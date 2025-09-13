7 novidades imperdíveis no Prime Video

Os cinéfilos já viveram diversos momentos. A era das videolocadoras: quando era preciso esperar alguns meses para assistir as novidades que saíam dos cinemas; dos torrents e da pirataria: em que era necessário habilidades de hacker para encontrar nos cantos mais profundos da internet filmes que sequer haviam sido lançados ainda; e a era dos streamings: a atual, em que as novidades cinematográficas nos bombardeiam diariamente. Apesar de algumas desvantagens, essa nova era tem muitas qualidades: uma delas é o fato de termos filmes feitos em diversos países sendo espalhados democraticamente para o público. Apesar do idioma inglês ainda dominar o mercado, há muitas produções mundo afora disponíveis para consumo.

O mercado do streaming democratizou o entretenimento, tornando tanto a produção quanto o consumo do cinema mais acessível. Mas é preciso lembrar do quanto ele é competitivo: ganha a plataforma que tem mais títulos no catálogo. E não só isso, é preciso ter novidades diárias para continuar prendendo a atenção das pessoas. Qualidade se tornou secundário. É importante para alguns espectadores, mas a grande maioria está em busca de novidades. Por isso, as gigantes do streaming precisam entregar conteúdo novo o tempo inteiro.

O Prime Video, uma das maiores empresas do momento, não fica para trás de nenhuma concorrente e bombardeou os assinantes nessa semana com novidades. Ontem mesmo fizemos uma lista de estreias, mas hoje resolvemos publicar uma nova com mais títulos novos aterrissando na plataforma. Venha conferir com a gente e eleger o que vai ocupar seu fim de semana!

A Casa do Engano (2024), Jeff Calentano Divulgação / Lionsgate Uma professora de literatura vive entre as exigências acadêmicas e os dilemas íntimos que tenta manter escondidos. Durante uma aula, ao ouvir a leitura de um ensaio, ela percebe nas palavras dos alunos ecos de questões que também a assombram. Ao deixar a sala, é acompanhada por um estudante curioso, que insiste em atravessar a barreira entre o espaço profissional e a vida pessoal. Ele a questiona sobre suas origens, revelando uma inquietação que vai além da simples curiosidade. Entre respostas evasivas e lembranças familiares, ela admite carregar uma identidade dividida, fruto de raízes britânicas e americanas, algo que compartilha com sua melhor amiga. Casada com um homem igualmente marcado por essa dualidade, a professora se vê pressionada a confrontar aquilo que tanto evitava: a dificuldade de pertencer a um único lugar, a um único papel, enquanto as fronteiras entre trabalho, amizade e casamento começam a se confundir, tornando cada relação um espelho de segredos ainda não ditos.

Pesadelos Reais (2023), Matías Moltrasio Divulgação / BD Films Após o brutal assassinato de seu avô, uma jovem decide se refugiar com o marido na antiga cabana da família, perdida em meio a uma floresta que guarda as memórias de sua infância. O que deveria ser um retiro para aliviar a dor logo se transforma em uma espiral de estranhezas: o luto começa a se misturar com visões que desafiam a lógica, os sonhos assumem contornos tão vívidos que invadem a vigília e a fronteira entre realidade e delírio se dissolve. Entre corredores que parecem mudar de forma, presenças invisíveis que rondam o silêncio da noite e lembranças que retornam distorcidas, a jovem percebe que não está apenas revivendo fantasmas do passado, está presa em uma experiência onde o inconsciente dita as regras. A cada noite, o perigo cresce, e a sensação de que o terror que a assombra pode ser mais real do que imaginava a conduz para uma revelação capaz de transformar sua própria identidade.

