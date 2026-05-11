John Travolta e Denzel Washington em um filme que você ainda não viu, no Prime Video

“O Sequestro do Metrô 1 2 3” começa dentro da rotina sufocante do metrô de Nova York. Walter Garber (Denzel Washington) trabalha na central de tráfego da companhia ferroviária depois de ser rebaixado por suspeitas de suborno. Ele passa os dias administrando atrasos, ouvindo reclamações e tentando manter um perfil discreto enquanto sua situação interna segue indefinida. A manhã parece igual a qualquer outra até o trem Pelham 1 2 3 desaparecer do percurso normal e um homem armado assumir o rádio da operação.

Do outro lado da linha está Ryder (John Travolta), líder de um grupo que toma o vagão e anuncia suas exigências sem perder tempo. Ele quer 10 milhões de dólares entregues em uma hora. Caso o prazo não seja cumprido, um refém será morto a cada minuto adicional. A polícia entra em alerta, a prefeitura inicia reuniões de emergência e negociadores profissionais são acionados. Ryder, porém, impõe uma condição específica: quer falar apenas com Garber.

Garber deixa de ser apenas um funcionário pressionado por investigações internas e passa a ocupar o centro da operação. Ele não tem treinamento para lidar com sequestradores, não domina técnicas sofisticadas de negociação e tampouco parece confortável naquela função. Ainda assim, entende rapidamente que qualquer erro pode custar vidas dentro do túnel.

Tony Scott conduz essa mudança de escala com ritmo acelerado e nervoso, característica marcante de sua filmografia. As imagens cortam entre a central de controle, os túneis, os vagões lotados e as ruas congestionadas da cidade. Há ruído por todos os lados. Telefones tocam sem parar, policiais discutem procedimentos e funcionários tentam descobrir quem realmente está comandando a situação.

Um sequestrador que gosta do controle

John Travolta interpreta Ryder com uma energia teatral. O personagem mistura ironia, agressividade e pequenas brincadeiras que deixam o ambiente ainda mais desconfortável. Ele fala como alguém que gosta de controlar a conversa. Não basta dominar o trem. Ryder quer comandar o tempo da cidade, ditar ordens para autoridades e assistir ao desespero crescer conforme o relógio avança.

Garber e Ryder passam quase toda a trama separados fisicamente, conectados apenas pelo rádio. Ainda assim, Tony Scott transforma essas conversas em verdadeiros duelos psicológicos. Ryder provoca, manipula, debocha e tenta descobrir fragilidades pessoais do operador. Garber responde como consegue, muitas vezes improvisando enquanto chefes da polícia observam cada palavra dita na central.

Camonetti (John Turturro), negociador enviado para acompanhar o caso, percebe cedo que Ryder reage melhor à voz de Garber do que aos protocolos policiais. Isso cria uma situação desconfortável dentro da própria operação. O funcionário desacreditado ganha espaço enquanto autoridades experientes perdem influência diante do sequestrador.

Há também um componente humano interessante nos passageiros presos dentro do vagão. Tony Scott não transforma os reféns em simples números. O diretor mostra o medo crescente, as discussões e o desgaste emocional causado pela espera. O grupo entende que depende das decisões tomadas por pessoas que sequer conseguem enxergá-los dentro do túnel.

Pressa, desgaste e paranoia

A cidade inteira começa funcionar sob pressão. A prefeitura precisa conseguir o dinheiro dentro do prazo estipulado. Policiais organizam possíveis invasões. Técnicos avaliam rotas subterrâneas. Garber tenta impedir que alguma decisão precipitada transforme o metrô em um massacre.

O roteiro trabalha bem essa sensação de urgência porque ninguém possui controle total da situação. Cada setor da operação tenta puxar a responsabilidade para um lado diferente. Enquanto isso, Ryder segue conduzindo a negociação como alguém que estudou cuidadosamente a reação das autoridades.

Existe até um humor ácido espalhado pelo filme. Em alguns momentos, funcionários públicos parecem mais preocupados com imagem política do que com os passageiros sequestrados. Tony Scott observa essas pequenas disputas de ego com ironia, especialmente nas cenas envolvendo burocratas que discutem detalhes administrativos enquanto o relógio segue correndo.

Denzel Washington segura o filme justamente por interpretar Garber como um homem comum colocado numa situação absurda. Ele transpira nervosismo, hesita diante das decisões e frequentemente parece cansado demais para assumir tamanho peso. Isso ajuda a manter a história mais próxima do chão. Garber não vira um herói invencível capaz de resolver tudo sozinho. Ele tenta ganhar tempo enquanto o restante da cidade corre atrás de soluções.

Nova York dentro dos túneis

Tony Scott filma Nova York como um organismo em colapso temporário. O metrô deixa de ser apenas cenário e passa a funcionar como extensão da ansiedade dos personagens. Cabines apertadas, corredores metálicos, telas piscando e túneis escuros ajudam a construir um suspense claustrofóbico durante quase toda a projeção.

A direção aposta em cortes rápidos, movimentos bruscos de câmera e diálogos sobrepostos para transmitir sensação constante de instabilidade. Em certos momentos, o excesso visual pode cansar, mas combina com a tensão que domina aquela operação improvisada. A cidade inteira parece presa dentro do mesmo vagão sequestrado.

“O Sequestro do Metrô 1 2 3” talvez não alcance a elegância dos grandes thrillers policiais dos anos 1970, mas funciona muito bem como entretenimento nervoso, sustentado pela química estranha entre Denzel Washington e John Travolta. Um tenta impedir mortes enquanto o outro transforma o caos em espetáculo particular. E boa parte do suspense nasce justamente dessa disputa pelo controle de uma simples linha de rádio enterrada sob Nova York.