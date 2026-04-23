A série maluquinha que você vai adorar ver, se estressar e rir multo, na Netflix

Em “Erros Épicos”, dirigido por Dan Levy e Rachel Sennott, com Dan Levy, Taylor Ortega e Abby Quinn, três irmãos tentam resolver um problema ilegal enquanto escondem informações que podem prejudicar a família e uma campanha política. Tudo começa quando Nicky (Dan Levy), um ministro respeitado na comunidade, se envolve em uma situação irregular ligada à família que precisa ser resolvida rapidamente. O problema envolve decisões que não podem ser expostas publicamente, pois afetariam tanto sua posição quanto a imagem da família. Para evitar isso, ele decide esconder parte do que aconteceu, inclusive de pessoas próximas. Essa escolha impede que o grupo tenha uma visão completa do problema e dificulta qualquer solução.

Ao mesmo tempo, Nicky mantém em segredo seu relacionamento com Tareq (Jacob Gutierrez). Esse detalhe pessoal aumenta a pressão, porque ele precisa proteger sua vida privada enquanto tenta controlar a situação maior. Com menos margem para agir abertamente, ele passa a tomar decisões parciais, que não resolvem o problema e ainda criam novas complicações.

Decisões impulsivas complicam tudo

Morgan (Taylor Ortega), irmã de Nicky, percebe que a situação está saindo do controle e decide agir sem esperar pelos outros. Insatisfeita com sua própria vida e querendo algo diferente, ela tenta resolver o problema de forma rápida. Para isso, toma atitudes sem avaliar todas as consequências.

Essa postura gera desencontro entre os irmãos. Enquanto Nicky tenta manter tudo escondido, Morgan expõe partes da situação para pessoas externas na tentativa de encontrar ajuda. Isso amplia o número de envolvidos e aumenta o risco de o problema se tornar público. O que poderia ser resolvido internamente passa a depender de terceiros.

A campanha entra em risco direto

Linda (Laurie Metcalf), mãe dos irmãos, está em campanha para prefeita da cidade. Ela precisa manter uma imagem estável e confiável diante dos eleitores. Quando descobre que os filhos estão envolvidos em algo ilegal, tenta conter a situação para evitar prejuízos políticos.

Ela impõe regras dentro da família e tenta centralizar as decisões, mas já é tarde para controlar tudo. Algumas informações já começaram a circular, e a ligação entre o problema dos filhos e sua campanha começa a se tornar uma possibilidade real. Isso coloca pressão sobre suas chances na eleição.

Natalie (Abby Quinn), filha mais nova, trabalha na campanha e cuida da parte operacional. Ela organiza compromissos, responde mensagens e mantém a rotina funcionando. Porém, não sabe exatamente o que está acontecendo. Sem entender o quadro geral, toma decisões que acabam facilitando o vazamento de informações, mesmo sem intenção.

Cada tentativa piora o cenário

A partir daí, cada ação dos personagens tenta corrigir o erro inicial, mas acaba criando novos problemas. Nicky continua escondendo informações importantes, o que impede soluções completas. Morgan insiste em agir rapidamente, o que aumenta o número de pessoas envolvidas. Linda tenta proteger a campanha, mas precisa lidar com consequências que já saíram do controle.

O grupo passa a reagir em vez de planejar. Quando conseguem resolver um ponto, outro problema surge em seguida. O tempo para agir diminui, e as decisões ficam mais arriscadas. Isso cria um efeito contínuo de erros acumulados.

Há momentos em que os personagens lidam com a situação de forma irônica ou exagerada. Eles fazem comentários, reagem com humor e tentam aliviar a tensão. Essas cenas trazem leveza, mas não alteram o rumo dos acontecimentos. O problema segue crescendo.

O segredo deixa de ser seguro

Com o avanço da história, o relacionamento de Nicky com Tareq começa a ser percebido por outras pessoas. Pequenos sinais chamam atenção, e o segredo deixa de ser totalmente controlável. Nicky tenta negar ou dar respostas incompletas, mas isso apenas aumenta a desconfiança.

Tareq, por sua vez, passa a exigir que a relação deixe de ser escondida. Esse novo conflito coloca Nicky diante de uma escolha difícil: manter sua posição pública ou assumir sua vida pessoal. Enquanto ele tenta adiar essa decisão, a pressão aumenta e se soma aos outros problemas.

Tudo se conecta no desfecho

As diferentes situações se juntam. O problema ilegal, o segredo de Nicky, as decisões de Morgan e a campanha de Linda passam a afetar diretamente uns aos outros. O que começou como um erro isolado se transforma em uma crise maior.

Os personagens tentam organizar o que ainda pode ser resolvido. Algumas decisões precisam ser assumidas, e certos danos já não podem ser evitados. A família consegue estabilizar parte da situação, mas não sem perdas.

“Erros Épicos” constrói sua narrativa mostrando como decisões tomadas para evitar problemas acabam criando consequências maiores quando não são enfrentadas desde o início.