Em Nome da Honra (2022), Rashid Hami Divulgação / Mizar Films Um jovem policial de origem argelina ingressa em uma prestigiada escola militar francesa em busca de reconhecimento e pertencimento, mas sua trajetória é brutalmente interrompida quando morre durante um violento ritual de iniciação. O caso, inicialmente tratado como acidente, desperta a indignação de seu irmão, que passa a lutar incansavelmente para expor a responsabilidade da instituição. Entre versões contraditórias, silêncio cúmplice e um sistema que protege sua própria honra acima da verdade, ele se vê diante de uma batalha desigual contra o exército e a justiça francesa. Sua busca o leva a confrontar não apenas os abusos de poder, mas também o preconceito e o racismo enraizados nas estruturas que deveriam garantir a igualdade. À medida que tenta reconstruir os últimos passos do irmão, o jovem descobre que a linha entre disciplina e crueldade pode ser tênue e que a verdade tem um preço alto quando ameaça manchar a imagem de uma instituição de prestígio.

Vingança e Traição (2019), Vladimir Koyfman Divulgação / Domino Film Feodor, um renomado colecionador de arte, conhece Iliana durante a inauguração de uma exposição e, diante de uma pintura enigmática chamada “O Sorriso da Polyanitsa”, sente que aquela conversa casual sela um destino compartilhado. O tempo passa, o casamento se desgasta, e a paixão inicial se dilui em silêncio e rotina. Um dia, Iliana rompe essa monotonia ao confessar ter presenciado estranhos acontecimentos ligados à morte de seu ex-marido, revelação que desperta em Feodor tanto desconfiança quanto fascínio. Sua curiosidade cresce quando o comportamento da esposa começa a mudar de maneira imprevisível, como se ela escondesse um plano oculto. Mais inquietante ainda é a possibilidade de que ela saiba dos inúmeros casos extraconjugais de Feodor, inclusive com uma amiga próxima do casal. Um jantar aparentemente trivial entre quatro pessoas transforma-se em uma trama de suspeitas, manipulações e segredos revelados, sob o olhar invisível de câmeras escondidas que registram cada gesto e cada palavra, como se um jogo de poder e vingança estivesse prestes a explodir.

O Caminho para a Verdade (2017), Scooter Corkle Divulgação / Savath Pictures Em uma pequena cidade isolada entre montanhas, a família de um homem condenado por assassinato ainda carrega o peso de um sobrenome marcado pelo crime. Um ano após a tragédia, um novo corpo é encontrado em um parque de trailers, e todas as suspeitas recaem sobre Brandon, filho do preso. O jovem desaparece repentinamente, reforçando as desconfianças da comunidade. Determinada a provar a inocência do irmão, Alison, sua irmã obstinada, decide iniciar uma investigação própria, enfrentando tanto a desconfiança das autoridades quanto o silêncio hostil dos vizinhos. À medida que segue pistas e se aproxima da verdade, outros crimes começam a ocorrer, e a linha que separa vítimas e culpados torna-se cada vez mais tênue. Logo, ela mesma passa a ser vista como suspeita, envolvida em uma teia de segredos e ressentimentos que atravessam gerações. Para sobreviver, Alison precisa descobrir quem realmente está por trás das mortes antes que seja tarde demais.

A Virada Errada (2015), Petri Kotwica Petri Kotwica / Nordisk Film Um casal atravessa uma estrada escura em alta velocidade, tentando chegar ao hospital quando a mulher entra em trabalho de parto prematuro. No caminho, o carro atinge algo, mas o marido garante que não viu nada. Instantes depois, eles chegam ao hospital, onde o bebê nasce saudável. Durante a internação, a nova mãe conhece uma mulher que acompanha o marido em coma, vítima de um atropelamento por fuga. As duas criam laços de amizade, e a primeira, movida pela culpa, se esforça para apoiar a outra, mesmo sem revelar o segredo que carrega. A cada encontro, a pressão de esconder a verdade cresce, e a proximidade torna impossível escapar do peso do acidente. Quando o véu de silêncio começa a se rasgar, resta apenas a questão: será possível encontrar perdão quando a confiança se constrói sobre uma mentira e a amizade nasce de uma tragédia ainda sem justiça?