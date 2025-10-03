A comédia considerada a mais engraçada da história do cinema está na Netflix Divulgação / Columbia Pictures

Marcelo Costa
Por Marcelo Costa
em Filmes

Dois amigos querem transformar uma festa em rito de passagem antes de seguirem caminhos diferentes; cada atalho cobrado durante a noite afeta prestígio, desejo e confiança. Em “Superbad: É Hoje”, dirigido por Greg Mottola, Jonah Hill e Michael Cera interpretam colegas inseparáveis que enxergam no álcool a moeda de acesso a aproximações com as personagens de Emma Stone e Martha MacIsaac. Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader e Seth Rogen compõem o entorno que acelera ou atrasa o plano. O filme se apoia em dados verificáveis: convite em mãos, meta logística definida, impedimento legal, tempo curto. A análise mede como decisões alteram objetivo, risco e prazo.

O objetivo é claro, chegar à festa com bebidas e ganhar vantagem simbólica. O primeiro obstáculo é a lei. Fogell apresenta uma identidade falsa; a solução parece simples, mas instala um motor causal. O documento inverossímil provoca checagens, cria suspeitas e separa o trio. Essa separação não serve apenas à piada; ela redistribui informação. Enquanto Fogell passa a circular com adultos, a dupla principal precisa recalcular rota, custo e cronograma. Resultado imediato, atraso. Resultado secundário, desgaste na confiança, alimentado por suposições erradas sobre onde cada um está e o que já conseguiu resolver.

A entrada dos policiais interpretados por Bill Hader e Seth Rogen adiciona barreira institucional que poderia encerrar o plano. A encenação escolhe adultos complacentes e vaidosos, o que alonga a circulação de Fogell e desloca o foco para a relação entre autoridade e adolescência. O ponto jornalístico está em quando essa subtrama realmente pressiona o eixo central. Sempre que a viatura retém o garoto, o tempo útil diminui, a chance de falha logística aumenta e a dupla a pé precisa improvisar. Quando os encontros soam fáceis, a gravidade cai; quando a linha colide com a festa, a tensão volta ao lugar, com consequência direta no relógio e no acesso às garotas.

O roteiro trabalha com encadeamento sem respiro gratuito. Um erro na loja expõe os meninos, a exposição gera briga, a briga provoca expulsão, a expulsão destrói roupas e reputação, a perda de dinheiro obriga a depender de estranhos. Cada etapa rende impacto mensurável no plano: menos tempo, menos recursos, mais risco de chegar tarde. As piadas existem, claro, mas deixam saldo. Depois do riso, sobra tarefa: consertar imagem, achar outra fonte de bebidas, ajustar a estratégia. Não há sketch isolado; há incidente que altera estado do jogo.

Greg Mottola usa o espaço como variável de risco. Ruas abertas aceleram deslocamentos, porém aumentam chance de abordagem e de extravio. Interiores apertados limitam saídas e exigem respostas rápidas. Essa alternância muda ponto de vista e foco. Sirene da viatura não ilustra, encurta tempo dramático e impõe decisão. Na festa, música alta interrompe falas, embaralha sinais e força conclusões precipitadas. O impacto no conflito é direto: leitura errada de contexto vira problema imediato, seja na tentativa de aproximação, seja na manutenção da amizade.

Os diálogos informam objetivo e fronteiras éticas. Em conversa que antecipa a separação na faculdade, os amigos expõem medo de perder referência um do outro; o dado volta no trecho decisivo e orienta escolha que pesa no clímax. Fogell, ao receber aprovação dos policiais, desfruta da validação e suspende lealdade prática por alguns minutos; a consequência é atraso extra na logística e mais pressão sobre a dupla que ficou do lado de fora. As falas não ficam no ar: retornam em forma de ação, atraso, recusa ou mudança de plano.

As atuações modulam ritmo e custo. Jonah Hill avança com iniciativa que resolve um problema e cria outro, mantendo a trama em movimento e ampliando danos colaterais. Michael Cera freia, tenta calibrar risco, por vezes perde timing, o que gera frustração e muda prioridades da dupla. Emma Stone e Martha MacIsaac atuam com agência real nas cenas em que consentimento e responsabilidade entram em pauta; suas decisões controlam acesso e recusas, deslocando o foco da conquista para a negociação social concreta. Nesses momentos, a montagem desacelera, permite silêncio e impõe consequência antes do próximo passo.

A estrutura adota paralelismo para sustentar pressão. A linha de Fogell com os policiais opera com relógio irregular; a linha da dupla central acumula danos objetivos, roupa comprometida, dinheiro curto, reputação em risco. Quando os relógios se aproximam, a narrativa concentra escolhas claras. Dizer a verdade custa capital social imediato. Sustentar a farsa ameaça respeito e amizade. O álcool, até então etapa logística, passa a distorcer percepção e exige responsabilidade redobrada. A tensão resulta do risco simultâneo de fracassar publicamente e de romper o vínculo que justificou o plano desde o início.

A montagem atua como auditor do tempo. Elipses cortam deslocamentos que não mudam estado do conflito. Prolongamentos registram consequências que reorientam a etapa seguinte. Quando um constrangimento precisa pesar, o corte espera a reação, depois libera a cena. Assim, a progressão preserva lógica e escala de risco. Não há prêmio gratuito; há conta que combina o que foi dito e feito.

Comparações ajudam a situar estratégia sem dispersar. Em “American Pie: A Primeira Vez é Inesquecível”, pactos paralelos dividem a tensão entre várias frentes. Aqui, o risco se concentra na amizade. Cada mentira que busca vantagem social corrói confiança. Cada gesto de proteção cria dívida a ser paga adiante. A festa deixa de ser cenário e vira prova de leitura de contexto, de responsabilidade e de prioridade. O romance possível depende da capacidade de assumir erro e atualizar objetivo sob pressão.

No clímax, um dos amigos encara a escolha que define hierarquia de valores. A alternativa envolve perder a oportunidade desejada ou ferir o respeito do outro. O risco imediato é palpável: a noite pode acabar sem conquista e sem parceria. O desfecho, preservado, decorre do histórico de decisões desde a primeira tentativa de compra. “Superbad: É Hoje” mantém coerência causal ao transformar piadas em gatilhos e gargalhadas em anotações de um processo que cobra preço. O dia seguinte não promete glória, promete consequência. Para quem chama essa a comédia mais engraçada, o riso continua; para quem pede jornalismo, a lógica também está lá, em cada passo que muda objetivo, risco e tempo.

Filme: Superbad: É Hoje
Diretor: Greg Mottola
Ano: 2007
Gênero: Comédia/Coming-of-age
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
