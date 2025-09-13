7 novidades imperdíveis no Prime Video

Os cinéfilos já viveram diversos momentos. A era das videolocadoras: quando era preciso esperar alguns meses para assistir as novidades que saíam dos cinemas; dos torrents e da pirataria: em que era necessário habilidades de hacker para encontrar nos cantos mais profundos da internet filmes que sequer haviam sido lançados ainda; e a era dos streamings: a atual, em que as novidades cinematográficas nos bombardeiam diariamente. Apesar de algumas desvantagens, essa nova era tem muitas qualidades: uma delas é o fato de termos filmes feitos em diversos países sendo espalhados democraticamente para o público. Apesar do idioma inglês ainda dominar o mercado, há muitas produções mundo afora disponíveis para consumo.
O mercado do streaming democratizou o entretenimento, tornando tanto a produção quanto o consumo do cinema mais acessível. Mas é preciso lembrar do quanto ele é competitivo: ganha a plataforma que tem mais títulos no catálogo. E não só isso, é preciso ter novidades diárias para continuar prendendo a atenção das pessoas. Qualidade se tornou secundário. É importante para alguns espectadores, mas a grande maioria está em busca de novidades. Por isso, as gigantes do streaming precisam entregar conteúdo novo o tempo inteiro.
O Prime Video, uma das maiores empresas do momento, não fica para trás de nenhuma concorrente e bombardeou os assinantes nessa semana com novidades. Ontem mesmo fizemos uma lista de estreias, mas hoje resolvemos publicar uma nova com mais títulos novos aterrissando na plataforma. Venha conferir com a gente e eleger o que vai ocupar seu fim de semana!
Uma professora de literatura vive entre as exigências acadêmicas e os dilemas íntimos que tenta manter escondidos. Durante uma aula, ao ouvir a leitura de um ensaio, ela percebe nas palavras dos alunos ecos de questões que também a assombram. Ao deixar a sala, é acompanhada por um estudante curioso, que insiste em atravessar a barreira entre o espaço profissional e a vida pessoal. Ele a questiona sobre suas origens, revelando uma inquietação que vai além da simples curiosidade. Entre respostas evasivas e lembranças familiares, ela admite carregar uma identidade dividida, fruto de raízes britânicas e americanas, algo que compartilha com sua melhor amiga. Casada com um homem igualmente marcado por essa dualidade, a professora se vê pressionada a confrontar aquilo que tanto evitava: a dificuldade de pertencer a um único lugar, a um único papel, enquanto as fronteiras entre trabalho, amizade e casamento começam a se confundir, tornando cada relação um espelho de segredos ainda não ditos.
Após o brutal assassinato de seu avô, uma jovem decide se refugiar com o marido na antiga cabana da família, perdida em meio a uma floresta que guarda as memórias de sua infância. O que deveria ser um retiro para aliviar a dor logo se transforma em uma espiral de estranhezas: o luto começa a se misturar com visões que desafiam a lógica, os sonhos assumem contornos tão vívidos que invadem a vigília e a fronteira entre realidade e delírio se dissolve. Entre corredores que parecem mudar de forma, presenças invisíveis que rondam o silêncio da noite e lembranças que retornam distorcidas, a jovem percebe que não está apenas revivendo fantasmas do passado, está presa em uma experiência onde o inconsciente dita as regras. A cada noite, o perigo cresce, e a sensação de que o terror que a assombra pode ser mais real do que imaginava a conduz para uma revelação capaz de transformar sua própria identidade.
Um jovem policial de origem argelina ingressa em uma prestigiada escola militar francesa em busca de reconhecimento e pertencimento, mas sua trajetória é brutalmente interrompida quando morre durante um violento ritual de iniciação. O caso, inicialmente tratado como acidente, desperta a indignação de seu irmão, que passa a lutar incansavelmente para expor a responsabilidade da instituição. Entre versões contraditórias, silêncio cúmplice e um sistema que protege sua própria honra acima da verdade, ele se vê diante de uma batalha desigual contra o exército e a justiça francesa. Sua busca o leva a confrontar não apenas os abusos de poder, mas também o preconceito e o racismo enraizados nas estruturas que deveriam garantir a igualdade. À medida que tenta reconstruir os últimos passos do irmão, o jovem descobre que a linha entre disciplina e crueldade pode ser tênue e que a verdade tem um preço alto quando ameaça manchar a imagem de uma instituição de prestígio.
