4 filmes na Netflix que refletem filosofias de Nietzsche e você precisa assistir

O cinema, quando se propõe a explorar as profundezas da psique humana, frequentemente dialoga com conceitos filosóficos que desafiam a percepção de nós mesmos e do mundo. Nietzsche, com sua crítica às normas sociais, à moralidade convencional e à busca incessante pelo sentido da existência, oferece um referencial rico para interpretar narrativas que questionam a realidade, a identidade e os valores que seguimos. Filmes contemporâneos na Netflix, longe de serem meros entretenimentos, podem ser lidos como exercícios de filosofia prática, onde personagens confrontam limites, sofrem crises existenciais e se lançam em jornadas de autotranscendência, lembrando o imperativo nietzscheano de criar novos valores e afirmar a vida mesmo diante do absurdo.

O que une as obras selecionadas não é apenas a excelência cinematográfica, mas a capacidade de provocar reflexão profunda sobre a condição humana. Elas mostram personagens que se debatem entre o desejo de controle e a impotência diante de circunstâncias externas, entre a frustração com regras impostas e a tentativa de se reinventar. O impacto não é superficial; o espectador é levado a encarar medos, culpas e conflitos éticos, refletindo sobre suas próprias escolhas e valores. Assim, a experiência cinematográfica se aproxima de um laboratório filosófico, onde Nietzsche seria convidado a observar, analisar e, possivelmente, aprovar a coragem narrativa.

Assistir a esses filmes é, portanto, mais do que uma atividade de lazer: é uma imersão em dilemas existenciais, uma confrontação com o niilismo e uma exploração do potencial humano para a criação de significado. O espectador se torna cúmplice da transformação dos protagonistas, observando-os questionar dogmas, desafiar limites e buscar autenticidade em mundos que frequentemente negam sentido ou justiça. Em tempos de reflexão sobre identidade, moralidade e propósito, esses títulos oferecem uma oportunidade rara: vivenciar, mesmo que indiretamente, o espírito nietzscheano de autotranscendência e afirmação da vida.

O Milagre (2022), Sebastián Lelio Christopher Barr / Netflix Na Irlanda do século 19, uma enfermeira inglesa é enviada a uma aldeia remota para investigar o caso de uma menina que afirma não se alimentar há meses, sustentando-se apenas de um suposto “maná do céu”. Enquanto observa a jovem e interage com sua família profundamente religiosa, a enfermeira questiona limites entre fé, superstição e ciência. Ao confrontar as tradições da comunidade e as próprias convicções, ela se vê diante de dilemas éticos e morais, refletindo sobre autonomia, verdade e responsabilidade. A narrativa explora o conflito entre dogma e pensamento crítico, mostrando que o encontro com o inexplicável pode exigir coragem para criar novos significados e desafiar valores estabelecidos.

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Divulgação / Netflix Uma professora de meia-idade em férias observa uma jovem mãe e sua filha em uma praia isolada, despertando lembranças de sua própria experiência materna e conflitos internos reprimidos. Ao confrontar sentimentos de frustração, culpa e desejo de autonomia, ela passa a questionar normas sociais e papéis impostos, explorando os limites entre instinto, moralidade e identidade pessoal. A narrativa acompanha sua jornada de autoconfronto e reflexão sobre escolhas, liberdade e responsabilidade, evidenciando a necessidade de criar novos valores diante das imposições externas, tema profundamente alinhado ao pensamento de Nietzsche.

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Divulgação / NetflixDivulgação / Netflix Durante uma viagem com seu namorado à casa dos pais dele, uma jovem mulher começa a questionar a própria identidade e a realidade ao seu redor. O percurso transforma-se em um labirinto psicológico, onde memórias, reflexões e alucinações se misturam, tornando impossível distinguir fantasia e verdade. A protagonista confronta medos existenciais e dilemas internos, forçando-se a analisar suas crenças, relacionamentos e sentido da vida. O filme apresenta uma exploração intensa do niilismo e da fragilidade da identidade, convidando o espectador a refletir sobre a necessidade de afirmar sua própria existência diante da incerteza e da transitoriedade da vida.