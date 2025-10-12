4 estreias na HBO Max para não perder

Há novas histórias sendo contadas na HBO Max e trouxemos aqui, nessa lista, algumas delas para você não ficar por fora. Todas elas carregam, à sua maneira, o limite entre o real e o impossível. Histórias que desafiam o espectador a mergulhar em mundos alternativos, onde o jogo vira sobrevivência, o heroísmo ganha nova forma, a mente se torna uma arma e a identidade é o maior mistério.

Mais que entretenimento, essas estreias representam a força criativa do cinema contemporâneo em equilibrar espetáculo visual e narrativa emocional. A HBO Max aposta em filmes que não só divertem, mas convidam o público a visitar emoções intensas. Cada história é um lembrete de que o cinema continua sendo o território onde o extraordinário se disfarça de cotidiano, e o espectador, cúmplice silencioso de mundos que só a sétima arte é capaz de criar.

O Valente (2025), Steve Barnett Divulgação / Goldmann Pictures Após a queda de um helicóptero militar norte-americano em território norte-coreano, um grupo de sobreviventes precisa unir forças para escapar de uma zona de guerra sem qualquer apoio externo. Entre eles, está um especialista civil em tecnologia que carrega informações sigilosas e pode ser a chave para a sobrevivência de todos. Isolados em meio a um território hostil, cercados por inimigos e traições internas, os sobreviventes enfrentam não apenas a ameaça constante de captura, mas também o colapso psicológico provocado pelo medo e pela desconfiança. A luta pela vida transforma-se em uma guerra moral, em que coragem e lealdade passam a ser as armas mais valiosas.

Quem é Essa? (2024), Maria Ripoll Divulgação / Amazon Prime Video Após passar 25 anos em coma, uma mulher desperta em um corpo adulto, mas com a mente e as emoções de uma adolescente de 19 anos, congelada no tempo. De repente, ela precisa reaprender a viver em um mundo que evoluiu sem ela, novas tecnologias, novas relações e uma família que seguiu em frente. Enquanto tenta reconstruir sua identidade, enfrenta o estranhamento de ver antigos amigos transformados, lugares irreconhecíveis e um futuro que não sente como seu. Entre confusões, dores e redescobertas, essa jornada se torna uma busca delicada por pertencimento e aceitação, onde o maior desafio não é acordar do coma, mas acordar para a própria vida.

Hypnotic: Ameaça Invisível (2023), Robert Rodriguez Divulgação / Hypnotic Film Holdings Um detetive obcecado pelo desaparecimento da filha mergulha em uma série de crimes inexplicáveis, todos ligados a uma misteriosa organização capaz de controlar a mente das pessoas. À medida que se aprofunda no caso, ele descobre que sua própria percepção da realidade pode estar sendo manipulada. Cada pista o leva mais fundo em um labirinto psicológico, onde aliados podem ser inimigos e o passado se revela um palco de mentiras cuidadosamente construídas. O verdadeiro perigo não está em quem ele persegue, mas no que sua mente é capaz de criar.