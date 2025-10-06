5 filmaços de ficção científica no Prime Video para quem tem medo do futuro

A ficção científica é uma espécie de lente de aumento para os medos e contradições da humanidade. Ao imaginar futuros distópicos, ela revela o que já incomoda em nós em relação ao que estamos construindo para o futuro. Cada distopia, cada sociedade controlada por máquinas ou sistemas de vigilância é menos uma previsão e mais um espelho. Um aviso sobre até onde pode ir a ambição humana, o poder da tecnologia e a desigualdade social.

A Revista Bula selecionou no Prime Video alguns dos grandes exemplos do gênero, que oferecem uma combinação irresistível de espetáculo visual e filosofia, transformando o medo do amanhã em uma experiência tão angustiante quanto fascinante. O cenário futurista não é o único atrativo dessas obras, mas o desconforto que elas causam. São filmes sobre cidades muradas, mundos devastados, sistemas que tratam pessoas como recursos descartáveis. Muito menos que fantasia, essas ficções discutem política, ética e identidade. O ser humano luta contra algoritmos que o classificam, corporações que o controlam e governos que decidem se merecem ou não sobreviver.

Essas histórias ficam na linha tênue entre o progresso e a ruída. Mergulhar em realidades onde a tecnologia deixou de ser ferramenta se tornou prisão. Essas obras combinam ação e filosofia, questionam se ainda existe espaço para o livre-arbítrio em um mundo programado. Nelas, o medo do futuro não vem apenas do que a humanidade criou, mas do caos que ela se tornou.

Elysium (2013), Neill Blomkamp Kimberley French / Columbia-TriStar No ano de 2154, a humanidade vive dividida entre um planeta superpovoado, poluído e miserável, e uma estação espacial luxuosa onde a elite desfruta de saúde e conforto infinitos. Um operário de fábrica, gravemente ferido em um acidente, embarca em uma missão desesperada para chegar à colônia orbital e ter acesso à tecnologia que pode salvar sua vida. No caminho, ele se torna símbolo involuntário da revolta dos oprimidos contra um sistema que literalmente separa os corpos entre os que vivem e os que apodrecem. Em meio a tiroteios, exoesqueletos e injustiças, a luta por igualdade se transforma em uma guerra pela dignidade humana.

Oblivion (2013), Joseph Kosinski Divulgação / Universal Pictures Após uma guerra que devastou o planeta, um técnico é encarregado de reparar drones responsáveis pela extração dos últimos recursos naturais da Terra. Ele vive em uma base nas alturas, seguindo ordens de uma autoridade distante e acreditando estar ajudando a reconstruir o mundo. Mas uma série de eventos o faz duvidar de sua missão e de sua própria identidade. Ao investigar ruínas e encontrar sobreviventes que contradizem tudo o que ele sabe, descobre que sua vida inteira pode ser uma mentira cuidadosamente programada. A jornada o conduz à busca pela verdade, e ao confronto final entre obediência e liberdade.

Distrito 9 (2009), Neill Blomkamp Divulgação / TriStar Pictures Após a chegada de uma nave alienígena à Terra, os extraterrestres são confinados em um campo de refugiados na África do Sul, vivendo em condições degradantes e marginalizados pela sociedade. Um agente encarregado de supervisionar sua remoção é exposto a uma substância misteriosa que altera seu corpo, transformando-o lentamente em um dos seres que despreza. Enquanto tenta fugir de autoridades e corporações que desejam explorá-lo, ele encontra empatia e compreensão justamente entre os oprimidos. O enredo mistura ficção científica e crítica social, denunciando o preconceito, a segregação e o medo do diferente com uma força tão real quanto perturbadora.

B13 – 13º Distrito (2004), Pierre Morel Divulgação / Canal+ Em uma Paris futurista devastada pela criminalidade, o governo decide isolar um bairro inteiro, cercando-o por muros e deixando seus habitantes à própria sorte. Nesse território esquecido, dominado por gangues e traficantes, um policial de elite e um jovem morador do distrito unem forças para impedir uma catástrofe: a detonação de uma bomba nuclear deixada pelo próprio Estado. Correndo contra o tempo, os dois atravessam ruínas, enfrentam milícias e questionam o verdadeiro inimigo da cidade. O filme constrói um retrato brutal da segregação urbana e da manipulação política, transformando a adrenalina da ação em uma reflexão sobre abandono e resistência.