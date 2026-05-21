Benicio Del Toro e Josh Hutcherson vivem história real de um dos criminosos mais famosos do mundo, no Prime Video

“Escobar: O Paraíso Perdido” começa com a promessa de uma vida simples. Nick Brady, personagem de Josh Hutcherson, deixa o Canadá ao lado do irmão Dylan, interpretado por Brady Corbet, para viver perto das praias colombianas, vender pranchas e aproveitar uma rotina distante das cobranças que ficaram para trás. A mudança parece saída de um cartão-postal turístico. Sol forte, mar aberto, festas locais e uma sensação de liberdade que seduz qualquer estrangeiro cansado de inverno e aluguel caro. A tranquilidade dura pouco quando Nick conhece María, vivida por Claudia Traisac.

O relacionamento cresce depressa. María apresenta o rapaz à família, leva Nick para almoços em propriedades afastadas da cidade e o inclui em encontros familiares que misturam música, comida e homens armados circulando sem muita discrição. O detalhe que muda tudo é quando Nick descobre que o tio da garota é Pablo Escobar, interpretado por Benicio Del Toro. O filme não faz suspense em torno disso porque a tensão verdadeira surge depois da apresentação. Escobar olha para Nick com simpatia, faz perguntas sobre o Canadá e oferece ajuda financeira ao casal. O problema é que favores dentro daquele ambiente nunca chegam desacompanhados de cobrança.

Um homem comum

Benicio Del Toro constrói um Pablo Escobar inquietante justamente pela calma. Ele raramente levanta a voz. Conversa devagar, sorri para crianças, abraça parentes e distribui presentes durante os encontros familiares. Poucos minutos depois, ordena mortes ou manda homens armados resolverem pendências em estradas afastadas. O contraste funciona porque Andrea Di Stefano filma Escobar quase sempre cercado por pessoas comuns. Não existe uma entrada triunfal exagerada. O traficante surge em mesas de jantar, campos de futebol improvisados e corredores de fazendas onde empregados evitam contato visual prolongado.

Nick demora para perceber que aquela hospitalidade é um contrato silencioso. Quanto mais tempo passa perto da família, menor fica a possibilidade de sair sem despertar desconfiança. Escobar oferece dinheiro, carros e proteção para o casal. María parece acostumada com aquele universo desde criança. Ela sabe quando ficar calada, quando mudar de assunto e quando simplesmente fingir que certas conversas nunca aconteceram. Nick ainda tenta agir como alguém de fora. O problema é que o personagem já atravessou a porta errada há muito tempo.

Um país que faz parte da história

Andrea Di Stefano mostra a Colômbia do filme sem transformar tudo em cenário turístico nem em campo de guerra permanente. Há praias cheias, comerciantes trabalhando, crianças brincando na rua e turistas circulando normalmente. Ao mesmo tempo, homens ligados ao cartel vigiam estradas, controlam propriedades e acompanham qualquer visitante desconhecido. Essa convivência entre rotina e violência deixa o suspense mais desconfortável porque ninguém parece particularmente surpreso com o perigo ao redor.

Cada vez mais envolvido

Escobar decide usar Nick em tarefas cada vez mais arriscadas. Primeiro aparecem pequenos favores. Depois surgem viagens suspeitas, encontros em locais afastados e entregas cercadas de segredo. Nick aceita porque acredita que proteger María depende da confiança do traficante. Josh Hutcherson trabalha bem essa fragilidade do personagem. Ele nunca parece um criminoso experiente. Em várias cenas, Nick transmite a sensação de alguém que percebe tarde demais o tamanho da armadilha onde entrou.

Existe uma sequência especialmente eficiente envolvendo dinheiro escondido em áreas afastadas da floresta colombiana. Andrea Di Stefano alonga o silêncio, desacelera o ritmo e deixa a tensão crescer dentro de caminhonetes, barcos e estradas de terra quase vazias. Ninguém precisa fazer discursos ameaçadores porque o risco aparece no comportamento dos personagens. Um guarda segura a arma por mais tempo que o necessário. Um motorista olha duas vezes pelo retrovisor. Um telefonema termina cedo demais.

Escolhas técnicas

Claudia Traisac também ajuda o filme a escapar do romance simplificado. María não surge apenas como vítima inocente nem como cúmplice fria dos crimes do tio. A personagem vive presa entre afeto familiar e medo permanente. Em alguns momentos, parece acreditar que Nick conseguirá escapar daquela estrutura. Em outros, demonstra saber que ninguém sai ileso depois de entrar na órbita de Escobar. Essa dúvida deixa a relação mais humana e menos novelesca.

Andrea Di Stefano prefere acompanhar o desgaste emocional de Nick em vez de transformar “Escobar: O Paraíso Perdido” numa biografia tradicional sobre Pablo Escobar. O traficante aparece sempre através do efeito que provoca nas pessoas ao redor. Um funcionário muda de postura quando o patrão entra na sala. Familiares interrompem conversas. Guardas fecham acessos sem explicação. O medo circula antes mesmo de Escobar surgir em cena.

Benicio Del Toro domina o filme sem precisar ocupar cada minuto da tela. Quando aparece, altera o ambiente inteiro. O ator evita caricaturas espalhafatosas e trabalha o personagem com um cansaço estranho, quase doméstico. Escobar surge cercado de luxo, propriedades enormes e homens leais, mas também parece viver desconfiando de todos ao redor. Até os momentos familiares carregam uma sensação de vigilância constante.

“Escobar: O Paraíso Perdido” funciona melhor quando abandona a ideia de grande épico criminal e observa pessoas comuns tentando sobreviver perto de alguém poderoso demais. Nick queria apenas viver perto do mar e namorar uma garota colombiana. Acaba transportando dinheiro, escondendo informações e atravessando estradas vazias sabendo que qualquer erro pode custar sua vida antes do amanhecer.