3 filmes vencedores do Oscar no Prime Video que pouca gente se recorda

Muitos filmes conquistam o Oscar, brilham nas manchetes, emocionam plateias e depois parece desaparecer na névoa da memória coletiva. A velocidade com que novas produções surgem, associada à avalanche de lançamentos em streaming, faz até com que vencedores do Oscar sejam relegados a um esquecimento curioso. Resgatar essas obras é também resgatar um pedaço da história recente do cinema.

A Revista Bula encontrou no Prime Video filmes que dão ao público a oportunidade de redescobrir filmes que, para além da consagração da Academia, carregam histórias intensas e humanas. Filmes que falam sobre resistência, identidade, justiça e reconciliação. Temas que não envelhecem, ainda que a maioria dos espectadores tenham memória breve. Assistí-los é perceber como o tempo pode até apagar a comoção coletiva, mas não enfraquecer a força dessas narrativas.

No Ritmo do Coração (2021), Sian Heder Divulgação / Apple TV+ Uma jovem de 17 anos é a única ouvinte em uma família surda que vive da pesca em uma pequena cidade costeira. Desde criança, ela se acostumou a ser intérprete entre seus pais e o mundo exterior, mas essa responsabilidade se torna um peso quando descobre sua paixão pela música e a possibilidade de ingressar em uma escola de artes. Dividida entre o desejo de seguir o próprio caminho e a obrigação de permanecer ao lado da família, a protagonista vive o dilema universal entre pertencimento e liberdade. No encontro com um professor exigente e um primeiro amor tímido, ela aprende que seguir sua vocação não significa abandonar aqueles que ama, mas encontrar um equilíbrio entre o silêncio da família e a música que pulsa em seu coração.

O Som do Silêncio (2019), Darius Marder Divulgação / Ward Four Um baterista de heavy metal descobre que sua audição está desaparecendo de forma irreversível. A perda súbita ameaça não apenas sua carreira, mas sua identidade, construída em torno da música e do barulho intenso dos palcos. Na tentativa de preservar o que resta de si, ele se une a uma comunidade de surdos, onde aprende a conviver com o silêncio e confrontar suas próprias fragilidades. O enredo acompanha sua luta contra a negação, sua resistência em aceitar a transformação e a dolorosa adaptação a um novo modo de existir. No silêncio que antes parecia vazio, ele encontra uma forma de escuta diferente, mais profunda, revelando que a música pode estar presente até quando o som desaparece.