva, esses dramas da Netflix são um lembrete necessário: o coração pode até se endurecer, mas o cinema ainda sabe como amolecê-lo.

Caramelo (2025), Diego Freitas Divulgação / Netflix Pedro, um jovem chef de cozinha prestes a realizar o sonho de abrir seu próprio restaurante, vê seus planos desmoronarem após receber um diagnóstico que muda completamente sua vida. Forçado a desacelerar e repensar suas prioridades, ele encontra apoio improvável em um vira-lata caramelo, um cão de rua de olhar doce e temperamento inquieto, que passa a acompanhá-lo em sua jornada de recomeço. Entre caminhadas silenciosas e momentos de ternura, nasce uma amizade que o ajuda a reencontrar o sentido das pequenas coisas e a força para enfrentar o futuro com leveza. Filmado no interior de São Paulo, o longa transforma a figura do cão caramelo, símbolo do afeto e da resistência brasileira, em metáfora de amor incondicional e esperança. Com delicadeza e humor, a história mostra que, às vezes, o verdadeiro sabor da vida está justamente nas pausas que não planejamos.

A Travessia (2015), Robert Zemeckis Divulgação / TriStar Pictures Um jovem artista francês decide desafiar a lógica e o medo ao atravessar, sobre um cabo de aço, o vão entre as Torres Gêmeas de Nova York. O ato, mais próximo da loucura do que da razão, transforma-se em um espetáculo de coragem e arte. Guiado pela obsessão de realizar o impossível, ele enfrenta a dúvida, a vertigem e a própria mortalidade. O que poderia ser apenas uma façanha física se torna um gesto poético: um homem equilibrando-se entre vida e morte, beleza e abismo. Um tributo à ousadia humana e à leveza que só a fé no sonho pode sustentar.

Lembranças (2010), Allen Coulter Divulgação / TriStar Pictures Um jovem rebelde e desajustado tenta encontrar sentido em sua vida marcada por um trauma familiar e uma relação tensa com o pai. Tudo muda quando ele conhece uma estudante igualmente ferida, e o amor que nasce entre os dois se torna uma tentativa desesperada de cura. À medida que o romance se aprofunda, segredos vêm à tona e o passado retorna com força devastadora. Em meio a gestos de ternura e momentos de descontrole, o casal descobre que o tempo é implacável — e que a beleza da vida está justamente na incerteza de sua duração.