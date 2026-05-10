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A Cor que Caiu do EspaçoDivulgação / Shudder
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por Amanda Silva
Amanda Silva

Um Nicolas Cage à beira do surto domina este terror estranho escondido no Prime Video

“A Cor que Caiu do Espaço”, dirigido por Richard Stanley, acompanha Nathan Gardner, vivido por Nicolas Cage, depois que ele leva a família para uma fazenda rural na Nova Inglaterra. Theresa, interpretada por Joely Richardson, tenta manter o trabalho remoto. Lavinia, de Madeleine Arthur, circula por outro tipo de rotina, ligada a rituais de Wicca. Nathan quer organizar a propriedade, criar alpacas e sustentar uma vida menos dependente da cidade. O plano muda quando um meteorito cai no quintal, altera o terreno, chega à água, afeta os animais e empurra a casa para uma condição que a família não consegue medir.

A mudança para a fazenda começa como tentativa de controle. Nathan quer uma casa, um negócio, uma rotina. Theresa precisa de internet para trabalhar, mas a conexão ruim já corta parte desse projeto. Os filhos lidam com o isolamento de formas diferentes. A casa não aparece como refúgio pleno. Ela já vem com falhas práticas, distância e dependência de coisas frágeis.

O meteorito não entra como um problema que pode ser recolhido e levado embora. Ele cai, fica no terreno e depois deixa de ser um objeto separado. A ameaça passa para o lugar. O solo, a água, as plantas e os animais entram na mesma cadeia. A família continua na propriedade, mas beber, caminhar, cuidar dos bichos ou esperar ajuda deixam de ser gestos simples.

A fazenda como limite

A fazenda parece aberta, mas reduz as opções. Há espaço ao redor, há árvores, há quintal, há criação de animais. Nada disso facilita a saída. A distância atrasa resposta. A internet falha. A água precisa ser verificada. Ward Phillips, o hidrólogo que chega à região, traz uma tentativa externa de entender o problema, mas a contaminação se move dentro da rotina da casa.

Nathan insiste na propriedade porque ela era o plano. As alpacas não são só detalhe curioso. Elas pertencem ao trabalho que ele tenta manter. Quando os animais entram na área afetada, o risco atinge também a ideia de futuro que sustentava a mudança. Theresa depende do computador, mas a casa não garante nem a continuidade do trabalho. Lavinia procura saída em rituais e objetos próprios, sem que isso detenha o avanço da cor.

A ameaça não precisa se apresentar como inimigo. Ela corta acesso. O exterior fica mais distante. A informação chega mal. O corpo deixa de ser confiável. A confiança dentro da casa também muda, porque cada reação de Nathan, Theresa ou dos filhos passa a ocorrer sob um risco que nenhum deles controla.

Nicolas Cage leva Nathan para esse ponto de instabilidade. O personagem começa como alguém que tenta administrar família, fazenda e criação de animais. Depois, a irritação e a necessidade de comando ocupam mais espaço. Em alguns momentos, o exagero de Cage aproxima o desconforto do humor. Em outros, puxa a cena para a performance e afasta o medo do chão da casa, da água e dos corpos.

Cor, som e corpo

A luz púrpura e ultravioleta dá forma ao que veio do meteorito. Ela marca objetos, ambientes e rostos. A cor deixa de ser só efeito visual quando indica que a contaminação já passou do quintal para a casa. O conto de H. P. Lovecraft partia de uma cor difícil de descrever. Stanley escolhe mostrá-la de modo insistente. A escolha dá presença física ao risco, mas também tira parte do desconhecido.

O som trabalha junto com essa alteração do espaço. A trilha de Colin Stetson não aparece apenas para marcar sustos. Ela acompanha a perda de estabilidade da fazenda. Um ruído, uma espera, uma informação que não chega, uma tentativa de comunicação que falha. A casa demora a responder, ou melhor, responde de um jeito que já não pertence à rotina anterior.

O humor nasce dos atritos. As alpacas, a internet ruim, a impaciência de Nathan e algumas quebras de expectativa criam alívio curto. Esse alívio não resolve o impasse. Às vezes expõe a fragilidade da família. Às vezes reduz o peso de uma cena que dependia de maior contenção. O registro irregular acompanha essa disputa entre horror rural, ficção científica, comédia desconfortável e mutação física.

O primeiro trecho se demora na instalação da casa. Há a fazenda, o trabalho de Theresa, os filhos, os animais, o vizinho Ezra, a chegada de Ward e o quintal antes da queda. Essa preparação fixa o espaço, mas também deixa partes soltas. Algumas presenças parecem cercar a propriedade sem alterar muito as decisões principais.

Quando a contaminação se espalha, a matéria do filme fica mais concreta. Frutas, flores, animais, pele, televisão, poço e luz deixam de ser acessórios. Cada elemento pode carregar uma consequência. O risco não depende de uma perseguição. Ele aparece na permanência. A família não precisa sair à noite em busca do perigo. O perigo já está no lugar onde se come, trabalha e dorme.

A adaptação atualiza Lovecraft por objetos e tarefas simples. Trabalho remoto. Internet ruim. Alpacas. Investigação da água. Esses elementos seguram o terror no cotidiano da fazenda. Nathan não perde apenas o controle emocional. Ele vê a propriedade deixar de servir ao plano que justificou a mudança.

A parte final se apoia mais em mutações e imagens explícitas. Isso dá corpo à contaminação, mas reduz a margem do mistério. O medo que vinha da água, do solo e da comunicação falha passa a dividir espaço com a expectativa da próxima alteração física. O saldo permanece positivo, com ressalvas. A fazenda, quando deixa de obedecer às suas funções básicas, oferece material mais forte que a simples escalada do choque.

“A Cor que Caiu do Espaço” termina melhor lembrado pelos elementos que o meteorito torna inutilizáveis ou suspeitos. O quintal, o poço, os animais, o computador de Theresa, a casa dos Gardner e a luz púrpura.

Filme: A Cor que Caiu do Espaço
Diretor: Richard Stanley
Ano: 2019
Gênero: Terror
Avaliação: 3/5 1 1

Amanda Silva

Amanda Silva

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