4 comédias que não vão subestimar sua inteligência, no Prime Video

O riso pode ser fácil, mas a comédia inteligente exige refinamento. Quando o humor vai além da gargalhada imediata, oferecendo camadas de crítica social, reflexões sobre o comportamento humano e até questionamentos existenciais, ele alcança um outro patamar: o do cinema pensado para pessoas cultas, que apreciam a ironia e a sagacidade tanto quanto a leveza da diversão. O Prime Video manda bem nesse terreno ao reunir produções que equilibram a sofisticação da narrativa com o prazer de rir das contradições do mundo.

Esses filmes não se contentam em usar piadas superficiais ou situações forçadas; eles exploram com precisão cirúrgica os dilemas da vida moderna, satirizando o consumismo, a vaidade, as relações de poder e os desencontros amorosos. São histórias que se alimentam das falhas humanas e das zonas cinzentas da moralidade para construir momentos cômicos que, ao mesmo tempo, desestabilizam e encantam. Assistir a esse tipo de comédia é se deparar com um espelho desconfortável, mas divertido, de nossas próprias incoerências.

Para o público exigente, que busca algo mais do que simples entretenimento, esses títulos funcionam como pequenas obras-primas de observação social. Cada enredo traz protagonistas complexos, situações tragicômicas e diálogos que ecoam muito além da sessão de cinema. O riso vem, sim, mas acompanhado da sensação de ter vivido uma experiência cultural enriquecedora, com humor que dialoga com arte, filosofia e crítica social.

O Próprio Enterro (2023), Maggie Betts Skip Bolen / Prime Video Um advogado carismático e dono de um estilo excêntrico recebe a missão de defender um pequeno empresário do sul dos Estados Unidos que, após anos de dedicação, está prestes a perder o sustento da família para uma corporação poderosa do ramo funerário. O caso, inicialmente tratado como uma disputa contratual, logo se transforma em uma batalha moral e social, na qual ficam expostas as desigualdades raciais, as brechas do sistema jurídico e a forma como grandes conglomerados exploram os mais vulneráveis. Entre audiências tensas, investigações e estratégias ousadas no tribunal, nasce uma improvável amizade entre o advogado e o cliente, unidos pela mesma indignação contra as injustiças. O julgamento se torna mais do que a busca por uma vitória financeira: é uma luta por dignidade, respeito e sobrevivência em um cenário onde os interesses econômicos parecem sempre sobrepor-se à vida humana.

Os Rejeitados (2023), Alexander Payne Divulgação / Focus Feature Durante o rigoroso inverno dos anos 1970, um professor de comportamento rígido e profundamente solitário é designado para cuidar de alguns alunos que não têm para onde ir nas férias de Natal em um internato de elite. Aos poucos, todos os jovens conseguem voltar para suas casas, restando apenas um rapaz: inteligente, rebelde e cheio de ressentimentos contra o pai ausente e contra o mundo. Sem escolha, os dois passam dias juntos, trocando farpas, enquanto a cozinheira da escola, ainda devastada pela perda do filho na guerra, completa esse trio improvável. O isolamento os força a enfrentar dores que sempre evitaram: a frustração de uma vida que não saiu como o planejado, a saudade de quem partiu, a revolta contra injustiças familiares e sociais. Entre conflitos, silêncios e pequenos gestos de afeto, os três descobrem que a solidão pode ser menos cruel quando dividida, e que mesmo os encontros mais improváveis podem carregar uma sutil promessa de cura.

Triângulo da Tristeza (2022), Ruben Östlund Divulgação / Imperative Entertainment Um casal de modelos e influenciadores digitais é convidado para um cruzeiro de luxo repleto de milionários excêntricos e figuras poderosas. A princípio, tudo parece ser um desfile de riqueza e glamour, mas a viagem toma rumos inesperados após uma série de eventos desastrosos. Entre jantares caóticos, tempestades e conflitos de classe, os passageiros são confrontados com a fragilidade de seus privilégios. Quando a sobrevivência se torna prioridade, as hierarquias se invertem e a comédia surge da hipocrisia e do desespero humano diante da perda do poder. A sátira expõe o vazio do mundo da moda, a arrogância da elite e a luta pela relevância em um cenário onde nada, de fato, garante status.