Feodor, um renomado colecionador de arte, conhece Iliana durante a inauguração de uma exposição e, diante de uma pintura enigmática chamada “O Sorriso da Polyanitsa”, sente que aquela conversa casual sela um destino compartilhado. O tempo passa, o casamento se desgasta, e a paixão inicial se dilui em silêncio e rotina. Um dia, Iliana rompe essa monotonia ao confessar ter presenciado estranhos acontecimentos ligados à morte de seu ex-marido, revelação que desperta em Feodor tanto desconfiança quanto fascínio. Sua curiosidade cresce quando o comportamento da esposa começa a mudar de maneira imprevisível, como se ela escondesse um plano oculto. Mais inquietante ainda é a possibilidade de que ela saiba dos inúmeros casos extraconjugais de Feodor, inclusive com uma amiga próxima do casal. Um jantar aparentemente trivial entre quatro pessoas transforma-se em uma trama de suspeitas, manipulações e segredos revelados, sob o olhar invisível de câmeras escondidas que registram cada gesto e cada palavra, como se um jogo de poder e vingança estivesse prestes a explodir.
Em uma pequena cidade isolada entre montanhas, a família de um homem condenado por assassinato ainda carrega o peso de um sobrenome marcado pelo crime. Um ano após a tragédia, um novo corpo é encontrado em um parque de trailers, e todas as suspeitas recaem sobre Brandon, filho do preso. O jovem desaparece repentinamente, reforçando as desconfianças da comunidade. Determinada a provar a inocência do irmão, Alison, sua irmã obstinada, decide iniciar uma investigação própria, enfrentando tanto a desconfiança das autoridades quanto o silêncio hostil dos vizinhos. À medida que segue pistas e se aproxima da verdade, outros crimes começam a ocorrer, e a linha que separa vítimas e culpados torna-se cada vez mais tênue. Logo, ela mesma passa a ser vista como suspeita, envolvida em uma teia de segredos e ressentimentos que atravessam gerações. Para sobreviver, Alison precisa descobrir quem realmente está por trás das mortes antes que seja tarde demais.
Um casal atravessa uma estrada escura em alta velocidade, tentando chegar ao hospital quando a mulher entra em trabalho de parto prematuro. No caminho, o carro atinge algo, mas o marido garante que não viu nada. Instantes depois, eles chegam ao hospital, onde o bebê nasce saudável. Durante a internação, a nova mãe conhece uma mulher que acompanha o marido em coma, vítima de um atropelamento por fuga. As duas criam laços de amizade, e a primeira, movida pela culpa, se esforça para apoiar a outra, mesmo sem revelar o segredo que carrega. A cada encontro, a pressão de esconder a verdade cresce, e a proximidade torna impossível escapar do peso do acidente. Quando o véu de silêncio começa a se rasgar, resta apenas a questão: será possível encontrar perdão quando a confiança se constrói sobre uma mentira e a amizade nasce de uma tragédia ainda sem justiça?
Um grupo de estudantes soviético-estonianos parte para uma expedição nas montanhas geladas da Sibéria, em meio ao clima hostil da era soviética. Entre eles está Olle, líder impopular e rígido, cuja relação com os colegas se desgasta cada vez mais até culminar em seu misterioso desaparecimento no último dia da viagem. Sem liderança clara, os jovens seguem sob a condução de Eero, seu rival, mais aventureiro e de espírito livre, que decide levar o grupo até uma aldeia buriate em busca de ajuda. O que deveria ser um simples pedido de socorro transforma-se em uma sucessão de eventos estranhos, quase sobrenaturais, que parecem ter ligação direta com o desaparecido Olle. Cercados por um ambiente hostil e desconhecido, imersos em tradições que não compreendem e em situações que desafiam a razão, os jovens percebem que estão diante de um enigma que vai muito além de uma simples caminhada interrompida: trata-se de uma experiência de medo, tensão e sobrevivência, na qual cada escolha pode ser fatal.