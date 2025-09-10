5 filmes de grandes diretores para assistir na Netflix

O cinema autoral é um convite para sempre enxergar além da superfície da imagem. Quando grandes diretores se debruçam sobre histórias, o resultado vira uma experiência intelectual e estética. Seus filmes não servem para apenas conduzir o espectador através de uma trama bem amarrada. Há interpretações, fendas. Há o desconforto. Nessa lista, a Revista Bula selecionou obras na Netflix que exploram a profundidade do conteúdo, mostrando que o cinema pode ser um espaço de reinvenção constante.

Acompanhar personagens em conflito é observar a própria linguagem cinematográfica em mutação. Planos longos que evocam memórias íntimas, narrativas não lineares que dobram o tempo, a dissecação psicológica de relações tensas. Cada obra revela a assinatura de um diretor que não teme desafiar as convenções. Eles moldam atmosferas, esculpem tensões e ampliam a compreensão do que significa viver em meio a afetos, medos e incertezas.

Entre o íntimo e o grandioso, entre a memória histórica e o risco formal. Cada filme recompensa o espectador com imagens inesquecíveis e reflexões que permanecem depois da sessão.



The Fabelmans (2022), Steven Spielberg Divulgação / UPI Um garoto descobre no cinema um refúgio e uma forma de dar sentido às turbulências familiares. Fascinado pela câmera, começa a filmar a vida ao redor, encontrando nas imagens tanto respostas quanto novas feridas. Enquanto se aprofunda na arte de contar histórias, confronta segredos dolorosos que ameaçam a unidade de sua família. O amor dos pais, as brigas, as descobertas e os silêncios passam a existir também nas películas que ele monta, tornando a infância uma matéria-prima para sua futura identidade. O filme retrata não apenas o nascimento de um artista, mas também a maneira como a arte pode salvar — e expor — quem a cria.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion Kirsty Griffin / Netflix Dois irmãos vivem em tensão permanente ao administrar um rancho no interior dos Estados Unidos. O mais velho, rígido e cruel, vê sua autoridade ameaçada quando o mais novo se casa com uma viúva e traz para casa o filho dela, um jovem sensível e inteligente. A hostilidade inicial se transforma em uma relação ambígua, onde o poder se mistura à vulnerabilidade e à sedução silenciosa. À medida que os dias avançam, segredos são revelados e os jogos psicológicos se intensificam, conduzindo todos a um desfecho inevitável. O faroeste se converte em estudo de caráter, mostrando como a brutalidade pode ser apenas máscara para fragilidades ocultas.

Mank (2020), David Fincher Gisele Schmidt / Netflix Um roteirista em decadência, marcado pelo álcool e por ressentimentos, recebe a missão de escrever um roteiro que mudaria para sempre o cinema. Envolvido com figuras poderosas de Hollywood e pressionado por prazos impossíveis, ele precisa lidar não apenas com a fragilidade de sua saúde, mas também com a luta para afirmar sua própria voz em um sistema que prefere silenciar dissidentes. Entre lembranças fragmentadas e discussões inflamadas, o processo criativo se transforma em batalha moral: cada palavra escrita é ao mesmo tempo confissão, crítica e desejo de imortalidade. A jornada expõe como genialidade e autodestruição podem caminhar lado a lado.

Tenet (2020), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros. Um agente misterioso recebe a missão de impedir uma catástrofe global, mas para isso precisa enfrentar inimigos que manipulam o próprio tempo. Munido de poucas informações e de um conceito enigmático — inverter a entropia —, ele mergulha em um labirinto de espionagem internacional onde o passado e o futuro se entrelaçam. Cada passo da investigação desafia a lógica linear, exigindo não apenas ação física, mas também a compreensão de um mundo em que causas e efeitos se confundem. O que começa como uma missão de rotina se transforma em luta existencial, em que salvar o planeta significa também compreender a natureza da própria realidade.