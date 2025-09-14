3 filmes vencedores do Oscar no Prime Video que pouca gente se recorda

Muitos filmes conquistam o Oscar, brilham nas manchetes, emocionam plateias e depois parece desaparecer na névoa da memória coletiva. A velocidade com que novas produções surgem, associada à avalanche de lançamentos em streaming, faz até com que vencedores do Oscar sejam relegados a um esquecimento curioso. Resgatar essas obras é também resgatar um pedaço da história recente do cinema.
A Revista Bula encontrou no Prime Video filmes que dão ao público a oportunidade de redescobrir filmes que, para além da consagração da Academia, carregam histórias intensas e humanas. Filmes que falam sobre resistência, identidade, justiça e reconciliação. Temas que não envelhecem, ainda que a maioria dos espectadores tenham memória breve. Assistí-los é perceber como o tempo pode até apagar a comoção coletiva, mas não enfraquecer a força dessas narrativas.
Uma jovem de 17 anos é a única ouvinte em uma família surda que vive da pesca em uma pequena cidade costeira. Desde criança, ela se acostumou a ser intérprete entre seus pais e o mundo exterior, mas essa responsabilidade se torna um peso quando descobre sua paixão pela música e a possibilidade de ingressar em uma escola de artes. Dividida entre o desejo de seguir o próprio caminho e a obrigação de permanecer ao lado da família, a protagonista vive o dilema universal entre pertencimento e liberdade. No encontro com um professor exigente e um primeiro amor tímido, ela aprende que seguir sua vocação não significa abandonar aqueles que ama, mas encontrar um equilíbrio entre o silêncio da família e a música que pulsa em seu coração.
Um baterista de heavy metal descobre que sua audição está desaparecendo de forma irreversível. A perda súbita ameaça não apenas sua carreira, mas sua identidade, construída em torno da música e do barulho intenso dos palcos. Na tentativa de preservar o que resta de si, ele se une a uma comunidade de surdos, onde aprende a conviver com o silêncio e confrontar suas próprias fragilidades. O enredo acompanha sua luta contra a negação, sua resistência em aceitar a transformação e a dolorosa adaptação a um novo modo de existir. No silêncio que antes parecia vazio, ele encontra uma forma de escuta diferente, mais profunda, revelando que a música pode estar presente até quando o som desaparece.
Um respeitado médico é acusado injustamente de assassinar a própria esposa. Condenado por um crime que não cometeu, ele consegue escapar durante um transporte de prisioneiros após um acidente espetacular. Perseguido por um agente federal implacável, o homem passa a viver em constante fuga, enquanto busca provar sua inocência e descobrir quem foi o verdadeiro responsável pelo crime. Sua jornada é marcada por disfarces, perseguições e uma investigação paralela que revela uma conspiração muito maior do que ele poderia imaginar. Entre a urgência de escapar e a necessidade de justiça, o fugitivo descobre que a verdade pode ser tão perigosa quanto a mentira.