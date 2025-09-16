4 filmaços que todo mundo ignora no Prime Video

Eu não sei explicar a razão pela qual um monte de filme bom é ignorado no streaming. O excesso de lançamentos? Possivelmente. Algoritmo? Definitivamente tem relação. Mas não é só isso. Também tem algo a ver com o nosso próprio cérebro, que já fica condicionado a buscar filmes de determinados perfis nas plataformas. Aí, quando nossos olhos batem nos títulos ou capas desses filmes, simplesmente optamos por passar em frente, sem nos dar conta das preciosidades que estamos perdendo. Talvez por acharmos que não faz parte do nosso gosto ou gênero favorito.

O Prime Video, como todas as outras plataformas, guarda verdadeiras relíquias do cinema que acabam não recebendo a mesma atenção das novidades. Filmes que oferecem narrativas envolventes, atuações marcantes e mensagens que ecoa no fundo da nossa mente mesmo depois que ele acaba. Redescobrí-los é dar uma nova chance para histórias que combinam espetáculo, emoção e reflexão. Eles parecem comuns à primeira vista, mas revelam uma riqueza temática surpreendente.

Batalhas épicas que reconstroem a história da humanidade e trajetórias individuais comuns em busca de afirmação em meio a obstáculos quase impossíveis. Venha com a gente e redescubra esses tesouros no Prime Video!

Gran Turismo (2023), Neill Blomkamp Divulgação / Columbia Pictures Um jovem entusiasta de videogames, acostumado a competir apenas em simuladores, vê sua vida mudar quando é selecionado para participar de um programa que transforma gamers em pilotos profissionais. Entre treinos intensos, ceticismo dos especialistas e a pressão de representar um sonho improvável, ele precisa provar que talento digital pode se transformar em habilidade real nas pistas. Sua jornada mistura adrenalina, rivalidade e a luta para conquistar respeito em um mundo dominado por barreiras sociais e preconceitos.

Amaldiçoada (2016), Martin Koolhoven Philippe Antonello / N279 Entertainment Liz, uma jovem mãe que vive em uma pequena comunidade do Velho Oeste, tenta levar uma vida pacata ao lado da família, até ser perseguida por um pregador fanático, cuja obsessão por ela esconde um passado de violência e vingança. Forçada a enfrentar sua própria história, Liz vê-se em uma luta brutal contra um inimigo que representa não apenas a intolerância religiosa, mas a crueldade de um sistema que subjuga mulheres. Entre fugas desesperadas, emboscadas e confrontos sangrentos, ela precisa reunir coragem para proteger a si mesma e sua filha, resistindo a um mundo que a quer em silêncio. A cada nova tentativa de escapar, descobre que sua força não está apenas na sobrevivência, mas na determinação de garantir um futuro livre da opressão. Sua trajetória, marcada por sofrimento, resiliência e justiça, transforma-se em uma epopeia de resistência feminina diante de um inferno que insiste em consumi-la.

Creed (2015), Ryan Coogler Barry Wetcher / Warner Bros. Filho de um lendário boxeador, um jovem marcado pela ausência paterna decide seguir os passos do homem que nunca conheceu. Determinado a construir sua própria identidade, ele busca treinamento com um ícone do passado, que enxerga nele não apenas talento, mas também uma segunda chance de se reconectar com sua própria história. Entre lutas brutais, autodescoberta e a constante sombra do legado familiar, ele precisa provar que sua força não vem do nome que carrega, mas da determinação em se tornar alguém por mérito próprio.