3 filmes que vão te fazer desistir de sair no fim de semana, na Netflix

Há momentos em que a melhor decisão para o fim de semana não é sair de casa, enfrentar filas ou multidões, mas mergulhar em histórias intensas que a sétima arte nos oferece. A Netflix reúne títulos capazes de transformar qualquer noite comum em uma experiência marcante, daquelas que nos fazem refletir sobre política, rir da ironia de enredos inusitados ou simplesmente se encantar com a ousadia criativa do cinema. Ao escolher bem, a sala de estar pode se tornar palco de emoções que vão muito além do entretenimento raso.

Esses três filmes exploram gêneros distintos, mas partilham de uma mesma qualidade: são envolventes e provocativos, capazes de prender o espectador do início ao fim. A tensão política, o humor ácido mesclado ao sobrenatural e a esperteza das narrativas de crime e investigação revelam como o cinema pode nos transportar a mundos completamente diferentes em questão de minutos. Cada um desses títulos tem o poder de nos convencer de que não há plano externo que supere a intensidade de uma boa trama bem conduzida.

Mais do que distração, cada obra aqui selecionada se propõe a oferecer um mergulho em universos que dialogam diretamente com dilemas humanos: a violência como resposta à violência, a luta contra normas sociais rígidas e a eterna disputa entre poder e lealdade. Ao assistir a esses filmes, o público não só preenche o tempo com boas histórias, mas também encontra motivos para refletir, rir e se surpreender. É a prova de que, muitas vezes, o melhor programa de fim de semana pode estar na tela, esperando para ser descoberto.

Orgulho e Preconceito e Zumbis (2016), Burr Steers Divulgação / Screen Gems Na Inglaterra do século 19, jovens mulheres de boas famílias se preocupam com casamentos vantajosos, enquanto soldados e nobres tentam manter seu prestígio. Mas o que parecia ser apenas uma trama de costumes se transforma em um campo de batalha contra hordas de mortos-vivos que ameaçam dizimar a sociedade. Uma heroína treinada nas artes marciais, armada de coragem e lâminas afiadas, encontra no improvável parceiro de debates e batalhas sua chance de resistir ao caos. Entre bailes interrompidos por ataques sangrentos e declarações de amor atravessadas por duelos contra monstros, o destino da aristocracia e da sobrevivência humana se entrelaçam. O romance, em meio à carnificina, prova que até mesmo o afeto pode florescer em terrenos devastados pelo horror.

Treze Homens e um Novo Segredo (2007), Steven Soderbergh Divulgação / Warner Bros. Um grupo de ladrões brilhantes e charmosos volta a se reunir quando um dos seus é enganado por um magnata sem escrúpulos. Unidos pela lealdade e pela inteligência coletiva, eles planejam um elaborado esquema de vingança que envolve cassinos luxuosos, golpes de mestre e um jogo de manipulação em várias camadas. Cada detalhe da operação é cuidadosamente arquitetado, exigindo confiança mútua e a habilidade de transformar imprevistos em vantagens. Enquanto tentam superar um adversário poderoso e protegido por todos os lados, os protagonistas mostram que o crime, quando movido por amizade e honra, pode se tornar uma forma peculiar de justiça. O desafio não é apenas vencer o inimigo, mas provar que estilo e estratégia ainda podem triunfar diante da ganância desenfreada.