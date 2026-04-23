Comédia romântica acaba de chegar à Netflix e é perfeita para um dia de preguiça no sofá

“Finalmente Você” acompanha Aslı (Eda Ecem), uma publicitária bem-sucedida que, em pleno presente, decide que não vai passar o Dia dos Namorados sozinha e tenta organizar a própria vida amorosa como organiza uma campanha: com prazo, estratégia e expectativa de resultado.

Dirigido por Doga Can Anafarta, o filme gira em torno de alguém que domina a carreira, mas se sente atrasada na vida afetiva. Aslı é prática, objetiva, acostumada a resolver problemas com planejamento. Só que, quando o assunto é relacionamento, esse mesmo método começa a falhar. E o roteiro deixa isso claro desde cedo, sem rodeios.

Tomar a iniciativa

A primeira decisão dela é agir. Nada de esperar “o momento certo” ou “a pessoa certa” aparecer. Ela quer controle. Ajusta compromissos, se organiza para a data e tenta criar o cenário ideal para um romance acontecer. A lógica faz sentido no papel, mas rapidamente entra em conflito com a realidade.

É aí que entra a viagem de trabalho para Urla, que deveria ser uma solução conveniente: resolver questões profissionais e, de quebra, encaixar esse plano amoroso. Só que o que parecia uma agenda perfeita vira um pequeno caos logístico. Um imprevisto muda completamente o rumo da viagem, e o que era organizado começa a sair do controle.

Lado comédia

Esse desvio funciona como motor da história. Aslı passa boa parte do tempo tentando corrigir o que deu errado, reorganizar horários, entender o que aconteceu e, principalmente, retomar o controle da situação. Só que cada tentativa de ajuste acaba gerando um novo problema. E é nesse efeito dominó que o filme encontra seu humor.

As situações cômicas surgem justamente desse contraste: uma personagem extremamente controladora enfrentando um cenário que não responde a controle nenhum. Há desencontros, mal-entendidos e decisões tomadas no impulso que pioram o quadro. Nada muito exagerado, mas suficiente para criar um ritmo leve e descontraído.

Encontros inesperados

No meio disso, entram os encontros inesperados, incluindo o personagem vivido por Kaan Yildirim. Ele não surge como uma solução imediata, nem como uma resposta direta ao plano inicial dela. Pelo contrário, representa justamente o oposto: o imprevisto, o que não estava na agenda, o que não pode ser calculado.

A dinâmica entre eles se constrói aos poucos, dentro desse ambiente instável. Não há pressa em transformar o encontro em romance. O filme prefere explorar o desconforto inicial, as diferenças de expectativa e o jeito como Aslı tenta, até certo ponto, encaixar aquela nova pessoa dentro de um plano que já não faz mais sentido.

Kursat Demir aparece como parte desse percurso, reforçando o contraste entre o que é planejado e o que simplesmente acontece. Os personagens ao redor funcionam como peças que complicam ou facilitam o caminho, mas nunca de forma totalmente previsível.

Transformação

O ponto mais interessante do filme está nessa mudança de postura da protagonista. Não é uma transformação brusca, nem uma lição explícita. Aos poucos, ela começa a perceber que insistir no controle só aumenta o desgaste. E que, em alguns casos, recuar é a única forma de avançar.

Isso não significa que tudo se resolve de forma perfeita. O roteiro evita soluções fáceis e mantém os obstáculos até o fim. A diferença é que Aslı passa a reagir de outra maneira, menos rígida, mais aberta ao que acontece ao redor.

“Finalmente Você” acerta ao trabalhar um tema comum com leveza e honestidade. A ideia de que o amor não segue planejamento nenhum pode parecer óbvia, mas o filme sustenta isso com situações concretas, decisões equivocadas e consequências bem visíveis.