Suspense criminal da Netflix é a série mais angustiante e perturbadora de 2025

O nada óbvio universo macabro de Ryan Murphy desdobra-se em cima de emoções contraditórias e algo fascinantes. Pelo que diz nas campanhas de divulgação de seus trabalhos, Murphy, um dos grandes showrunners da América, crê que o bárbaro no gênero humano caminha junto com o divino, e, em sendo assim, ninguém, absolutamente ninguém, encarna apenas um deles. Ao lado de Ian Brennan, o também produtor estreia “Monstro: A História de Ed Gein” como ponto alto da parceria que rendeu lançamentos tão polêmicos quanto exitosos. A dupla responde por “Monstros – Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais” (2024) e “Dahmer: Um Canibal Americano” (2022-2023), alheia aos comentários sobre uma quase certa glamourização de matadores em série e criminosos de toda natureza. Tal postura encontra respaldo nos espantosos índices de audiência — já são 142,6 milhões de acessos em três dias, e contando —, o que não invalida o debate.

Desta vez, a obsessão de Murphy e Brennan por espíritos humanos aberrantes é Ed Gein (1906-1984), um produtor rural do interior do Wisconsin inofensivo ao primeiro olhar, mas pleno de lados sombrios. Gein nunca levanta a voz e parece esgueirar-se pelos cantos, como se pedisse licença para viver, um aspecto de sua personalidade frágil que o diretor Max Winkler captura com o auxílio de closes nas horas certas, mais sugerindo que determinando convicções sobre o personagem. Como em “Dahmer” e, principalmente, “Irmãos Menendez”, o pulo do gato em “Monstro” é despertar na audiência uma comiseração qualquer pelo protagonista, o que não é nada difícil à medida que se conhece sua intimidade. Por alguma razão secreta, Gein veste-se com as roupas da mãe, Augusta, de Laurie Metcalf, que por seu turno não pode nem imaginar o filho com mulheres. Uma cena no primeiro episódio mostra Gein numa perigosa modalidade de autossatisfação sexual, talvez pensando em Adeline Watkins, também aficionada por assuntos mórbidos. Adeline ganha o coração do monstro ao dar-lhe uma graphic novel sobre Ilse Koch (1906-1967), supervisora da guarda feminina do campo de concentração de Buchenwald, e famosa por colecionar a pele dos encarcerados de Hitler durante o Holocausto. Gein vê a Cadela de Buchenwald em Adeline, e se apaixona.

Até hoje pouco se sabe acerca dos horrores de Gein, uma inspiração para facínoras da cultura pop como Norman Bates e Hannibal Lecter, mas foi ele quem matou o irmão Henry, depois deste ter insultado Augusta, além de estar por trás do sumiço de alguns caçadores e de uma babá. Sobrepõem-se aos homicídios crimes que chocam pela excepcionalidade, e entram aí seu hábito de arrombar túmulos para surrupiar os crânios que passou a usar como tigelas e vastas quantidades de tecido cutâneo, até que tivesse o bastante para confeccionar um terno. Charlie Hunnam interpreta Gein dando ênfase à loucura ambivalente do vilão, ora pueril, ora brutal, e capaz de urdir ilusões românticas com a Adeline de Suzanna Son. O fato de continuar inspirando artistas como Ryan Murphy e Ian Brennan 41 anos depois de sua morte, em 26 de julho de 1984, num manicômio judiciário, é uma prova de que certos mitos permanecem à contrapelo da lógica.

Série: Monstro: A História de Ed Gein

Criação: Ian Brennan e Ryan Murphy

Direção: Max Winkler

Ano: 2025

Gêneros: Drama, crime, biografia

Nota: 8/10