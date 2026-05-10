O filme de língua não inglesa mais visto da Netflix em 2026 até agora

Em “A Grande Inundação”, de Kim Byung-woo, An-na, vivida por Kim Da-mi, acorda com o filho Ja-in, interpretado por Kwon Eun-seong, em um prédio residencial tomado por uma inundação. A casa deixa de ser abrigo logo no começo. A água entra, os moradores procuram os andares superiores e a saída passa por escadas, corredores e pelo telhado. Park Hae-soo interpreta Hee-jo, enviado para buscar An-na. A missão dele muda o alcance do conflito. Ela não é só uma moradora tentando escapar com o filho. É uma pesquisadora de inteligência artificial, e o resgate dela tem uma prioridade negada aos demais.

A abertura tem objetivo simples. An-na precisa manter Ja-in perto, avançar pelo prédio e sobreviver ao avanço da água. Escadas cheias atrasam a fuga. Corredores ocupados estreitam o caminho. O telhado vira promessa de saída. Quando o menino se separa da mãe, o trajeto deixa de ser apenas subida. An-na passa a medir cada passo pela possibilidade de reencontrá-lo.

A fuga pelo prédio

O prédio organiza as escolhas. Subir é a única direção possível, mas subir também expõe An-na à multidão, à pressa e à perda de controle sobre Ja-in. A água muda a função dos lugares. O apartamento perde a segurança. A escada vira disputa. O corredor deixa de ser passagem livre. Um espaço de rotina passa a operar como rota de evacuação.

Kim Byung-woo mantém essa primeira parte presa a obstáculos visíveis. Quando a água entra, a permanência no apartamento deixa de ser opção. Quando os corredores enchem, a passagem custa tempo. Quando o telhado aparece, a fuga ganha uma meta provisória. An-na age porque precisa sair. Hee-jo interfere porque tem uma ordem. Ja-in muda o cálculo porque salvar a mãe sem o filho não resolve a situação.

Kim Da-mi segura An-na por ações pequenas e urgentes. A personagem procura o filho, acompanha o movimento dos moradores, aceita ajuda quando precisa e desconfia quando a informação não chega inteira. O resgate seletivo pesa porque ela não tem tempo para organizar tudo o que descobre. A água continua subindo. O prédio continua fechando caminhos.

Hee-jo complica a fuga porque ajuda e controla informação. Ele não entra no prédio como socorrista comum. Sabe algo sobre An-na, sobre o projeto de IA e sobre a razão daquela prioridade. An-na depende dele para avançar, mas não domina os motivos da missão. Essa diferença entre os dois cria atrito sem precisar de grandes declarações. Ele conduz parte do caminho. Ela precisa decidir o quanto pode segui-lo.

A virada para a IA

A entrada da inteligência artificial troca o tipo de perigo. Primeiro, a pergunta é física. Como sair do prédio. Depois, a pergunta passa a ser por que An-na precisa ser salva. A mudança dá ao longa uma identidade menos comum dentro do desastre, mas também cobra uma reorganização pesada. A fuga tinha regras fáceis de acompanhar. A segunda parte depende de informação retida, repetição de situações e explicações sobre o projeto ligado à personagem.

A IA não surge do nada. An-na é pesquisadora, e Hee-jo já chega com uma missão diferente da evacuação geral. O problema aparece na troca de eixo. Enquanto o prédio domina a ação, cada obstáculo cobra consequência imediata. Perde-se tempo. Perde-se acesso. Perde-se Ja-in de vista. Quando a missão científica assume mais espaço, a urgência passa a depender de respostas adiadas.

A repetição de situações muda a percepção do tempo. Detalhes como o adesivo no rosto de An-na, a camiseta com número variável e o casaco apontam para uma fuga que não deve ser lida só como uma sequência direta. Esses sinais ajudam a separar o longa de um desastre comum. Também tornam a segunda metade mais carregada de explicação. A ação continua, mas a pressão deixa de vir apenas da água e passa a vir da lógica que tenta justificar por que aquela mulher importa tanto.

Resgate seletivo

O ponto mais útil de “A Grande Inundação” está na diferença entre evacuar um prédio e buscar uma pessoa. Hee-jo não aparece para salvar todos. Ele aparece para tirar An-na dali. Enquanto moradores sobem, se comprimem nas escadas e procuram uma chance de sobreviver, a pesquisadora passa a ter outro valor porque está ligada a um projeto de IA.

Esse desequilíbrio cria um conflito prático. O helicóptero, o telhado e a missão não pertencem a todos do mesmo modo. An-na precisa atravessar o prédio com esse peso, mas o filho impede que a prioridade científica substitua a urgência familiar. Para ela, o resgate só tem sentido se Ja-in continuar ao alcance.

A passagem para a ficção científica divide o rendimento do longa. A primeira parte tem caminho, limite e consequência. A segunda quer ampliar a escala, mas perde parte da pressão imediata que vinha do prédio inundado. Kim Da-mi mantém a personagem ligada ao que ainda importa no meio da explicação. Procurar Ja-in, desconfiar de Hee-jo, seguir até o alto, lidar com uma missão que não pediu. A nota fica no meio desse balanço. Há uma engrenagem dramática clara, uma protagonista firme e uma virada que diferencia o desastre, mas a explicação científica nem sempre acompanha a força da água entrando pelas áreas comuns. No fim, o que permanece é An-na avançando por um corredor com menos saída.