5 filmes de grandes diretores para assistir na Netflix

O cinema autoral é um convite para sempre enxergar além da superfície da imagem. Quando grandes diretores se debruçam sobre histórias, o resultado vira uma experiência intelectual e estética. Seus filmes não servem para apenas conduzir o espectador através de uma trama bem amarrada. Há interpretações, fendas. Há o desconforto. Nessa lista, a Revista Bula selecionou obras na Netflix que exploram a profundidade do conteúdo, mostrando que o cinema pode ser um espaço de reinvenção constante.
Acompanhar personagens em conflito é observar a própria linguagem cinematográfica em mutação. Planos longos que evocam memórias íntimas, narrativas não lineares que dobram o tempo, a dissecação psicológica de relações tensas. Cada obra revela a assinatura de um diretor que não teme desafiar as convenções. Eles moldam atmosferas, esculpem tensões e ampliam a compreensão do que significa viver em meio a afetos, medos e incertezas.
Entre o íntimo e o grandioso, entre a memória histórica e o risco formal. Cada filme recompensa o espectador com imagens inesquecíveis e reflexões que permanecem depois da sessão.
Um garoto descobre no cinema um refúgio e uma forma de dar sentido às turbulências familiares. Fascinado pela câmera, começa a filmar a vida ao redor, encontrando nas imagens tanto respostas quanto novas feridas. Enquanto se aprofunda na arte de contar histórias, confronta segredos dolorosos que ameaçam a unidade de sua família. O amor dos pais, as brigas, as descobertas e os silêncios passam a existir também nas películas que ele monta, tornando a infância uma matéria-prima para sua futura identidade. O filme retrata não apenas o nascimento de um artista, mas também a maneira como a arte pode salvar — e expor — quem a cria.
Dois irmãos vivem em tensão permanente ao administrar um rancho no interior dos Estados Unidos. O mais velho, rígido e cruel, vê sua autoridade ameaçada quando o mais novo se casa com uma viúva e traz para casa o filho dela, um jovem sensível e inteligente. A hostilidade inicial se transforma em uma relação ambígua, onde o poder se mistura à vulnerabilidade e à sedução silenciosa. À medida que os dias avançam, segredos são revelados e os jogos psicológicos se intensificam, conduzindo todos a um desfecho inevitável. O faroeste se converte em estudo de caráter, mostrando como a brutalidade pode ser apenas máscara para fragilidades ocultas.
Um roteirista em decadência, marcado pelo álcool e por ressentimentos, recebe a missão de escrever um roteiro que mudaria para sempre o cinema. Envolvido com figuras poderosas de Hollywood e pressionado por prazos impossíveis, ele precisa lidar não apenas com a fragilidade de sua saúde, mas também com a luta para afirmar sua própria voz em um sistema que prefere silenciar dissidentes. Entre lembranças fragmentadas e discussões inflamadas, o processo criativo se transforma em batalha moral: cada palavra escrita é ao mesmo tempo confissão, crítica e desejo de imortalidade. A jornada expõe como genialidade e autodestruição podem caminhar lado a lado.
Um agente misterioso recebe a missão de impedir uma catástrofe global, mas para isso precisa enfrentar inimigos que manipulam o próprio tempo. Munido de poucas informações e de um conceito enigmático — inverter a entropia —, ele mergulha em um labirinto de espionagem internacional onde o passado e o futuro se entrelaçam. Cada passo da investigação desafia a lógica linear, exigindo não apenas ação física, mas também a compreensão de um mundo em que causas e efeitos se confundem. O que começa como uma missão de rotina se transforma em luta existencial, em que salvar o planeta significa também compreender a natureza da própria realidade.
Uma empregada doméstica dedica-se a uma família de classe média na Cidade do México dos anos 1970, enfrentando as demandas silenciosas de uma rotina marcada pela desigualdade social. Quando descobre estar grávida, sua vida se entrelaça às crises pessoais da patroa, também abandonada pelo marido. Entre a intimidade das tarefas cotidianas e os abalos políticos que ecoam nas ruas, a narrativa revela o peso invisível que recai sobre mulheres relegadas à margem. A aparente simplicidade de seus gestos esconde a força de quem sustenta o lar alheio enquanto luta para não perder a própria identidade em meio ao caos.