Faroeste com Matthew McConaughey, Mahershala Ali e Gugu Mbatha-Raw: o filme que você ainda não viu no Prime Video

“Um Estado de Liberdade” começa longe dos discursos militares. Gary Ross abre o filme acompanhando homens cansados carregando corpos, enterrando soldados e tentando sobreviver em campos destruídos pela Guerra Civil Americana. Newton Knight (Matthew McConaughey) trabalha como enfermeiro improvisado do exército confederado, mas já demonstra irritação ao perceber quem realmente está pagando pela guerra. Agricultores pobres seguem morrendo na linha de frente enquanto filhos de grandes fazendeiros permanecem protegidos em casa graças a privilégios políticos e econômicos.

Quando um jovem soldado é morto diante dele, Newton abandona o batalhão e retorna ao condado de Jones, no Mississippi. A situação ali é ainda pior. Oficiais confederados invadem propriedades, recolhem animais, confiscam colheitas e deixam famílias sem comida. Mulheres escondem sacas de milho debaixo do assoalho enquanto crianças observam homens armados levarem tudo embora. Gary Ross trabalha esses momentos sem transformar a pobreza em espetáculo. O desespero aparece nos detalhes pequenos. Um celeiro vazio vale mais que qualquer discurso inflamado.

Newton passa a ajudar agricultores escondidos nos pântanos da região. Aos poucos, desertores, trabalhadores rurais e escravizados fugitivos começam a ocupar o mesmo espaço. O grupo cresce porque todos compartilham o mesmo problema. A guerra beneficia proprietários ricos e destrói quem vive da terra. O filme acerta ao mostrar que a rebelião não nasce de patriotismo. Ela surge da fome.

Os pântanos viram refúgio

Entre os homens que se aproximam de Newton está Moses Washington, interpretado por Mahershala Ali. Moses é um ex-escravizado que conhece os pântanos melhor que qualquer soldado da Confederação. Ele ajuda o grupo a criar esconderijos, organizar ataques e recuperar comida roubada pelo exército. O ambiente vira uma espécie de fortaleza improvisada. Lama, mosquitos e rios estreitos substituem quartéis e trincheiras.

Gary Ross filma essas sequências de maneira seca. Não há interesse em transformar Newton num herói impecável montado em cavalo branco. Muitas vezes ele parece apenas um homem exausto tentando impedir que pessoas próximas morram de fome. O grupo sofre com falta de munição, comida escassa e medo constante de emboscadas. Cada ataque contra soldados confederados aumenta o risco para moradores que continuam vivendo no condado.

Rachel (Gugu Mbatha Raw) surge nesse contexto carregando uma tensão ainda maior. Ex-escravizada, ela ajuda Newton transportando informações, escondendo fugitivos e oferecendo abrigo para famílias perseguidas. O relacionamento entre os dois cresce lentamente e passa a desafiar leis raciais do sul americano. Gary Ross não transforma isso numa história romântica convencional. Rachel sabe que qualquer passo errado pode colocá-la diante de homens armados, tribunais racistas ou grupos violentos interessados em restaurar a velha ordem.

Há uma cena particularmente forte em que soldados invadem casas procurando desertores enquanto moradores tentam esconder crianças e alimentos. O diretor alonga a espera dentro desses ambientes apertados, mantendo portas fechadas e personagens em silêncio absoluto. A tensão funciona porque todos sabem que basta um vizinho falar demais para alguém desaparecer antes do amanhecer.

A rebelião ganha território

O grupo liderado por Newton cresce até desafiar abertamente a Confederação dentro do condado de Jones. Agricultores armados passam a atacar carregamentos militares e expulsar autoridades locais da região. Em determinado momento, Newton declara que aquele território não seguirá mais as ordens confederadas. A ideia parece absurda até para alguns aliados. Um bando de trabalhadores pobres tentando criar um estado livre dentro do Mississippi soa quase suicida.

Gary Ross trabalha bem essa contradição. Os personagens comemoram pequenas vitórias, mas continuam cercados por soldados, políticos locais e proprietários determinados a recuperar poder. O filme ganha força porque nunca existe sensação de segurança. Quando um problema desaparece, outro surge logo adiante. Um ataque bem-sucedido garante comida por alguns dias, mas também atrai patrulhas maiores para a região.

Matthew McConaughey segura o longa sem exageros. Seu Newton Knight fala pouco, observa muito e demonstra cansaço permanente. Ele parece alguém que perdeu a paciência com autoridades e descobriu tarde demais que desobedecer custa caro. Gugu Mbatha Raw oferece firmeza impressionante a Rachel. Mesmo nos momentos mais silenciosos, a atriz transmite atenção constante ao perigo ao redor. Mahershala Ali entrega presença forte a Moses Washington, principalmente nas cenas em que o personagem percebe que liberdade sem proteção legal continua sendo uma promessa frágil.

A guerra continua depois

O trecho mais interessante de “Um Estado de Liberdade” aparece quando a Guerra Civil termina oficialmente. Gary Ross mostra que a violência racial permanece viva mesmo após a derrota da Confederação. Newton tenta construir uma comunidade interracial no condado de Jones, defendendo direitos políticos para pessoas negras e agricultores pobres. O problema é que antigos proprietários continuam influentes dentro dos tribunais, das eleições e das forças policiais locais.

O Ku Klux Klan passa a circular pela região espalhando terror durante a noite. Casas são atacadas, famílias sofrem ameaças e homens negros perdem qualquer sensação de segurança. O filme deixa claro que o fim da guerra não trouxe igualdade automática para ninguém. Rachel e Newton continuam vivendo sob vigilância constante enquanto tentam criar filhos dentro de uma sociedade determinada a puni-los.

Gary Ross também conecta essa história ao futuro ao mostrar descendentes da família Knight enfrentando leis raciais décadas depois. O passado permanece vivo dentro de tribunais e registros oficiais. Um sobrenome continua sendo suficiente para destruir casamentos, limitar direitos e alimentar preconceitos antigos.

“Um Estado de Liberdade” abandona o espetáculo militar e observa pessoas comuns tentando sobreviver num país dividido por violência, racismo e interesses econômicos. Gary Ross mantém a câmera próxima de cozinhas vazias, plantações destruídas, casas escondidas no meio do pântano e reuniões improvisadas em que agricultores decidem quem ainda pode ser confiável. Enquanto políticos discutem bandeiras e territórios, famílias inteiras seguem tentando apenas atravessar mais uma noite sem perder comida, terra ou liberdade.