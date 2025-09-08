7 filmes na Netflix para entrar no clima de Halloween

Outubro é mês do Halloween, mas todo amante do obscuro sabe que gente entra no clima muito antes da lua cheia. Por isso, setembro também é mês de mergulharmos em histórias que exploram o sobrenatural, o macabro e o imaginário sombrio. A Revista Bula percorreu o catálogo da Netflix para encontrar produções que transitam entre o terror puro, o suspense inquietante e a fantasia juvenil com pitadas de humor e aventura.

Essas histórias despertam diferentes facetas do medo. Enquanto umas abordam o lado mais macabro do terror, outras o medo se mescla à diversão. É justamente essa diversidade que permite que cada espectador encontre sua forma de se preparar para a data, seja com calafrios intensos ou com um sorriso nervoso.

Nesses filmes, as regras da realidade são subvertidas. Sustos repentinos, atmosferas carregadas e personagens vivendo no limite revelam que o horror é, também, uma forma de catarse, um espaço onde podemos experimentar o medo de maneira segura.

Renfield (2023), Chris McKay Divulgação / Universal Pictures Um servo atormentado por séculos de submissão a um mestre vampiro busca libertar-se da relação abusiva que o aprisiona. Vivendo em uma grande cidade contemporânea, ele tenta construir uma vida independente, frequentando grupos de apoio e sonhando com liberdade. No entanto, sua tentativa de escapar é constantemente frustrada pelo poder manipulador e pelas exigências insaciáveis de sangue de seu senhor. Entre encontros cômicos e violentos, ele descobre que a emancipação não depende apenas da distância física, mas também de confrontar os laços emocionais que o mantêm preso. A narrativa se equilibra entre humor ácido e ação sangrenta, oferecendo uma visão inusitada sobre a luta por autonomia diante de uma figura que encarna o domínio absoluto.

Five Nights at Freddy’s (2023), Emma Tammi Divulgação / Universal Pictures Um jovem segurança começa a trabalhar em uma pizzaria aparentemente abandonada, mas logo descobre que o local guarda um segredo aterrorizante. Bonecos animatrônicos, que deveriam entreter crianças, ganham vida durante a noite, revelando intenções mortais. Preso em turnos intermináveis, ele precisa encontrar maneiras de sobreviver às investidas das criaturas, utilizando câmeras de vigilância, portas e truques improvisados. A cada noite, o ambiente se torna mais sufocante, e os segredos por trás da pizzaria emergem, revelando traumas do passado e uma ligação pessoal com o lugar. O suspense se constrói em ritmo crescente, transformando a sobrevivência em um jogo macabro onde a vigília é a única chance de escapar.

O Telefone do Sr. Harrigan (2022), John Lee Hancock Nicole Rivelli / Netflix Um adolescente solitário encontra conforto na amizade com um idoso milionário, com quem compartilha leituras e conversas sobre a vida. Após a morte do homem, o jovem continua a enviar mensagens para o celular que lhe havia dado em vida — e, para sua surpresa, começa a receber respostas enigmáticas. O que parecia apenas um gesto de saudade se transforma em um elo inquietante entre o mundo dos vivos e o dos mortos. À medida que acontecimentos sombrios se sucedem, ele percebe que a ligação com o falecido pode carregar consequências perigosas. Entre a tentação de usar esse poder e o medo das represálias, o jovem mergulha em uma espiral de suspense e mistério, onde cada toque no telefone ecoa como presságio.

O Último Capítulo (2018), Mike Flanagan Divulgação / Netflix Uma jovem autora de terror, em luta contra a surdez e o isolamento, passa a ser perseguida por um assassino mascarado que ronda sua casa em meio à floresta. O que começa como uma invasão silenciosa logo se transforma em um jogo psicológico cruel, no qual a sobrevivência depende da astúcia e da capacidade de usar cada detalhe do ambiente a seu favor. Entre portas trancadas, janelas vigiadas e a iminência constante da morte, ela transforma sua fragilidade em arma, invertendo os papéis da caçada. O silêncio, que parecia ser sua condenação, torna-se aliado inesperado na tentativa de enganar o inimigo. O confronto se intensifica até o limite, revelando não apenas a brutalidade do perseguidor, mas também a resiliência feroz de quem luta pela própria vida.

A Casa Monstro (2006), Gil Kenan Divulgação / Columbia Pictures Três crianças curiosas descobrem que a casa de um vizinho hostil parece ter vida própria, engolindo tudo e todos que se aproximam. Movidos pela desconfiança e pelo desejo de provar a verdade aos adultos descrentes, eles decidem investigar, apenas para se ver presos em um pesadelo animado, onde paredes respiram, janelas observam e o perigo espreita em cada canto. O que poderia ser apenas uma aventura infantil se revela um desafio assustador, que mistura humor, coragem e amizade diante do inexplicável. Unidos pelo espírito da descoberta, eles precisam enfrentar a criatura arquitetônica e seus segredos para salvar não apenas a si mesmos, mas também a vizinhança inteira.

A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999), Tim Burton Divulgação / Paramount Pictures Um investigador é enviado a um vilarejo isolado para esclarecer uma série de assassinatos brutais, nos quais as vítimas aparecem decapitadas em circunstâncias enigmáticas. Munido de seu ceticismo e métodos racionais, ele se depara com moradores apavorados e histórias de um espectro vingativo que cavalga à noite em busca de cabeças. O mistério o conduz a descobrir segredos ocultos da comunidade, onde alianças obscuras e interesses políticos se entrelaçam. Conforme se aprofunda no caso, percebe que a explicação pode não estar apenas na razão científica, mas em forças que desafiam sua lógica. Entre perseguições noturnas, pactos secretos e o terror que domina cada esquina, o confronto final o obriga a encarar tanto o sobrenatural quanto suas próprias limitações.