4 melhores thrillers criminais na HBO Max

Os thrillers criminais revelam os abismos da mente humana e as fragilidades de sistemas de justiça que muitas vezes falham em oferecer respostas. Filmes como esses equilibram tensão psicológica, investigações sombrias e personagens marcados por dilemas morais. A Revista Bula encontrou na HBO Max destaques do gênero, que exploram a brutalidade dos crimes e questões sociais profundas em torno deles: famílias desfeitas pela violência, comunidades marcadas por segredos, investigadores obcecados em busca da verdade e criminosos que usam o medo como arma.

A tensão não é questão de choque gráfico ou brutalidade explícita, mas da sensação constante de que algo maior está em jogo, levando os personagens e espectadores a um estado crescente de paranoia. Ver um desses filmes é optar por experiências intensas, que colocam em primeiro plano a luta pela verdade em meio a um emaranhado de mentiras e silêncios. Essas histórias se infiltram na mente e fica ali, ruminando, mesmo depois que os filmes acabam.

Zodíaco (2007), David Fincher Divulgação / Paramount Pictures Um cartunista e dois jornalistas se veem obcecados em decifrar mensagens enigmáticas enviadas por um assassino em série que aterroriza uma cidade durante décadas. A cada nova pista, eles se aprofundam em uma espiral de suspeitas, falsas pistas e tensões com a polícia, que parece incapaz de deter os crimes. O tempo passa, mas a necessidade de encontrar respostas se transforma em obsessão pessoal, consumindo amizades, carreiras e até a sanidade. A busca pela identidade do criminoso se torna menos sobre ele e mais sobre o vazio que a incerteza deixa.

Sobre Meninos e Lobos (2003), Clint Eastwood Divulgação / Warner Bros. Três amigos de infância seguem rumos diferentes após um trauma violento. Anos depois, já adultos, suas vidas se cruzam novamente quando a filha de um deles é assassinada. A investigação reacende memórias enterradas e expõe rachaduras profundas no vínculo que mantinham. Enquanto um busca vingança, outro tenta manter a razão e o terceiro é consumido pela dor, todos acabam presos em uma teia de suspeitas, revelações e escolhas irreversíveis. A tragédia coletiva se mistura às cicatrizes individuais, mostrando como o passado nunca desaparece completamente.

Seven (1995), David Fincher Divulgação / Juno Pix Dois detetives, em fases opostas da carreira, investigam uma série de assassinatos brutais ligados aos sete pecados capitais. Cada crime é planejado com precisão mórbida, desafiando-os a compreender a mente do assassino e a natureza da maldade humana. O veterano, cansado da violência cotidiana, tenta manter o equilíbrio, enquanto o mais jovem se deixa levar pela raiva e pela pressa em resolver o caso. A investigação culmina em um desfecho perturbador, onde o horror ultrapassa o ato criminoso e revela os limites emocionais e éticos de cada personagem.