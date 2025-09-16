5 thrillers imperdíveis no Prime Video

Thrillers são fascinantes. Tramas complexas, atmosferas sombrias e tensão psicológica: tudo em um único pacote. A Revista Bula encontrou no Prime Video alguns títulos que são exemplos perfeitos dessa força narrativa, cheia de conspirações políticas ou realidades alternativas que desafiam a lógica. Filmes que prendem pelo suspense, mas também nos fazem pensar na vida, na verdade, na ambição e nos limites da condição humana.

Os thrillers são espelhos de nossos próprios medos e contradições. Eles colocam seus protagonistas contra a parede, em situações-limite, extremas, onde cada decisão pode significar sobrevivência, queda ou redenção. Ver um thriller é como embarcar em uma experiência que vai além da adrenalina. Sua percepção é desafiada, a fronteira entre a verdade e a ilusão é tensionada e a luta pelo poder em diferentes contextos é escancarada. É preciso acompanhar pistas, decifrar silêncios e, muitas vezes, aceitar que nem sempre respostas virão de forma clara.

O Último Duelo (2021), Ridley Scott Divulgação / 20th Century Studios Na França medieval, dois cavaleiros entram em conflito mortal após a acusação de um crime contra a honra de uma jovem nobre. Para resolver a disputa, o rei decreta um julgamento por combate, no qual a verdade deve emergir através da força das armas. O enredo acompanha diferentes versões da mesma história, expondo contradições entre memória, poder e gênero. O suspense não está apenas no duelo final, mas no desvelar da injustiça e das relações de dominação que moldam cada testemunho.

A Verdadeira História (2015), Rupert Goold Mary Cybulski / Fox Searchlight Pictures Um jornalista desacreditado encontra uma chance de redenção ao se aproximar de um homem acusado de assassinar sua família. Fascinado pela inteligência e pelo comportamento enigmático do suspeito, o repórter inicia uma relação ambígua em que amizade e manipulação se confundem. À medida que as entrevistas avançam, a fronteira entre realidade e invenção se dissolve, colocando em xeque a credibilidade de ambos. O enredo expõe como a busca pela verdade pode se tornar um jogo de poder e vaidade, no qual ninguém é realmente inocente.

O Abutre (2014), Dan Gilroy Divulgação / Bold Films Um homem solitário descobre no jornalismo policial uma oportunidade de ascender socialmente. Armado de uma câmera e movido por uma ambição desmedida, ele começa a registrar acidentes e crimes, manipulando a realidade para obter as imagens mais impactantes. Conforme sua notoriedade cresce, também aumenta sua frieza moral, levando-o a ultrapassar limites éticos e humanos. O enredo acompanha a transformação de alguém disposto a tudo para alcançar sucesso, expondo a linha tênue entre informação, espetáculo e exploração da tragédia.

O Homem Mais Procurado (2014), Anton Corbijn Divulgação / Roadside Attractions Um imigrante misterioso chega clandestinamente a Hamburgo, buscando refúgio e carregando segredos que despertam o interesse de autoridades internacionais. Entre serviços de inteligência e advogados de direitos humanos, inicia-se uma corrida para descobrir se ele é vítima de perseguição ou peça-chave em uma rede terrorista. No labirinto de espionagem e manipulação política, alianças frágeis e interesses ocultos se entrelaçam, revelando como a busca pela verdade pode se perder em meio à paranoia global.